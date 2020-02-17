BEDAŞ duyurdu: 17 Şubat Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BEDAŞ, 17 Şubat Pazartesi günü için İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesini yayınladı. Bilindiği gibi, planlı kesinti başta olmak üzere arızadan kaynaklı olacak tüm kesintiler ve tahmini geliş saatleri BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuluyor. Gün içerisinde birçok vatandaş "Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusunun internet üzerinden araştırmaya devam ederken sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde tüm bu detaylara ulaşabilirsiniz. İşte, 17 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak olan o bölgeler…

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE TAHİ

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1992., 1993., 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 930., FATİH, ÇARŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330784)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 574., 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 584., 610/1., 632., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345906)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354639)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-770, G-800, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-852, G-854, G-855, G-858, G-864, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-912, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353330)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., 1136., BÜLBÜL, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk / KEMER mah 903., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., 946., BÜLBÜL, KEMER, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352088)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ- ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354645)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk / TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354694)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / HARAÇÇI mah AKYAR sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354698)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FERDA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, AYCAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BİLAY, CEMRE, DENİZCİ, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, YAZICI, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, ŞAHİNLER sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah PEYAMİ SAFA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANSEVER, CELİL, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FEDAİ, FENER, GEDİZ, GENÇLİK, GÜFTE, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜRSEL, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, HIDIR, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KERİM, KİRAZDERE, LİSE, MEKKE, MEŞEDİBİ, MUCİZE, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, NURALEM, ORTANCA, PEKMEZCİ, PREVEZE, RİVA, SARIKUM, SENCER, SEYYAH, SIĞLA, SÜR 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354682)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, DAĞ, DUBA, EKİN, GARİP, GÖÇER, GİRDAP, KAYALI, KIRBAÇ, KONUK, MEŞRUTİYET, MİS, NALBANT, ORUÇ, OSMANPAŞA, SAKA, SARI TURNA, SEMAH, SEYHAN, TRAKYA, ZEMZEM, ÇAKMAKLI, ÖZCAN, ŞEHİT P. ER TURHAN TURAN, ŞEHİT P.KD.YZB.HÜSEYİN KUTLU sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353350)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AKBOĞA, AKBOĞA ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKSEKİ CAMİİ ÇIKMAZI, ARMUTLU, ARMUTLU ÇIKMAZI, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CUMA DAMI, DİRİM, EVCİMENT ÇIKMAZI, GÜL DEDE, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK, KAFZADE, KALFA, KAŞIKÇI, KAŞIKÇI 1. ÇIKMAZI, KAŞIKÇI 2. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER ÇIKMAZI, KUM ODALARI, KUM ODALARI ÇIKMAZI, KÜLAHLI, MELEK HOCA, MELEK HOCA 1. ÇIKMAZI, MIZRAKLI, NİKAH, PERENDEBAZ, PERENDEBAZ ARALIĞI, PERENDEBAZ ÇIKMAZI, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, YENİ BUCAK, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, KUYU ÇIKMAZI 1., REDİF, SOFALI ÇEŞME, ZEYNELAĞA, İMAM CEMİL ÇIKMAZI, ŞEHİT ÜMİT AKBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354683)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.EVREN, TEZCAN sk / TEVFİKBEY mah 1.KAYNAK, 1.YOKUŞ, 2.BÜLENT, DOKTOR ALİ DEMİR, ELİF, ERMAN, KUYU, TEZCAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353621)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 2.KARADENİZ, 2.YALÇIN, HİSAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353620)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 1.FİLİZ, 1.KANARYA, 1.ŞAFAK, 19 MAYIS, 2.KARADENİZ, 2.YALÇIN, 6.MAYIS, DEMİRAYAK, GÖKTEPE, HAYIRLI, HİSAR, KARAHANLILAR, KARTALTEPE YAN YOLU, MENDERES, TEKİNALP, YAŞAR DOĞU, ŞADIRVAN, ŞAKRAK sk 16:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353622)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYAZYALILAR, İSTANBUL sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ALİPAŞA FENER YOLU sk / SELİMPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1004., 1010., 1015., 1017., 1021., 1022., 1023., 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1036., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1052., 1055., 200., 2001., 2004., 2008. ÇIKMAZ, 201., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 202., 204., 2040., 2041., 2042., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2088., 209., 2159., 2163., 2164., 2165., 2167., 2168., 2169., 251., 3000., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3011., 3012., 3015., 3016., 3017., 3018., 3023., 3024., 