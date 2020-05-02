İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ!

İstanbul'un her iki yakasında çeşitli ilçelerde 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi yayınlandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, corona virüsü önlemleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı ifade edilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 2 Mayıs İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 MAYIS 2020

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, İBNİ SİNA sk / ÖMERLİ mah GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452959)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA MERİÇ, İBNİ SİNA sk / ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452962)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453569)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., 1654., MASLAK CADDESİ, ŞEHİT HAKAN TAŞAN sk / FATİH mah 1870. sk 06:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453626)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10. YIL, MERCEDES sk, Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı. 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452468)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah SİNANPAŞA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452618)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 1. BLOK, 14. BLOK, 15. BLOK, 16. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 19. BLOK, 21. BLOK, 22. BLOK, 6. BLOK, ATA, ATAKAN, DÖKÜMCÜLER, SİTELER, ÖZDEN, İNAN, ŞENLİK sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452548)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah YENİÇERİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452615)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk / İSMET PAŞA mah ABDİ İPEKÇİ, KARADENİZ, TUNA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452616)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449049)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452523)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452524)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah BALYOZ, DEVA ÇIKMAZI, KORSAN ÇIKMAZI, MEŞRUTİYET, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / TOMTOM mah MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453950)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, SÜLEYMAN DEMİREL, VEDAT ALTUN sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452497)

- İSTANBUL ESENYURT ilce OSMANGAZİ mah 2607., 2608., 2611., 2614., 2623., 2625., AHMET HAŞİM, ALGÜL, AYASOFYA, BAHAR, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, EGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KÜÇÜK AYAZMA, MORMENEKŞE, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, YASEMEN, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAĞRI, ÇELENK, İLGİN, ŞEBBOY sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452201)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, KÖKSAL sk 05:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452587)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, KÖKSAL sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453625)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah 2607., 2608., 2611., 2614., 2623., 2625., AHMET HAŞİM, ALGÜL, AYASOFYA, BAHAR, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, EGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KÜÇÜK AYAZMA, MORMENEKŞE, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, YASEMEN, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAĞRI, ÇELENK, İLGİN, ŞEBBOY sk / İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452591)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447048)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452645)

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AİLE, DEĞNEKÇİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KARAKADI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, ÖKSÜZLER, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452525)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah URAL, UYGUR, UĞUR sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452522)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, KAFKAS sk 15:00-18:10 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452553)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 215., 6. ÇIKMAZ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452173)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, SÖZERİ, YONGA, ÇALIŞKAN sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452650)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452651)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453063)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKARÇEŞME ÇIKMAZI, BALABANDERE, BATI, BOSTAN GÜL, BUDAK, DIŞBUDAK, DOST, ELMA, EREN, GÜLPINAR, GÜRSU ÇIKMAZI, HALK, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, KADER, KEKLİK, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, MAZI, NAR, SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, SINIR ÇIKMAZI, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, İLGİLİ sk / İSTİNYE mah BALABANDERE sk 05:00-06:45 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449073)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk 06:45-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449075)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİLŞAD, DİNAMİK ÇIKMAZI, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, EBRAR, ECLA, GAZİ ATATÜRK, GÜLŞAH, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KADIKÖY, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZBAY, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453539)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961., 2980. 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453420)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2974., 2975. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453419)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452545)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452546)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452547)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 2 MAYIS

AYEDAŞ'IN resmi internet sitesinde İstanbul'un Anadolu Yakası için bir kesinti programı görülmemekle beraber, şu uyarı yer almaktadır:

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.