İstanbul'da 16 Temmuz güncel ve planlı elektrik kesintisi programı! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 16 Temmuz 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 16 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOL 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558309)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AYCAN, BAŞKAYNAK, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, RÜŞTÜ, TABUR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558320)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 18:00-20:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562897)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556859)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2039., 2051., 2053., 2055., 2056., 2058. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543384)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk 02:30-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2561474)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, KAVAK, MANOLYA 1 sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2561478)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ, MİTHATPAŞA CAD. KIMIZ SK, KALENDER SK, GÜNEŞLİ SK, GÜNGÖR SK 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2561145)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN, SIRAEVLER sk / SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR, KAVAKLIK, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, YILDIZ, ÇİĞDEM 3, İĞDE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563345)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563475)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560589)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, AKDAĞ, ALİ EKBER, CEBECİ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, KARAHAN, KOCAMAN, LALEZAR, MARTI, MENDERES, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, ORTANCA, PALA, TÜLAY, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇANKAYA, ÇELİK, ÇEÇEN ÇIKMAZI, İLERİ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE sk 15:30-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563430)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah MARMARA, ULUBATLI, ÇEVREYOLU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558831)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BİLİM, EGELİ, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, MEHTAP sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah İDRİS KÖŞKÜ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558835)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk 19:00-22:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563358)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ACARSOY, ADAGÜLÜ, ALAKOÇ, DAMLAPINAR, ERDEM, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, KESKİNGİL, KONUKLU, KUŞHANE, OKTAY, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SEMAVER, SEMAVİ, SULTAN, SİNCAP, TOKDEMİR, ULUTAŞ, YAYLIM, YAŞAYANLAR, YEŞİLAY, ÇELEBİ, ÖZTOPRAK, İŞBİLİR, ŞAHİN sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560367)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AĞAÇKAKAN, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLLUR 2, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLEK 1, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KAYINAĞACI, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MECNUN, NAZLI 2, NEKTAR, NİLÜFER 2, PATARA, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, UYGUR, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563509)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah İKBAL, İLHAN, İNCEBEL, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İZCİ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563511)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556058)
- İSTANBUL // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk / PINAR mah 1490. sk / YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 241., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 257., 258., 262., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 285., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 369., 374. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556362)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., 287., ATALAY, OKURLAR, İNÖNÜ sk / NAMIK KEMAL mah 10., 19. sk / İNCİRTEPE mah 248., 253., 281., 282., 283., ATALAY, İNÖNÜ sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556358)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 413., 414., 415., BALİNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556815)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3007. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558652)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3007., 3008. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558653)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001., 3009., 3010., 3011. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558654)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1574., 3001. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558655)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3090., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3127. sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558872)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.SELAM, BIÇAKÇI EYÜP, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER MEKTEBİ, ESMA SULTAN, KÜME, OLUKLUBAYIR, YAĞMUR, ÇAVUŞBAĞI, ÜMMİSİNAN sk / İSLAMBEY mah HALİTPAŞA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558828)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558927)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, BEZCİLER, MAHMUTPAŞA MAHKEME, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TEZKERECİ, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, MENGENE ÇIKMAZI, SULTAN MEKTEBİ sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558933)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, ELMASPAŞA, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, TÜRKELİ, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558942)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557734)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557731)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560366)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE, ŞEBBOY sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2559278)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KARANFİL, MENEKŞE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563467)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKŞAM, AMAÇ, ARİF, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558677)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ADİL, AŞİYAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558675)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ANIT, AŞİYAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558676)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ, GÜLDİKEN, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, ÇELEBİ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560365)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ASYA, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560370)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ALKIŞ, ARZU, DERNEK, DİDEM, TALATPAŞA sk / TELSİZLER mah DERNEK, ULU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563550)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ, 227. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558072)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 227. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558078)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 330. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557980)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, KARABATAK, İNCİR KUŞU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558005)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562299)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah FATİHLER, HAMİDİYE, PERAKENDECİLER, TÜMEN, YUNUS, ÖZGÜRLÜK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556223)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ANADOLU, ATATÜRK OKULU, BÖLGE ÇIKMAZI, BÖĞÜRTLEN ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, ELVAN ÇIKMAZI, KADİFE , KEBAN ÇIKMAZI, MEZARLIK ARKASI, OKULARKASI ÇIKMAZI, ORTAÇAYIR, SIRMACILAR., YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIR STADI, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ, ÖZ VADİ, ÖZFİLİZ, ÖĞÜT ÇIKMAZI sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556211)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, FETHİ SEKİN, KÖKNAR, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TURAN, ÇİTLENBİK sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557060)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546473)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah EŞREF EFENDİ, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DEMET, DERİCİLER, DOLAPDERE, EŞREF EFENDİ, GAZİNO, IRMAK, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KINALI KEKLİK, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, KÜÇÜK AKARCA, LALEZAR, MARSIK, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, ŞAHİN sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546479)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558225)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557594)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 3 sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557606)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, GENÇ OSMAN sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557592)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 2, BEŞKARDEŞLER 3, BEŞKARDEŞLER 4 sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557603)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah KENNEDY CADDESİ , DEMİRHANE CADDESİ 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557598)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, HACI REŞİT BEY sk / YENİDOĞAN mah 242., 41/1., 45., 45/1., 45/3., 45/4., 45/6., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557608)
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BEYKOZ
