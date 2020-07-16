İstanbul'da 16 Temmuz güncel ve planlı elektrik kesintisi programı! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 16 Temmuz 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 16 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOL 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558309)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AYCAN, BAŞKAYNAK, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, RÜŞTÜ, TABUR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558320)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 18:00-20:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562897)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556859)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2039., 2051., 2053., 2055., 2056., 2058. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543384)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk 02:30-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2561474)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, KAVAK, MANOLYA 1 sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2561478)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ, MİTHATPAŞA CAD. KIMIZ SK, KALENDER SK, GÜNEŞLİ SK, GÜNGÖR SK 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2561145)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN, SIRAEVLER sk / SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR, KAVAKLIK, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, YILDIZ, ÇİĞDEM 3, İĞDE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563345)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563475)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560589)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, AKDAĞ, ALİ EKBER, CEBECİ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, KARAHAN, KOCAMAN, LALEZAR, MARTI, MENDERES, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, ORTANCA, PALA, TÜLAY, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇANKAYA, ÇELİK, ÇEÇEN ÇIKMAZI, İLERİ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE sk 15:30-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563430)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah MARMARA, ULUBATLI, ÇEVREYOLU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558831)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BİLİM, EGELİ, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, MEHTAP sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah İDRİS KÖŞKÜ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558835)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk 19:00-22:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563358)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ACARSOY, ADAGÜLÜ, ALAKOÇ, DAMLAPINAR, ERDEM, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, KESKİNGİL, KONUKLU, KUŞHANE, OKTAY, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SEMAVER, SEMAVİ, SULTAN, SİNCAP, TOKDEMİR, ULUTAŞ, YAYLIM, YAŞAYANLAR, YEŞİLAY, ÇELEBİ, ÖZTOPRAK, İŞBİLİR, ŞAHİN sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560367)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AĞAÇKAKAN, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLLUR 2, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLEK 1, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KAYINAĞACI, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MECNUN, NAZLI 2, NEKTAR, NİLÜFER 2, PATARA, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, UYGUR, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563509)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah İKBAL, İLHAN, İNCEBEL, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İZCİ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563511)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556058)

- İSTANBUL // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk / PINAR mah 1490. sk / YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 241., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 257., 258., 262., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 285., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 369., 374. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556362)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., 287., ATALAY, OKURLAR, İNÖNÜ sk / NAMIK KEMAL mah 10., 19. sk / İNCİRTEPE mah 248., 253., 281., 282., 283., ATALAY, İNÖNÜ sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556358)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 413., 414., 415., BALİNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556815)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3007. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558652)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3007., 3008. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558653)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001., 3009., 3010., 3011. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558654)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1574., 3001. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558655)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3090., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3127. sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558872)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.SELAM, BIÇAKÇI EYÜP, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER MEKTEBİ, ESMA SULTAN, KÜME, OLUKLUBAYIR, YAĞMUR, ÇAVUŞBAĞI, ÜMMİSİNAN sk / İSLAMBEY mah HALİTPAŞA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558828)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558927)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, BEZCİLER, MAHMUTPAŞA MAHKEME, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TEZKERECİ, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, MENGENE ÇIKMAZI, SULTAN MEKTEBİ sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558933)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, ELMASPAŞA, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, TÜRKELİ, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558942)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557734)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557731)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560366)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE, ŞEBBOY sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2559278)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KARANFİL, MENEKŞE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563467)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKŞAM, AMAÇ, ARİF, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558677)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ADİL, AŞİYAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558675)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ANIT, AŞİYAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558676)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ, GÜLDİKEN, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, ÇELEBİ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560365)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ASYA, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560370)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ALKIŞ, ARZU, DERNEK, DİDEM, TALATPAŞA sk / TELSİZLER mah DERNEK, ULU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563550)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ, 227. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558072)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 227. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558078)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 330. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557980)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, KARABATAK, İNCİR KUŞU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558005)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562299)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah FATİHLER, HAMİDİYE, PERAKENDECİLER, TÜMEN, YUNUS, ÖZGÜRLÜK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556223)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ANADOLU, ATATÜRK OKULU, BÖLGE ÇIKMAZI, BÖĞÜRTLEN ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, ELVAN ÇIKMAZI, KADİFE , KEBAN ÇIKMAZI, MEZARLIK ARKASI, OKULARKASI ÇIKMAZI, ORTAÇAYIR, SIRMACILAR., YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIR STADI, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ, ÖZ VADİ, ÖZFİLİZ, ÖĞÜT ÇIKMAZI sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556211)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, FETHİ SEKİN, KÖKNAR, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TURAN, ÇİTLENBİK sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557060)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546473)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah EŞREF EFENDİ, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DEMET, DERİCİLER, DOLAPDERE, EŞREF EFENDİ, GAZİNO, IRMAK, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KINALI KEKLİK, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, KÜÇÜK AKARCA, LALEZAR, MARSIK, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, ŞAHİN sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546479)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558225)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557594)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 3 sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557606)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, GENÇ OSMAN sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557592)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 2, BEŞKARDEŞLER 3, BEŞKARDEŞLER 4 sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557603)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah KENNEDY CADDESİ , DEMİRHANE CADDESİ 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557598)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, HACI REŞİT BEY sk / YENİDOĞAN mah 242., 41/1., 45., 45/1., 45/3., 45/4., 45/6., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557608)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 16 TEMMUZ

