İstanbul planlı ve güncel elektrik kesintisi listesi 6 Temmuz! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 6 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah AVNİYE, BAYRAK, GÜRSOY, HARDAL, KENAN, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, ÇOBAN ÇEŞME, ÜNSİYET, ŞENDOĞAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549442)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜMMET, ÜNSİYET, ŞENDOĞAN sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549446)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİDAN, URAN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545491)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-116, G-126, G-147, G-148, G-214, G-573, G-605, G-606, G-623, G-624, G-626, G-627, G-628, G-629, G-633, G-634, G-635, G-638, G-653, G-654, G-655, G-656, G-657, G-659, G-802, G-803, G-835, G-939 sk // 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546054)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNER, MERİH, MORLALE, ORMANLI, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548666)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549755)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2368., 2369., 2374., 2377., 2378., BOSNA, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537237)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2361., 2362., MASLAK sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537239)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2564., İNÖNÜ sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537240)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ KİRAZLI mah 1191. sk 1189 sk, 1194 sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547330)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA, HAMDİPAŞA MEKTEBİ, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, KENNEDY, LAMİBEY, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk 10:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546120)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, İKİZTEPE sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548153)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548203)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548204)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548202)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah BAĞDA, EMİR, HEKİM, KEMER, LALELİ, TURAN, TÜRKER, YALÇIN, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548206)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548465)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548466)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548467)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548291)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 205., 206., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 330., 331., 358., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547137)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 805., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 816., KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR sk / KAZIM KARABEKİR mah KAZIM KARABEKİR sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548597)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATİLLA İLHAN, G-522, G-556, G-557, G-558, G-559, G-564, G-584, G-585, G-587, G-69, G-70, G-71, G-72, G-74, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 485., 486., 487., 488., 489., 500., 501., 502., 503., 504., 507., 512., 520., 521., 522., 525., 526., 527., 528., 533., AMASYALILAR, OZANLAR, ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL sk / SÜLEYMANİYE mah 725. sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546048)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547114)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547096)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, ESENEVLER, SİLAHTARAĞA, ŞİRİN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522930)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, 2.MENEKŞE, BASMACI ABDİ EFENDİ, BAĞİÇİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, EBUSUUD EFENDİ, ESENEVLER, SADETTİN HEPER, SAYFİYE, SİLAHTARAĞA, ŞİRİN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah SERİNCE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548596)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CERRAHPAŞA, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HACI BAYRAM MEKTEBİ, HASEKİ, KAFESÇİ İSMAİL, KÜPEŞTECİLER, TURGUT ÖZAL MİLLET, TÜTÜNCÜ HASAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545402)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI, KÜÇÜK SARAY MEYDANI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549344)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KUTLUGÜN sk / DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, HİSAR ÇEŞMESİ, TÜRKELİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah BAHÇELİKAHVE, NEVİYE sk / SİLİVRİKAPI mah MEŞELİ MESCİT sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM, HORHOR, KAKMACI, KÜLHAN, MEHMET LÜTFÜ, RAGIPBEY, SİMİTÇİ ŞAKİR, TAYYARECİ ORHAN, YENİ ORTA, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549343)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, AKINCILAR, ARAS, ASLAN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, CANAN, DESTEGÜL, GÖKTEPE, GÜLLÜ, IŞIK, KAMER, ORTA, ÇEŞMELİ, ŞEHİT CİHAN ELKAN sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541731)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549617)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALDEMİR, DERYA, FATİH SULTAN MEHMET, KARAHİSAR, KORKUT, KUBİLAY, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544794)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BOZ, GÖKYÜZÜ, GÜZEL YONCA, KAÇAR, KOÇ, SULTAN SELİM, YASEMİN, YEŞİL, YONCA sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544793)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547399)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAHARİYE, CANDAR, EVREN, EYALET, GEYLANİ, KARAŞAHİN, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, YUVA, ÜSKÜP sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545662)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., OKTAY, ŞEFTALİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545670)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 3.ÇINAR, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, DEVE KUŞU, MARTI, MAVİKUŞ, MİRE ÖRDEK, SERÇE, SÜMER, TURNA, ÇAKAR, ŞAHİN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546891)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk 02:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548643)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KUŞLAR TEPESİ sk 02:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548644)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549702)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 3.YAVUZ SELİM, CAMİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548906)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDEMİR, BURÇİN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549639)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, İĞDE sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548850)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah TUNCAY ARTUN sk 09:30-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548856)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545498)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547076)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY, GÜMÜŞYAKA sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DOĞANAY, FLORYA, GAZİPAŞA, GÖLET, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KOZPINAR, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548072)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY, GÜMÜŞYAKA sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DOĞANAY, FLORYA, GAZİPAŞA, GÖLET, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KOZPINAR, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DOKTORLAR, DUMAN, DURAK, EVREN, FERİDE, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LALE BAHÇE, LAVANTA, MAREŞAL, MATARACI, METE, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, NEVİN, ORAL, ORHANGAZİ, PAMUKTEPE, TABİP, TAŞMERDİVEN, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, UZAY, VAHDETTİN, YASEMİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, ÖZEL, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548088)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİ PAŞA mah ERDOĞAN, YÜREK, BEHİÇ, SARSILMAZ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547063)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546419)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546422)
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ATAŞEHİR
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BABA
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13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR SÜMBÜL
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE
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09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
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10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: NEBİL ÇIKMAZI
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ÇEKMEKÖY
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÜLKER
KADIKÖY
12:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: KİREÇHANELER
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14:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: NEZİRAĞA
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10:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
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15:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: İMAM RAMİZ
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13:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: NEZİRAĞA
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13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MAHMUT YESARİ
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KATİP SALİH
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KARTAL
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09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KİRAZLIK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VATANSEVER
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09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
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MALTEPE
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TUZLA
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09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ŞEHİT ÜNAL KALAFAT
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10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BİLLUR
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ÜSKÜDAR
13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEDEF
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Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.