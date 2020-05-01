BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da 1 Mayıs elektrik kesintisi programı: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da çeşitli ilçelerinde 1 Mayıs 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi yayınlandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı ifade edilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 1 Mayıs İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MAYIS 2020

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452664)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM, OSMANLI sk / YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ, ZÜMRÜT sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449048)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452176)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449123)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKDERE CAMİ, BÜYÜKTEPE, CANFES, DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, DOLUNAY ÇIKMAZI, EBABİL ÇIKMAZI, EKSERCİ, HACET, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MEKTEP, MERDİVEN ÇIKMAZI, MERVE ÇIKMAZI, MÜHENDİS ŞEVKET, ÇAYIRBAŞI, ŞARAPHANE sk / POLİGON mah POLİGON CAMİ sk 05:00-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449066)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2959., 2960., 2961., 2962., 2966., 2968. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453417)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 1 MAYIS

AYEDAŞ'IN resmi internet sitesinde İstanbul'un Anadolu Yakası için bir kesinti programı görülmemekle beraber, şu uyarı yer almaktadır:

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.