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞENERLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: BAHRİ YAŞAR YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: FERSAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UÇURTMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: SİMYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: TOZLU ÇIKMAZI
13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: EZBER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82
ÇEKMEKÖY
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FIRIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR ÇAYIRI
KADIKÖY
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: GÜLİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ZÜMRÜT ÇIKMAZI
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY
09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR
09:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALATBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
KARTAL
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ELMAAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BEYAZ KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHENDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKARÇAY
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FATİH
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DESTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZÇETİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GURBET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLPEMBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: HÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MEŞALELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SALİH REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOTİF
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADNAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ATİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DİDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: HÜR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: İNCİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DURU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TARÇİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT
PENDİK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENİBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEYİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MERCANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERÇECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HİTABET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MEŞRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HÜNER
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ASMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKLISELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NALIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NAZENİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ALTINBAŞAK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DARPHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ASMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GAYRETTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖYKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İBNİ SİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SİLİSTRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: PANAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAYRAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ALTINBAŞAK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENİBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIZILCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ARİFLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜSAMAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: NUR ÇİÇEĞİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ŞEFİKA
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÇATAL ZEYTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAZIM HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: OKUYUCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AHISKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: LÜLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SERPİNTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MERİÇ
SANCAKTEPE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KESKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BAKLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TAKVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VEFALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KINA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMİRSULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KIRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YENGEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ÜMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KISMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OĞUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GENÇ OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MARUF
ŞİLE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE
SULTANBEYLİ
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: YUŞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAYIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BOYABAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜLİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KIZILTUĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERFELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KARAÇAYIR
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SONGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAĞRIYANIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: PLATİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: RESUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: METİN YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUDURNU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AKINCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BÜNYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAĞIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ERDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇALDIRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇİLEKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: İHTİMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÜRSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: HAMARAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MİRSAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARIVADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BİLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: DEMİRBAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KONAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANBÜKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAĞRI
13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: CEM SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DİNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: LİBAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SARUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ
ÜMRANİYE
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ORUÇREİS
10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEYAZ KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: AZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HACI BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YENİLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HÜRMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÇAYIRBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DOĞANEVLER
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOĞRUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ORUÇREİS
09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEYAZ KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KİREMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MUAZZEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MÜSLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: IŞIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BUHARA CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CESUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AZİZ
12:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜMÜŞSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CESUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DOĞANEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: BEGONYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAZENİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: SEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖZKANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: İSTİKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DOĞANEVLER
ÜSKÜDAR
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜNIŞIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: YAZICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET
16:30 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FUNDALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: CEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DİCLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SÜTÇÜYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ARAPZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BERBEROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SOYSOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SUDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BİCANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BARIŞIK
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NİĞDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FUNDALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: CEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DOĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: COŞAN
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VANİKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: PLEVNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KOCA ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: PAPATYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALSANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: MİRALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: RASATHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: BAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALPARSLAN
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.