BEYKOZ

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞENERLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: BAHRİ YAŞAR YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: FERSAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UÇURTMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: SİMYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: TOZLU ÇIKMAZI

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: EZBER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82

ÇEKMEKÖY

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR ÇAYIRI

KADIKÖY

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: GÜLİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ZÜMRÜT ÇIKMAZI

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR

09:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALATBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE

KARTAL

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ELMAAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BEYAZ KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHENDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKARÇAY

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FATİH

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KIZILCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: IRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DESTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GURBET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLPEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: HÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MEŞALELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SALİH REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOTİF

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADNAN BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ATİLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DİDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: HÜR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: İNCİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DURU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TARÇİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT

PENDİK

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENİBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEYİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MERCANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERÇECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİTABET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MEŞRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HÜNER

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ASMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKLISELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NALIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NAZENİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ALTINBAŞAK

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DARPHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ASMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIZILCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GAYRETTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖYKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İBNİ SİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SİLİSTRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: PANAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAYRAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ALTINBAŞAK

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENİBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIZILCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ARİFLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜSAMAHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NUR ÇİÇEĞİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ŞEFİKA

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÇATAL ZEYTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAZIM HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: OKUYUCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AHISKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: LÜLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SERPİNTİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MERİÇ

SANCAKTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KESKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BAKLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TAKVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VEFALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KINA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMİRSULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KIRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YENGEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ÜMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KISMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OĞUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GENÇ OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MARUF

ŞİLE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇAĞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE

SULTANBEYLİ

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: YUŞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAYIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BOYABAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜLİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KIZILTUĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERFELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KARAÇAYIR

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SONGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAĞRIYANIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: PLATİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: RESUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: METİN YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUDURNU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AKINCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BÜNYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAĞIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ERDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇALDIRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇİLEKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: İHTİMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÜRSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: HAMARAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MİRSAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARIVADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BİLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: DEMİRBAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KONAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANBÜKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAĞRI

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: CEM SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DİNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: LİBAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SARUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ

ÜMRANİYE

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ORUÇREİS

10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEYAZ KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: AZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HACI BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YENİLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HÜRMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÇAYIRBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DOĞANEVLER

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOĞRUYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ORUÇREİS

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEYAZ KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KİREMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MUAZZEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MÜSLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: IŞIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BUHARA CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CESUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AZİZ

12:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜMÜŞSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CESUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DOĞANEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAZENİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: SEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖZKANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: İSTİKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DOĞANEVLER

ÜSKÜDAR

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜNIŞIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: YAZICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET

16:30 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FUNDALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: CEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SÜTÇÜYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ARAPZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BERBEROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SOYSOP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SUDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BİCANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BARIŞIK

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NİĞDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FUNDALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: CEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DOĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: COŞAN

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VANİKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: PLEVNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KOCA ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: PAPATYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALSANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: MİRALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: RASATHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: BAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALPARSLAN

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.