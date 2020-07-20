21 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi programı! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 21 Temmuz 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 21 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567681)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, KUĞU, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PELİKAN, SAKARCA, SAKSAĞAN, TOYGAR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, KIZILCIK, MERCAN, METİN, SERAP sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567687)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567679)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567685)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556862)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568369)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568370)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568367)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1121. sk / TUNA mah 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566417)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567149)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565248)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, VADİ 1, ŞİMŞEK sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565249)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, AYNUR 1, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 908. sk / TEVFİKBEY mah MEKTEP sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565250)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565290)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, ORDU, OSMAN PAŞA, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566690)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, MERCAN, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566691)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, FATİH, KANARYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SEDİR, SÜLEYMAN ŞAH, SÜMBÜL, ÇİĞDEM sk / MURATPAŞA mah 109., 11., 114., 12., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİNCİK, EDİZ, HASAN PAŞA, KAMİL, MORLALE, YABANGÜLÜ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566692)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAYIR, BAĞ, DÖKÜMCÜLER, GÜLHAN, GÜNDÜZ, HAMİDİYE, HAYIR, KAMİL, KISMET, KOSOVA, MERAM, MORLALE, SOFULAR, SOKULLU, TUNA, ÇAYIR, İLHAN, İPEK, İSHAK BEY ÇIKMAZI, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN, ŞEREF sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566695)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, KANARYA, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL, ORDU, SEDİR, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, SÜMBÜL, ÇİMENLİ, ÇİĞDEM, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / MURATPAŞA mah 109., 11., 114., 12., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİNCİK, EDİZ, HASAN PAŞA, KAMİL, MORLALE, YABANGÜLÜ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566693)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565306)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567316)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565314)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563637)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN KANTEK, ATATÜRK, BANU, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, HAYRİ UĞUR, LİSE, MEKTEP, NACİ ÇAM, TAHTAKÖPRÜ, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÇİFTLİK, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN HAKKI KIMIZ, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ŞEHİTLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565145)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, ADA, AKSUNA, ASALET, AÇIKEL, AÇIKGÖZ, BARAN, BAŞÖZ, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUMSAL, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN, ŞAHİNTEPE, ŞEBBOY sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567279)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 667., 669., SAKARYA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543403)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 655., 656., 657., 658., 668., MAHMUTBEY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543404)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 947., 948., DEVRAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566667)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., DEVRAN, KIŞLA, MEHMET AKİF İNAN, ÜÇLER sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566403)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309.,314, HATIRA, MEHTAP, SELAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562741)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 348., 353., 358., 359., 360., 361., 362., 364., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., BELDE, DOĞAN ARASLI, MANDIRA sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565838)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 355., KEMAL PAŞA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565841)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 725., 731., 733., 734., 735., 737., 741., ISPARTAKULE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564982)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 139., 142., 143., 144., 146. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565098)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567311)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah PAPATYA sk / MİTHATPAŞA mah 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564210)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565060)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567621)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE sk / EMİN SİNAN mah YENİÇERİLER sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566477)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 751., 752., DOĞANBEY, ESENLER, FATİH sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567680)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, ATATÜRK, BADEM, BAĞLAR, BURÇAK, BÜLBÜL, CUMHURİYET MEYDANI, DEFNELİ, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKHAN, GÖNYELİ, KEMALİYE, SAKA, SANDAL, TINAZ, TOROS, TÜRKER, UFUK, ÖZDENLER sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568378)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTARAN, AKTAŞ, AKYILDIZ, ANAYURT, ATAKAN, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, MANOLYA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567242)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞDAŞ, DESTEK, DUYGU, HALİL RAHMAN, SAKARYA, SÖNMEZAY sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565237)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAMLA, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, SÖNMEZAY, ULUBAŞ, YILDIRIM, YUNUS EMRE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568348)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KIVRIM, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İÇTEN, ŞENKAL sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568371)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568377)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., KATİP, İPEK sk / İNÖNÜ mah 1235., HAKAN, KEKLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557996)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, BOZDOĞAN, FLAMAN, KATAR KUŞU, KETEN KUŞU, PİLİÇ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568374)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567772)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 326., 327., 328., 329., 330., 332., 333., İKİTELLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568408)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568457)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ŞAL ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568617)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES, DEDE KORKUT, DEDE KORKUT ARALIĞI, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568618)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568335)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, RAKKAS, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÜZGÜNLER sk / 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568689)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, HALASKARGAZİ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, TAY, YUNUSBEY sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546508)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, EŞREF EFENDİ, SEYMEN sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546303)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, HALASKARGAZİ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, TAY, YUNUSBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546509)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563308)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DARCAN, MECİDİYE DERESİ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, ÇINARLI, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565246)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1315., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567623)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 260., 51., 52., 53., 54/4., 54/6., 54/7., 54/8., 54/9., 58. BULVAR sk / YEŞİLTEPE mah 267., 52/2., 52/3, 52/4., 53., 53/3., 53/5., 53/7., 53/8., 54/1., 54/B, 56/1., 57., 57/1., 57/19., 57/3., 57/4., 57/A sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565285)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk / YEŞİLTEPE mah 52/9., 56., 56/1. sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565289)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568217)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 242., 45/1., 45/2., 46/3., 48., 50/4., 50/9. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568218)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah YENİ KARAKOL sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR, ÇINAR 3 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2569597)
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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 21 TEMMUZ
ATAŞEHİR
14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN
10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HARMANYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MENEKŞECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇELEBİ MEHMET PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIBRIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KURUŞ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
09:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GONCA HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ANAFARTALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ANADOLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: FATİHBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: NERGİZ HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: YONCA
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AL ZAMBAK
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
BEYKOZ
09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 39
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 83
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 84
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85
10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SEMAZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ŞEFTALİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SİMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ALTINÖZÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇEÇEN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: MECNUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DEM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAĞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: EKSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ULUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KEFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ARKADAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARDEŞLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PITRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ATATÜRK
