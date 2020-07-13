İstanbul'da güncel ve planlı elektrik kesintisi listesi 13 Temmuz! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 13 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF sk / MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, HİCAZKAR, KOCA YUSUF, MEDENİ, MİHRAP, SOYTÜRK, ŞEBBOY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552953)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553077)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKYİĞİT, ATATÜRK, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557030)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAYLA, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, AYKIZ, AZAM, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BARBAROS, BAĞDAGÜL, BENGİ, BETÜLAY, CEBRAİL, COŞKUNER, DEKOR, DEMRE, DÜDEN, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, HALİL İBRAHİM, KABATAŞ, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KÖŞKLER, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, MUTEDİL, MİHRİŞAH, NAZİRE, NURCİHAN, NURSEN, PATİKA, PAYİDAR, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TECER, TEFEKKÜR, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YEKTA, YENİÇARŞI, YEŞİLDAL, ZEKAİ, ZELİHA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İKTİSAT, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557188)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ARDIÇÖZÜ, ENGİNAR, TÜZMEN sk / KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557330)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HALKSEVER, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, MİHRİBAN, SARIKIZ, SARVAN, TEFSİR, VARDAR, ÖĞÜN sk 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557037)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk ,lojman sokak 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556857)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, MEKTEP, MİMARSİNAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556989)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 919. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543379)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555533)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ATATÜRK, BAL, BALABAN, BİNDALLI, ESKİ EDİRNE YOLU, GAZİ, KARABURUN, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, SANCAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAMLI, İLKER, ŞEHİT ZAİM FIRAT sk 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555271)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEFKAT, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555272)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, VADİ 1, ŞİMŞEK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555270)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 14. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557021)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AKIN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555960)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FİDE, MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554683)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, ATA, CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555561)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÜNEŞ, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk / VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558625)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah MANASTIR sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556940)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, GAZİ KEMAL, MERCAN, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556943)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, EMRAH, FİLİZ, KUBİLAY, KÜÇÜK SARDUNYA, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN, UYGUR, ÇEŞME sk / ORTAMAHALLE mah AKMAN, ALEV, ARAS, BAĞLAR, KALE, KIRGIZ, ORHUN, SILA, TÜRKMEN, UYGUR, YEŞİL sk / TERAZİDERE mah ARA, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, FİLİZ, HANÇER, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah BAĞLAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah ORHUN sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558626)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MEYDAN, NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİM sk / LEVENT mah KIVILCIM sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557198)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk 02:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546461)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah CUMHURİYET sk / KOCATEPE mah AYDEDE, CUMHURİYET, LAMARTİN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546462)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA sk orhangazi cad 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556844)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556047)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558257)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah İNÖNÜ sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555567)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555307)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., 287., ATALAY, OKURLAR, SEZAİ KARAKOÇ, İNÖNÜ sk İNCİRTEPE mah 248., 253., 281., 282., 283., ATALAY, İNÖNÜ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555309)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 514. sk / SÜLEYMANİYE mah 725., 729., 732., 733., 734., ISPARTAKULE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556813)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2279., 2280. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556896)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., EYLÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556845)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1375., 1376., 1377., 1378., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk 01:00-02:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557034)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk 01:00-02:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557029)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2234. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557597)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2234. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557596)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah TURNA, ÖNDER sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557593)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, BEKTAŞ, DİCLE, KAR, NAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556222)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah BAKIRCILAR, LÜTFULLAH, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BAKIRCILAR, FUATPAŞA sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556288)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAĞDAT, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DOĞAN, DİCLE, GÜNDOĞAR, KAMER, KONAK, KUTLU, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REZAKİ, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, YEŞİLTEPE, ÇAKIR, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556820)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554988)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAVAŞ, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah KIYMET, MARTI, NİLAY, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, YAY, ÇEŞMİNAZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556228)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah OCAK, PARK sk / ÇAĞLAYAN mah OCAK, PARK, TAŞOCAĞI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557099)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALÇİN, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, SÜSLER, TÜZÜN, YAMAN, YOL, YOLCU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557160)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AYDOĞAN, ERBEYLİ, NURSİMA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557100)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKIŞLI, ALAKOÇ, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, BAŞÇİÇEK, BERHUDAR, BEYÖZÜ, DEDELER, ERBEYLİ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, ÖZVEREN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556265)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah İSKETE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551540)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554804)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557124)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557121)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557059)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI, BOZKIR GÜLÜ ÇIKMAZI, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, KARADENİZLİLER, KARAGÖL ÇIKMAZI, KATAR, KESKİN DERE, KUTU ÇIKMAZI, MOR LALE, MUHTARLAR, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, TRAFO, ÇÖREKOTU, ÖZ SÖĞÜT ÇIKMAZI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556196)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah ARPACI ÇEŞME, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, KİLİSE, MÜBAYAACI sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556197)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, KALE BAHÇE, YAHYA KEMAL sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556198)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, HİSAR MEYDANI, HİSARLI SALİHBEY, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556199)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, BİLİM, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, OKTAR, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEVFİK FİKRET, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ÇİLOĞLU, ÖZGÜVEN, İNKILAP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558678)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546460)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYDINLAR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KERVAN GEÇMEZ, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557057)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556448)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2571., 2572., 2577., 2591. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556224)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 13 TEMMUZ

ATAŞEHİR

14:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VEDAT GÜNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 20

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 21

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 22

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

ÇEKMEKÖY

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

KADIKÖY

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

KARTAL

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÜST

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BERFİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇİZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: İCLAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ORMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKÇAY

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YONCA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SERİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ZEYTİN DALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TOYGUN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ŞAHİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEYAZ GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNCİLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MORMENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YİĞİTLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK

PENDİK

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ETKİN

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KESTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇİÇEKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MESCİT

09:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FİZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: GENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SEMERKANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: UHUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SALİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AKGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: NAZLIÇEŞME

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EĞRİKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TECER DAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KADİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: UYUMLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜÇTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇÖMLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAMYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEFAHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARLA

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EĞRİKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAMYELİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DEDEPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK

12:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ZEYREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SECDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: HERSEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: LALEZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ASİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: FİKİR

ŞİLE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERECAN DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞAKAYIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEHMETÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NİHAVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLHATMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLFİDAN

09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SABİT AYASBEYOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUSAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERECAN DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞAKAYIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇAĞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEHMETÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NİHAVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLHATMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLFİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜRETKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKTUĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇALIŞKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇİLİNGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUKURÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUBUKÇULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÖZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÜMÜŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PEKER

10:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI

SULTANBEYLİ

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESRA

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PETROL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: HOCALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BAYDAR

TUZLA

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: DEMİRCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: MESİRE

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GEÇİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: NİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SELDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TAŞKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BABÜRŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: MENEKŞE

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOĞRUYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ORUÇREİS

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GEÇİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: NİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SELDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TAŞKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BABÜRŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: MENEKŞE

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: NERİMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GELENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TUTKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GÜLDANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DİLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SELVİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÜREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AŞIK ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FEDAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: YİĞİTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇİFTÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EĞRİDUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TEMAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CAMİALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MİHRAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İBRET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FERDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BERKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BAYKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İHYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MOSTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İNCELER CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÜLÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EFSANE

14:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: VURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3117.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3118.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3142.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3143.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3008.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3009.

ÜSKÜDAR

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SELAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SETARET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: YENİOCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: PAYANDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SELAMİ DEĞİRMENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: TRABLUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: YENİDERSHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÖRÜMCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: VAKIF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.