BEDAŞ duyurdu: Elektrikler ne zaman gelecek? 5 Şubat 2020 İstanbul elektrik kesintisi programı!

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 5 Şubat elektrik kesintisi programını duyurdu. Hal böyle olunca '' Elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşlerinde ve evlerinde lambaları yanmayan vatandaşlar elektrik kesintisinin başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki 5 Şubat 2020 elektrik ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı haberimizde!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ, 5 Şubat elektrik kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinde duyurdu.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329895)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331979)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah CAN, GÜZEL BAHÇE, KAAN, KÜME, KÜÇÜK EFEM, PİYALEPAŞA, SESSİZ, SULTAN, ÇİÇEK, ŞAHİNCE, ŞARK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DÜNDAR, KARANFİL 1, KURUDERE, MEKTEP, RAMAZAN, SPOR, TUNA 1, YILDIRIM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334237)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah BAL, BAYRAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNPINAR, TANYELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334233)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÜLPERİ, GÜLSEVER, MAVİGÖL, NURSEDA, ORHANİYE, YERLİ, YILDIZBOSTANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334238)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ÇAYIR sk / NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, BARIŞ, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, MASLAK, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, VURAL, ÇARŞI sk 10:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335799)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1270., 1274., 1288. sk / YEŞİLKENT mah 1293., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1301., 1305., 1310., AHMET ARİF, GAZİ, HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335769)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335907)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, PELİT, ÇİÇEK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335015)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BESTENİGAR ZİYA, CAMFENER, CAMİ, DEREBOYU, HAZİNE, KATMER, KAYMAKÇI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, ORTAKÖY DEĞİRMEN, OSMANZADE, SAĞLIK, TAYYARECİ FEVZİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, VAPURİSKELESİ, YELKOVAN, ÇARŞIAĞASI, İSKELE sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, TUNÇ ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335919)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARDIÇ, BAYRAKLI, HASTANE, KAMER 1, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, MARMARA, MİMAR SİNAN, NALDÖKEN, PELİT, SANCAKTAR, ÇERKEZ, ÇİÇEK sk / SOĞANLI mah KARACA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAKTAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335908)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DURİYE, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KARANLIKKAPI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, TAMBURACI, TAVUKÇU ÇIKMAZI, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., ÇİLİNGİR sk / BALAT mah AYAN, BEKRİ MUSTAFA, BURÇAK, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, MERDİVENLİ YOKUŞU, RIFAT EFENDİ, SÜTLAÇ, TATLI MEMBA, VODİNA, YARIM BALAT, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİÇEKLİ BOSTAN sk / DERVİŞ ALİ mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, EMMETULUMBA, ESMEHAN MEKTEBİ, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARAPAPAK, KESMEKAYA, MİRAÇ, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335073)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞAFAKA ÖN, FAHRİBEY, MÜKERRİR, MİSVAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ, YAVUZ SELİM, YEŞİL SARIKLI sk / ATİKALİ mah ISPANAKÇI, SİLİSTRE, TEKİNER, VALİDE MEDRESESİ, ÇARŞAMBA sk / BALAT mah DARÜŞŞAFAKA, DEBBAĞ YUNUS, GONCA ÇIKMAZI, KIRKBASAMAK ÇIKMAZI, LOKMACI DEDE, LOKMACI DEDE ÇIKMAZI, SOĞUK TULUMBA, SULTAN SELİM sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALİ NÂKİ, BAKKALOĞLU, CİBALİ SETÜSTÜ, DEBBAĞ YUNUS, DEBBAĞ YUNUS CAMİİ, FODLACI, HÜSEYİN REMZİBEY, MOLLABEY 1., MUSANDIRA, MİSMARCI YOKUŞU, MİSMARCI ÇEŞMESİ, PAYTAK, PİR SULTAN, SOĞUK TULUMBA, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ, İĞDELİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335086)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, ZAMBAK, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334932)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, BUĞRA, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, TAŞOCAĞI, ÇAĞTAY sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335830)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HASEKİ SULTAN mah BÂKİBEY, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, KÜÇÜK MÜHENDİS, SELÇUK SULTAN, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335123)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1061., 1063., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / FATİH mah 855., 866., 867., 869., 877., 878., 880., 881., 882., 884., 885., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., 956., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1047., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÜÇEVLER mah 887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 896., 897., 899., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 906., 907., 908., 909., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 946., 953., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR, ÜNVERDİ sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335006)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., 130., 131. sk , 132 sk , 134 sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335238)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1266/1., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335107)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1110., 1111., 1112., 1113., 15., 21., AHMET YESEVİ, ALTUN, ERTEKİN, FERMAN, KARADENİZ, KARAKUZU, KATMER, LODOS, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336525)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 112., 122., 134., 136., 138., 140., 144., 146., 158., 160., 162., 166., 176., 178., 182., 186., 194., 37., 43., 45., 57., BAŞKENT, GAZİEMİR, HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ, KUBİLAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SANCAKTAR, YAKUPLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336532)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah TEYFİK FİKRET, ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, BİLİM, DÖRTKUYU, EKBER, EMİR, FATİH, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRCÜKIZI, GÜRHAN, GÜRSOYLU, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, OKTAR, PAŞADAYI ÇIKMAZI, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEVFİK FİKRET, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ÇİLOĞLU, ÖZGÜVEN, İNKILAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336555)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 326., 327., 328., 329., 330., 332., 333., İKİTELLİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337085)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 325., 326., 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336717)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649. sk / MAHMUTBEY mah 2551., 2553., 2554., 2556., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT MAHMUT sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337782)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337785)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1348., 1352. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336846)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HUZUR, HÜRRİYET, KERAMET, KURTULUŞ, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, RAHMET, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, UHUD, VEDA, YILDIZ, ŞEHADET, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336876)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, AZİZ, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / TARABYA mah AYDOĞDU sk / ZEKERİYAKÖY mah GÜRGEN SU EVLERİ, KİLYOS. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335216)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336042)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., MUHSİN YAZICIOĞLU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336675)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2208., 2209., 2211., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336686)

