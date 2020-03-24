24 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı BEDAŞ! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 24 Mart 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat dilimlerinde elektrik sağlanamayacak. Geçtiğimiz günlerde BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı ifade edilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ile 24 Mart İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 24 MART

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1365., 1373, 1374., 1375. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408311)- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1043., ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., CİHANGİR, ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 15. sk / ORUÇREİS mah 535. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410460)- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BÜYÜK KARTOPU, DIŞBUDAK, DR. SADIK AHMET, EBABİL, GECE SEFASI, GELİNCİK, HANIMELİ, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KULE, TURUNÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411044)- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TİRYAKÇI, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah DEVİRHAN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410948)- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1087., 1092., 1098., 1099., 1102., 1103., 1105., 1110., 1110/2., 1110/3., 1110/4. sk / KARADENİZ mah 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 1104., 1104/1., 1105., 1110., GENERAL ALDOĞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409256)- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, MÜRSELPAŞA sk / BALAT mah AKGÜL, BURÇAK, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, MÜRSELPAŞA, VODİNA, YARIM BALAT, YILDIRIM sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411549)- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, GÜLDEN, TURNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411599)- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 54., CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜMBÜL, ŞENER sk / MURATPAŞA mah AKASYA, AKPINAR, ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, CUMHURİYET, CİCOZYOLU, HASAN PAŞA, KOSOVA, MERKEZ, NAME, ORHANGAZİ, PINAR, SİPAHİ, TAN, YABANGÜLÜ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410455)- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, FATİH, KANARYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SEDİR, SÜLEYMAN ŞAH, SÜMBÜL, ÇİĞDEM sk / MURATPAŞA mah 109., 11., 114., 12., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİNCİK, EDİZ, HASAN PAŞA, KAMİL, MORLALE, YABANGÜLÜ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411577)- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce / ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412746)- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 604., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 700., DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406844)- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah GÜVERCİN sk, GÜVERCİN ÇIKMAZI sk. 12:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412745)- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, MİSKET, TEZER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2413165)- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, MEHMETÇİK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2413164)- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜVERCİN 2 sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6025., 6043., 608., 610., 6205., ORTAKÖY sk 09:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412716)