3027., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3112., 3114., 3118., 3124., ADNAN MENDERES, AHMET ZİYLAN, ALTINKÖK, ARA ÇIKMAZI, ATEŞPARE, BAHÇELİ OKUL, BEKİR, BÜYÜK CAMİ, DALGIÇ, ELMASLI, EROL AYGÖREN, ESKİ ŞARAPHANE, FIRIN ARKASI, GENÇTÜRK, GÜLÜMSER, HALASKARGAZİ, HALE, HAVUZLU, HAYALET, HÜRMET, KABAN, KADİR HAS, KALE ARKASI, KENAR, LOJMANLAR, MADEN, MEHMET AKİF ERSOY, MEHTER, MUSTAFA ORUÇ, MUTLU, MÜJDE, NAZ, NURAN, NURAY, OKUL ARKASI, ONBAŞI ÇIKMAZI, ORTA, OVAYENİCE, REMZİ ÖZENÇ, SAADET, SAYGILI, SEMRA ÖZAL, SEVİNÇ, VAPUR, YARDIM, YE 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354884)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353750)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, SEVAL sk / SİNANOBA mah MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353747)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 125.YIL, DERE, ORHAN ALATAŞ, SAİT GİRGİN, İLETİŞİM sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353626)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, SAİT GİRGİN, VAHİT sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353627)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, SAİT GİRGİN, VAHİT sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353628)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ŞAKİR KESEBİR sk / LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356551)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356549)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, DOĞU, FUAR, SANAYİ, ÇARŞI sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358778)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 108., 109., 110., 111., 112., 113., 117., 118., 125., 130., 132., 133., 154., 164., 177., 197., DEREBOYU 1, ESKİ PAZAR, HADIMKORU YOLU, KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU, MASLAK BİLİNMEYEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357767)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, DURUÇAY, ETİLER, HARBİYE, HÜDA, KUZU, MAKUL, MEDENİYET, MEHPARE, MELİKŞAH, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR, İNKILAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358905)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2232., 596. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358906)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah HANIMEFENDİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357828)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah CAZİP, DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, YÖRÜK, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah BALÇIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA sk / KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357909)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, AYAZMA, DOĞUKAN, FERDAĞ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358867)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA KARAYOLLARI MAHALLESİ 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355583)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2461., 2465., 2466., 2467., 2468., 2469., 2470., 2471., 2472., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2528., 2529., 2530., 2531., 2533., 2539., 2540., 2552., 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357776)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2512., ATATÜRK, T, U, V, Y sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357788)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2483., 2484., 2486., 2488., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358799)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1391., 1392. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358814)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358834)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEMDARLAR, AVCI, BUHAR, FİLİZ, GÜLBEŞEKER, HULUSİ DEMİRELLİ, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, PARK ÖNÜ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, SARAÇOĞLU, ÇİÇEKDAĞLI, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358928)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359609)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk 10:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359629)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / KOCASİNAN MERKEZ mah KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1. sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359632)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BUKET, CAMİ, CEVAHİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DEVREN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ÇAYIRLI, ŞAMDAN 1 sk 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359634)



- İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇESİ. YÜZBAŞIKAYA AYDOĞAN SOKAK 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359635)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MEHTAP sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ASLAN, ATLAS, AYAZ, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CEMRE, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DEMİR, DERMAN, DOĞU, DUYAN, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, EVRİM, FAYDA, FERAH, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAK, HAMİT, HAYRAN, KANAAT, KEREM, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, MENGEN, SARAY, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TUĞ, UYANIK, VAN, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİFTÇİ, ÇİNİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah CEMRE, DİNÇ, GÜNIŞIĞI, GÜZİDE, KONYA, TALATPAŞA, TAN, UÇKU, İMREN, ŞENKAL, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359587)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.DOĞA, 2.