- İSTANBUL , KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk / HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERMAN, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, EĞİTİM, FISTIK, FULYA, FUNDA, FİDAN, GÖLBAŞI, HİRA, IHLAMUR, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, PAZAR, REÇİNE ÇIKMAZI, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, SİBEL, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK, ŞİMŞİR sk / ÇAĞLAYAN mah AGAH, ATAKAN, BAŞARAN, BOZDEMİR, DİCLE, DİZER, EKİM, ENİS, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, FUZULİ, HATIRA, KAYABAŞI, KUMRU, LEVENT, MARTI, MAYA, MEHMET AKİF, MERAL, NİMET, PARK, PAŞA, SAHRA, SALTUK, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TEPE, TEZCAN, TÜRKAN, VATAN, YAYLA, YÜZYIL, ZUHAL, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337306)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN, TESTİ, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR sk / TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKTÜRK, AKÇALI, AKÇAM, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, ASLIHAN, ASYA, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, AÇIKGÖZ, BAYINDIR, BAĞTUR, BAŞIBÖLÜK, BAŞÇİÇEK, BERCESTE, BERHUDAR, BEYÖZÜ, BÜYÜKBEY, CANBERK, CANCAN, CEBECİ, CEM, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DEDELER, DÜNÜR, DİLARA, DİŞÇİ, EKİN, EMEK, EMİRGAZİ, ENDER, ERBAY, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, ERTAN, FERHAT, FİLİKA, GAZHANE, GÖK, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLBULDU, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜLÇAVUŞ, GÜNAÇTI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNEŞTAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HALUK, HANIMELİ, HASGÜL, HAYAL, HİCRET, KADİR, KAPLICA, KARACA, KARAKOL, KARAKOÇ, KARDELEN, KERVAN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, KİRAZLIYURT, KİRAZLIYURT ÇIKMAZI, MAKBER, METİN, MORKARANFİL, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, OĞUZBEY, PASDEMİR, REİS, SAKIZAĞACI, SARIBEY, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SAZAK, SEMAVER, SEMAVİ, SEÇİL, SONGÜL, SULTAN, SULTANŞAH, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TEMİZ, TERASEVLER, TERASEVLER2, TOKDEMİR, TOMURCUK, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAĞIZLAR, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, YURTBEY, YUVAM, YÜKSELİŞ, ZEYBEK, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İNCESU, İPEKKUŞAĞI, İĞDE, İŞBİLİ 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337317)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2070., 2100., 2101., 2103., 2133., 2148., 2149., 2151., 2152., 2211., 2215., 2216., 2246., D, E, I, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2377. sk / UĞUR MUMCU mah 2252., 2253., 2254., 2255., 2261., 2262., 2263., 2271., 2276., 2339., 2340., 2345., 2347., 2350., 2352., 2354., H, HOCA AHMET YESEVİ, N, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336673)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337268)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 402., 425., 441., 444., 445. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336864)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1032., 1033., 1034., 1040. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337133)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GEDİK, GELENDÖRT, GEMİCİ, GENÇ, GENÇLİK, GENÇTÜRK, GEZGİN, GURBET, GÖKBAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKSU, GÖKÇAY, GÖL, GÖLCÜK, GÖLET, GÖNEN, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRGÜ, GÖRKEM, GÖRSEL, GÖZLEM, GÜDEN, GÜMRÜK, HAVAALANI, TAŞOCAĞI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337759)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR SİTESİ 1. CADDE 4/4 SOKAK, 4/5 SOKAK 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337760)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ARPA, DİLEK, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, ÇAVDAR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338808)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ, YILDIZ, ÇINARLI, ÇİLEK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338815)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BAYINDIR, BERCESTE, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338827)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, HÜMEYRA, TURAN, YASEMİN, YUNUS EMRE sk / YEŞİLCE mah DALGIÇ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338828)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TEKNİK, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, BARBAROS, BAĞIŞ, DADAŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DEKAN, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, ESKİ BÜYÜKDERE, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338210)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, TEPEÜSTÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338192)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338199)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338775)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338990)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN, ŞENYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338955)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, GÖZDE, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338235)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, TOMBUL, YAĞMUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338915)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338927)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338931)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338980)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338960)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338974)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ERKILIÇ, GÜLBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338997)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338266)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338243)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah BAHÇE, DAĞLAR, FERMAN, GÜLDESTE, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk / YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338945)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338254)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, SAKARYA, TATLI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN sk / YEŞİLCE mah DEFİNE, SONBAHAR, TEKNİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2339012)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, PARLAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338968)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, GÖLBAŞI, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SEVİM, TARÇIN, UYUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338223)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKSUN, ALPEREN, ARI, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİVAN, DERVİŞ, DERİN, EGEMEN, ERSEN, HUZUR, HİSAR, KÖPRÜLÜ, LEYLAK, MUSTAFA KEMAL, OĞUZ, SAMYELİ, SELİMPAŞA, YALI, ÖZEN, ŞAFAK, ŞEBNEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337870)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 72., 72/4., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338284)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337850)