İstanbul'da 14 Temmuz güncel ve planlı elektrik kesintisi programı! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 14 Temmuz 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 14 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÜLBAĞLAR, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah REFAH sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, KAAN, MEŞE TARLA, OKÇU, İBRAHİM HAKKI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552947)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MAHİR, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556858)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 930., FATİH sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543381)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1188., 1193., 1194., 1195., 1201., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555536)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2424., 2432., 2433., 2434., 2435. sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558636)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1598., 1599., 1600., 1601., 1603., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., BAĞCILAR ASFALTI sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557550)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557551)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, SELİN, ÇANDAR sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556793)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558943)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556822)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, TRİKOCULAR, TUNÇ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556825)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 28., 5., 50. YIL, 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558850)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÖZGÜRLÜK sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558811)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 80., 82., 84., KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558172)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYRAK, BERBER, BİNEKTAŞI, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, MAHMUT DAYI, SALAŞ, TAVCI, YAKUT, ŞEKER KUYUSU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557069)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553929)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah AYDIN, BOSTAN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, TEYYARECİ FETHİBEY, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556042)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk / KALEİÇİ mah FETİH sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556052)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah ÇALMAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556050)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 843., 844., 845. sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556827)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556320)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR CADDESİ, 202. SOKAK, 286. SOKAK 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556321)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 727., 728., 730., 734., 735., 736., 738., 755., 762. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556814)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah , 311., 312., . sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556849)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557138)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ANIL, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZTÜRK, ŞEKER AHMET PAŞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557713)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, TOPÇULAR YOKUŞU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557707)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BAHÇELER ARASI, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, YAHYA GALİPBEY, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557080)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558852)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, FINDIKKIRAN, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MOLATAŞI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556244)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEĞİRMEN, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, TURŞUCU MUSA, İNEBEY sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556247)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ÇORBACIBAŞI sk / KALENDERHANE mah DEDEEFENDİ sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, MOLATAŞI, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah DUHANİYE sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556242)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556447)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EGE, KESKİN, SAYA OCAĞI, TRAKYA, YAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558224)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ESKİ BEŞİKTAŞ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558666)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, KUMLU, KÖSEDAĞ, RABAK, SULH, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558660)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, AYTAÇ, AĞRI, DOĞANDERE, HAVRAN, RABAK, TESTİ, TOPRAKBASTI, YADİGAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558672)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah METİN sk / KANARYA mah BALIKÇIN, SÜLÜN, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558000)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558851)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558849)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558871)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHARİYE, MENEKŞE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558941)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BULUT, 1.HURMA, 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1228., 1229. ÇIKMAZ, 1230., ALTINTAŞ, ARİFBEY, BİRGÜL, ERSİN, EVLİYA ÇELEBİ, FATİH, FİLİZ, KARABULUT, ORHANGAZİ, OSMAN GAZİ, TURGUTLU, ZAFER CÖMERT, ÇATALÇEŞME, İNCİRLİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557547)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556212)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk 12:00-14:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558735)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558741)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, HANÇER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TAŞLIK, TEPELER, TİRYOL, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk / SEYMEN mah SOSYAL sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560557)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560498)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546466)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546468)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558148)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558945)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2., RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah ZAMBAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555974)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556299)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556305)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556306)
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TURGUT ÖZAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TURGUT ÖZAL
14:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN SALİMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: COŞANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
14:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ATTİLA İLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: IŞIKLAR
BEYKOZ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARUTHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BEYLERBEYİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KURUÇEŞME ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SIRIM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALİ BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ARKBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ZELAL ÇIKMAZI
09:30 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TAŞKALDIRIM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TRABZON
09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KAÇKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TEPECİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: BAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: BÖĞÜRTLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: AKGÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: YÜREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: OSMAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: AMAÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: VAHA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: GÜLLÜK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DİYAR ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 22
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 24
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 28
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 36
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 41
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
ÇEKMEKÖY
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NURLU
KADIKÖY
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ORAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAMUK
05:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BEYAZ AKASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. DR. HULUSİ BEHÇET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: GÜLİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: DR. ABDUL KADİR NOYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HALDUN TANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KİRAZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: DEMİRAĞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: DR. VASIF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ZİNCİRLİ KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: CADDEBOSTAN İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: FUNDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAYCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: CADDEBOSTAN PLAJYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: YENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KADİRAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: SELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KÜÇÜKAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SU YANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKKURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: VAPUR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: PEMBE GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KUZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: YAZANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SELİM RAGIP EMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BEDRİ GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ZİHNİ SAKARYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇETİN EMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TÜCCAR KATİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BALÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF. ALİ NİHAT TARLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ORAMİRAL CELAL EYİCEOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURAB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AKASYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: İLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HACI HAKKIBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NEVZAD AYASBEYOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DİLRUBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KANTARCI RIZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAŞANELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BAHARİYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ABDÜLHALİK RENDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞERAFETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: GÖZENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖZENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÜLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: UMUTLAR
05:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PETEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DAMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BAHARİYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAPTAN İHSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. ZEKİ ZEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜNEBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SERVER İSKİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TERCÜMAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DOĞUŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: İDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKKURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALİMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TEKNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MEDİHA TURHAN TANSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE TARLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ASUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇANGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TONOZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TÜCCAR KATİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEVKİ ÖZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TURKUAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: İCLAL KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HASRET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ZİYAETTİN BAYDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DEĞERBİLİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BAHARİYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ERALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÜLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KEMAL OKVURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: CAMİ
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ASUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ
14:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KARAKOLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ELMALIÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: HAYRULLAHEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: LÜLE
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKİL MUHTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ALEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEVAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOOPERATİF
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZ FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORKİDE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YENİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATEŞ ÇIKMAZI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BEYZA
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTANCALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLCU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BALÖZÜ ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: SAKIZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: İLKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: KADİR HAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇAMSAKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: SİTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KANARYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: COŞKUN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKİL MUHTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ALEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEVAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOOPERATİF
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZ FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORKİDE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YENİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATEŞ ÇIKMAZI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BEYZA
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTANCALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLCU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BALÖZÜ ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: SAKIZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: İLKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: KADİR HAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇAMSAKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: SİTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KANARYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: COŞKUN
PENDİK
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ORAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CANDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BİLLUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GERMİYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İBNİ SİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TEPELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TIĞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜÇTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İPEK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SOLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İRŞAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAYFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MELODİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DAKİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEDA
15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HATTAT NAZİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ECDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÜLDEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KULAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BABACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KIRGIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BİLAL HABEŞİ
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: UYUMLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARLA
09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BEREKET ÇIKMAZI
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: EVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SIHHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: NURDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: UTKU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MÜHÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BASİRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ZÜRRİYET
ŞİLE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SİPAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ZEYNEL ABİDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GAMZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAKLALI
13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞANLIURFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞALGAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MİRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MEHDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KADİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NARİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÖZDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARÇIN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HALİKARNAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HEKİMLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUREYŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PAŞAZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖKYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İKİSU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAYLALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUĞDAY ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM
ÜMRANİYE
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DOĞRAMACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TADIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FEDAKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İNCELER CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: NİDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: CANSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ETHEM NEJAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: FİRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: MESNEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: PELİTÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SELDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TAŞKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ESENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: VURGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BEYZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: AYBASTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BAYDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BABÜRŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ATALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BİNNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: CAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ÇERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: CİHANNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ÇİÇEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GÖKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: İNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ABDULLAH AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ERGUVAN
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TAŞOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SELVİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZEKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EĞRİDUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MİHRAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FİTRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KINALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: HOCA AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SUBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ABDULLAH AZAM
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NESİMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHZADE
ÜSKÜDAR
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BİCANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEREKETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PAŞALİMANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TAHTALIBOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAMYACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TÜTSÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENEKŞEBAĞI
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ARAPZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BERBEROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SOYSOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SUDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BİCANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BARIŞIK
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.