İstanbul'da güncel ve planlı elektrik kesintisi listesi 13 Temmuz! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 13 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF sk / MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, HİCAZKAR, KOCA YUSUF, MEDENİ, MİHRAP, SOYTÜRK, ŞEBBOY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552953)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553077)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKYİĞİT, ATATÜRK, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557030)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAYLA, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, AYKIZ, AZAM, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BARBAROS, BAĞDAGÜL, BENGİ, BETÜLAY, CEBRAİL, COŞKUNER, DEKOR, DEMRE, DÜDEN, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, HALİL İBRAHİM, KABATAŞ, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KÖŞKLER, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, MUTEDİL, MİHRİŞAH, NAZİRE, NURCİHAN, NURSEN, PATİKA, PAYİDAR, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TECER, TEFEKKÜR, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YEKTA, YENİÇARŞI, YEŞİLDAL, ZEKAİ, ZELİHA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İKTİSAT, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557188)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ARDIÇÖZÜ, ENGİNAR, TÜZMEN sk / KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557330)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HALKSEVER, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, MİHRİBAN, SARIKIZ, SARVAN, TEFSİR, VARDAR, ÖĞÜN sk 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557037)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk ,lojman sokak 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556857)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, MEKTEP, MİMARSİNAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556989)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 919. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543379)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555533)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ATATÜRK, BAL, BALABAN, BİNDALLI, ESKİ EDİRNE YOLU, GAZİ, KARABURUN, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, SANCAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAMLI, İLKER, ŞEHİT ZAİM FIRAT sk 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555271)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEFKAT, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555272)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, VADİ 1, ŞİMŞEK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555270)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 14. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557021)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AKIN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555960)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FİDE, MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554683)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, ATA, CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555561)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÜNEŞ, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk / VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558625)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah MANASTIR sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556940)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, GAZİ KEMAL, MERCAN, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556943)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, EMRAH, FİLİZ, KUBİLAY, KÜÇÜK SARDUNYA, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN, UYGUR, ÇEŞME sk / ORTAMAHALLE mah AKMAN, ALEV, ARAS, BAĞLAR, KALE, KIRGIZ, ORHUN, SILA, TÜRKMEN, UYGUR, YEŞİL sk / TERAZİDERE mah ARA, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, FİLİZ, HANÇER, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah BAĞLAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah ORHUN sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558626)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MEYDAN, NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİM sk / LEVENT mah KIVILCIM sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557198)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk 02:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546461)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah CUMHURİYET sk / KOCATEPE mah AYDEDE, CUMHURİYET, LAMARTİN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546462)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA sk orhangazi cad 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556844)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556047)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558257)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah İNÖNÜ sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555567)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555307)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., 287., ATALAY, OKURLAR, SEZAİ KARAKOÇ, İNÖNÜ sk İNCİRTEPE mah 248., 253., 281., 282., 283., ATALAY, İNÖNÜ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555309)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 514. sk / SÜLEYMANİYE mah 725., 729., 732., 733., 734., ISPARTAKULE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556813)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2279., 2280. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556896)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., EYLÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556845)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1375., 1376., 1377., 1378., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk 01:00-02:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557034)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk 01:00-02:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557029)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2234. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557597)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2234. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557596)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah TURNA, ÖNDER sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557593)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, BEKTAŞ, DİCLE, KAR, NAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556222)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah BAKIRCILAR, LÜTFULLAH, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BAKIRCILAR, FUATPAŞA sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556288)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAĞDAT, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DOĞAN, DİCLE, GÜNDOĞAR, KAMER, KONAK, KUTLU, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REZAKİ, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, YEŞİLTEPE, ÇAKIR, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556820)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554988)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAVAŞ, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah KIYMET, MARTI, NİLAY, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, YAY, ÇEŞMİNAZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556228)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah OCAK, PARK sk / ÇAĞLAYAN mah OCAK, PARK, TAŞOCAĞI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557099)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALÇİN, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, SÜSLER, TÜZÜN, YAMAN, YOL, YOLCU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557160)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AYDOĞAN, ERBEYLİ, NURSİMA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557100)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKIŞLI, ALAKOÇ, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, BAŞÇİÇEK, BERHUDAR, BEYÖZÜ, DEDELER, ERBEYLİ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, ÖZVEREN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556265)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah İSKETE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551540)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554804)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557124)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557121)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557059)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI, BOZKIR GÜLÜ ÇIKMAZI, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, KARADENİZLİLER, KARAGÖL ÇIKMAZI, KATAR, KESKİN DERE, KUTU ÇIKMAZI, MOR LALE, MUHTARLAR, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, TRAFO, ÇÖREKOTU, ÖZ SÖĞÜT ÇIKMAZI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556196)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah ARPACI ÇEŞME, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, KİLİSE, MÜBAYAACI sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556197)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, KALE BAHÇE, YAHYA KEMAL sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556198)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, HİSAR MEYDANI, HİSARLI SALİHBEY, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556199)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, BİLİM, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, OKTAR, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEVFİK FİKRET, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ÇİLOĞLU, ÖZGÜVEN, İNKILAP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558678)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546460)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYDINLAR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KERVAN GEÇMEZ, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557057)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556448)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2571., 2572., 2577., 2591. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556224)
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR
14:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VEDAT GÜNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 20
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 21
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 22
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
ÇEKMEKÖY
10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL
10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
KADIKÖY
10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL
10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
KARTAL
15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÜST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BERFİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇİZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: İCLAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ORMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKÇAY
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YONCA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SERİ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ZEYTİN DALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TOYGUN
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ŞAHİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEYAZ GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNCİLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MORMENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YİĞİTLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK
PENDİK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ETKİN
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KESTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇİÇEKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MESCİT
09:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FİZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: GENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SEMERKANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: UHUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SALİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AKGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: NAZLIÇEŞME
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EĞRİKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TECER DAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KADİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: UYUMLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜÇTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇÖMLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAMYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEFAHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARLA
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EĞRİKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZEYBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAMYELİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DEDEPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK
12:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ZEYREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SECDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: HERSEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: LALEZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ASİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: FİKİR
ŞİLE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BEGONYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERECAN DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KİBAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞAKAYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEHMETÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NİHAVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLHATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLFİDAN
09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SABİT AYASBEYOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUSAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BEGONYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERECAN DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KİBAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞAKAYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEHMETÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BARIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NİHAVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLHATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLFİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜRETKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKTUĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇİLİNGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUKURÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUBUKÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÖZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÜMÜŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAĞLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PEKER
10:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI
SULTANBEYLİ
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESRA
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PETROL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: HOCALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BAYDAR
TUZLA
10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: DEMİRCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: MESİRE
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GEÇİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: NİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SELDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TAŞKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BABÜRŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: MENEKŞE
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOĞRUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ORUÇREİS
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GEÇİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: NİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SELDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TAŞKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BABÜRŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: MENEKŞE
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: NERİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GELENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TUTKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GÜLDANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DİLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SELVİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÜREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AŞIK ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FEDAKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: YİĞİTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇİFTÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EĞRİDUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TEMAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CAMİALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MİHRAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İBRET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FERDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BERKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BAYKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İHYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MOSTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İNCELER CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÜLÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EFSANE
14:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: VURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3117.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3118.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3142.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3143.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3008.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3009.
ÜSKÜDAR
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SELAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SETARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: YENİOCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: PAYANDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SELAMİ DEĞİRMENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: TRABLUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: YENİDERSHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÖRÜMCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: VAKIF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.