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: CAMİ ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: AKBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BODRUM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİVİLİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ZÜLÜF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: GEÇİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİLİMLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BAHÇIVAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YÜZYIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: KAYNARCA DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: NACİ AKMEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: YEŞİLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: REFAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: BAĞBAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KAYNARCA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SIRMAKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KALKANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: DERESEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CAMİ ARKASI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARTALYUVASI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIRIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEREBOYU_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ETİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAPRAKLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YÜZYIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EVLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: POYRAZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ANADOLUFENERİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: CENAPLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: RİVA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: ŞUH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DOLAPDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KIŞLATARLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TURUPLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SİPAHİOĞLU
13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 20
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 21
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 22
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 35
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 61
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 67
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 68
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 69
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 70
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 71
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 72
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 73
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 18
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
ÇEKMEKÖY
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BİRGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: SEVDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DENİZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ÜMRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ZENCEFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: BAŞARAN
KADIKÖY
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ÇARDAK
13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: CANAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NEVZEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAİLBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KALFAOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ARAYICIBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİRALAY NAZIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NAZMİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAKIZGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NAİLBEY
13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SANİYE ERMUTLU
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ÇARDAK
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SANİYE ERMUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ÇARDAK
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
KARTAL
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KEMAL PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ÇUHADAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KAKTÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: MUHABBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: KEMAL PAŞA
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: VİŞNELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CAFERAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DEMETLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERMİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZÜMRÜTLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: VİŞNELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇAMOBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ŞAHİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: KAYISI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KORUMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: COŞKUNLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: PİRİ REİS
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FINDIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜRBÜZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEHİT SİNAN ÇİLİNGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMAN ÇIKMAZI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: MARTILAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DEMİRKURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SARI ÇİÇEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SARMAŞIKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARAYEMİŞ
PENDİK
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: GÖLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: KUKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: UYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YANYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: DİNGİN
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: EROL KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAHİL
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN
SANCAKTEPE
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: PAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MÜBACİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ÇELTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ENES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KANDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: POLATKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: RAMAZAN
ŞİLE
06:00 - 08:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: 7 EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYVALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEŞE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NERGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZEYBEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZEMZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TARÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PREVEZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: DİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERDİNÇ ÇIKMAZI
13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BEGONYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERECAN DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KİBAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞAKAYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEHMETÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NİHAVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLHATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLFİDAN
TUZLA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PAPAZ ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ULUBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TEMİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HANDEGÜL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AHMET KILIÇ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHİT MURAT MATUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ZARİF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAYIKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FİKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KESKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TEVHİD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DOSTLAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEKERPINAR
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BİLGİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAHTİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÜZÜMLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DAĞHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÇAĞATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: İNKİŞAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EDEBALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REZZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DAR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PAPAZ ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AHMET KILIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HÜRREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: LİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ALPAY ÇELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BALIKÇILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: NİŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DOLMABAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KAVALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SAFFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SARI DOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MORLALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: GÜLCİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MAVİ LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MUMÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: GÖRKEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KARAGÜL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MAYIS GÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAFTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İZZETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖMÜRKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KATİP ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NURTANESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KINALIBAĞ
ÜMRANİYE
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ASLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KRİZANTEM
13:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CANBERK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ARINÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU
09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEYLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: MANİDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÇAYIRBAŞI
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞENEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KADİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAVUKÇUYOLU
10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KEMALETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CELALETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KADİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BESTEKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ALEMDAĞ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MOLLA HÜSREV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MALKOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EYVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIDRELLEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HALİM
ÜSKÜDAR
15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NİZAMI CEDİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: AZİZİYE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ESKİ ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ESKİ HÜSEYİN EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ÇİMENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ALİZE
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PAŞALİMANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: NACAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: FETHİPAŞA KORUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: PAŞALİMANI
11:15 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ŞEHİT CENGİZ HASBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ZEYTİNLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.