ÇAYIR, ARDINÇ, GÖKTÜRK, SOYDAN, ÇEŞMEBAŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358989)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, ESKİ İSTANBUL YOLU, HIZIR, KORUYOLU, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358993)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah OCAK sk / ATATÜRK mah BAYRAMOĞLU, ERKUL, GELİBOLU, KAKTÜS, LEYLA, MARİF, MOR SALKIM, SARI ORKİDE, YEDİVEREN, YENER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357921)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ASLIHAN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, GÖKMEN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, KARTEPE, KAİME, KÜLHAN, SAFFET, SUMAK, TECELLİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357923)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah BAYKAN, CESARET, GÜNIŞIĞI, TUĞ, UYANIK sk / YAHYA KEMAL mah AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ASMA, BAYKAN, CESARET, DİNÇ, ER, GÜZİDE, ILGAZ, REZENE, TİMUR, YAHYA KEMAL, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358030)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk / GÜLBAHAR mah TEKİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359636)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, DENİZATI, KASIRGA, PAZARTÜRK, ŞELALE sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356827)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AKARSU, MUHTAR, YUMAK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358850)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah SELVİLİ, SERHATTER, SULTAN MURAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358089)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- SEHER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358008)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 29 MAYIS, EGEMENLİK, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, KARDELEN, MAÇKA , YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357997)



- İSTANBUL ESENYURT ilce BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1134., 1135., AHMET ARİF sk / 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358558)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ACISU, BAYILDIM, VANİLYA sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357996)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BOZKURT, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, FARUK, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HÜMAYUN, HİSARYANI, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, ZIRH, ÖKTEN, ŞEHZADE sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358907)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, MARMARA, NAMIK KEMAL, YAZAR, ÇİĞDEM, ÖZARI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358626)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, PAPAĞAN, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360096)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360072)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah AKBATUN, AYCAN, BOĞAZİÇİ, D-100 KARAYOLU, DENGE, DOĞAN 3, DİLBER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358640)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, ALTIPARMAK, AYDIN 2, CAMBAZ, EDİRNE, FERHAT, GÜRBÜZ, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MARMARA 1, NECATİBEY, PAPAĞAN, REHBER, SEVİNÇ, SÜLÜN 1, USTA, YALAZ, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358697)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., ALTINTEPE, BARBAROS, BEYPINARI, CAN, CENNET, DİNÇ, ESİNTİ, GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, KARACAN, TAŞOVA, ULUÇINAR, ÇAKMAK sk / GÜVERCİNTEPE mah 1102., GÜLAY, PEYAMİ SAFA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360866)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.ARDA, 1.BİGA, 1.TURNA, 1803. ÇIKMAZ, 2.GENÇTÜRK, 2.GÜNDOĞDU, 3.CAN, 4.DENİZ, ADİL, EMEKSİZLER, ERKİN, GÜLLÜ, HALKALI, KOSOVA, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY, TAŞKIN sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2359588)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, GÖKSEL, GÖKTEPE, KAHRAMAN, NUR, OSMANLI, ŞEREF sk / GÜVERCİNTEPE mah 5/1., ARIKAN, KARADENİZ, KAVAKLI, NUR, OSMANLI, PEYAMİ SAFA, RIHTIM, İLHAM, İPEKYOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360108)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, GÜLDEN, HALUK sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360803)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., BERRAK, BEYPINARI, DİNÇ, ESİNTİ, G-5000, GÖKNAR, GÜLNİHAL, KAPTAN, KARACAN, TAŞOVA, ÇAKMAK sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360868)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AYAR, BİLLUR, ERTÜRK, HÜRRİYET, TARIMCILAR, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360116)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360120)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360118)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah ACAR, ARSLANLI, AVCILAR, GÜNYÜZÜ, YAMAÇ, YEŞILYURT, YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÇETİNER, İNCİ sk // 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358759)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, GENERAL KANİ ELİTEZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, PAZAR, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, TEYYARECİ SADIK, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk / 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358760)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 126., MAHMUT KOCATÜRK sk / TELSİZ mah ORKİDE sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358229)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., BERRAK, BEYPINARI, DİNÇ, ESİNTİ, G-5000, GÖKNAR, GÜLNİHAL, KAPTAN, KARACAN, TAŞOVA, ÇAKMAK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360104)