21 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi programı! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 21 Temmuz 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 21 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567681)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, KUĞU, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PELİKAN, SAKARCA, SAKSAĞAN, TOYGAR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, KIZILCIK, MERCAN, METİN, SERAP sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567687)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567679)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567685)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556862)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568369)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568370)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568367)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1121. sk / TUNA mah 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566417)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567149)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565248)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, VADİ 1, ŞİMŞEK sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565249)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, AYNUR 1, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 908. sk / TEVFİKBEY mah MEKTEP sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565250)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565290)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, ORDU, OSMAN PAŞA, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566690)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, MERCAN, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566691)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, FATİH, KANARYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SEDİR, SÜLEYMAN ŞAH, SÜMBÜL, ÇİĞDEM sk / MURATPAŞA mah 109., 11., 114., 12., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİNCİK, EDİZ, HASAN PAŞA, KAMİL, MORLALE, YABANGÜLÜ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566692)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAYIR, BAĞ, DÖKÜMCÜLER, GÜLHAN, GÜNDÜZ, HAMİDİYE, HAYIR, KAMİL, KISMET, KOSOVA, MERAM, MORLALE, SOFULAR, SOKULLU, TUNA, ÇAYIR, İLHAN, İPEK, İSHAK BEY ÇIKMAZI, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN, ŞEREF sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566695)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, KANARYA, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL, ORDU, SEDİR, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, SÜMBÜL, ÇİMENLİ, ÇİĞDEM, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / MURATPAŞA mah 109., 11., 114., 12., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİNCİK, EDİZ, HASAN PAŞA, KAMİL, MORLALE, YABANGÜLÜ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566693)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565306)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567316)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565314)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563637)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN KANTEK, ATATÜRK, BANU, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, HAYRİ UĞUR, LİSE, MEKTEP, NACİ ÇAM, TAHTAKÖPRÜ, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÇİFTLİK, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN HAKKI KIMIZ, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ŞEHİTLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565145)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, ADA, AKSUNA, ASALET, AÇIKEL, AÇIKGÖZ, BARAN, BAŞÖZ, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUMSAL, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN, ŞAHİNTEPE, ŞEBBOY sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567279)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 667., 669., SAKARYA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543403)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 655., 656., 657., 658., 668., MAHMUTBEY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543404)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 947., 948., DEVRAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566667)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., DEVRAN, KIŞLA, MEHMET AKİF İNAN, ÜÇLER sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566403)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309.,314, HATIRA, MEHTAP, SELAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562741)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 348., 353., 358., 359., 360., 361., 362., 364., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., BELDE, DOĞAN ARASLI, MANDIRA sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565838)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 355., KEMAL PAŞA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565841)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 725., 731., 733., 734., 735., 737., 741., ISPARTAKULE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564982)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 139., 142., 143., 144., 146. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565098)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567311)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah PAPATYA sk / MİTHATPAŞA mah 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564210)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565060)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567621)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE sk / EMİN SİNAN mah YENİÇERİLER sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566477)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 751., 752., DOĞANBEY, ESENLER, FATİH sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567680)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, ATATÜRK, BADEM, BAĞLAR, BURÇAK, BÜLBÜL, CUMHURİYET MEYDANI, DEFNELİ, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKHAN, GÖNYELİ, KEMALİYE, SAKA, SANDAL, TINAZ, TOROS, TÜRKER, UFUK, ÖZDENLER sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568378)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTARAN, AKTAŞ, AKYILDIZ, ANAYURT, ATAKAN, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, MANOLYA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567242)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞDAŞ, DESTEK, DUYGU, HALİL RAHMAN, SAKARYA, SÖNMEZAY sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565237)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAMLA, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, SÖNMEZAY, ULUBAŞ, YILDIRIM, YUNUS EMRE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568348)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KIVRIM, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İÇTEN, ŞENKAL sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568371)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568377)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., KATİP, İPEK sk / İNÖNÜ mah 1235., HAKAN, KEKLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557996)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, BOZDOĞAN, FLAMAN, KATAR KUŞU, KETEN KUŞU, PİLİÇ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568374)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567772)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 326., 327., 328., 329., 330., 332., 333., İKİTELLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568408)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568457)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ŞAL ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568617)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES, DEDE KORKUT, DEDE KORKUT ARALIĞI, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568618)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568335)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, RAKKAS, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÜZGÜNLER sk / 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568689)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, HALASKARGAZİ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, TAY, YUNUSBEY sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546508)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, EŞREF EFENDİ, SEYMEN sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546303)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, HALASKARGAZİ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, TAY, YUNUSBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546509)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563308)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DARCAN, MECİDİYE DERESİ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, ÇINARLI, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565246)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1315., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567623)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 260., 51., 52., 53., 54/4., 54/6., 54/7., 54/8., 54/9., 58. BULVAR sk / YEŞİLTEPE mah 267., 52/2., 52/3, 52/4., 53., 53/3., 53/5., 53/7., 53/8., 54/1., 54/B, 56/1., 57., 57/1., 57/19., 57/3., 57/4., 57/A sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565285)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk / YEŞİLTEPE mah 52/9., 56., 56/1. sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565289)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568217)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 242., 45/1., 45/2., 46/3., 48., 50/4., 50/9. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568218)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah YENİ KARAKOL sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR, ÇINAR 3 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2569597)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 21 TEMMUZ

ATAŞEHİR

14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN

10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HARMANYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MENEKŞECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇELEBİ MEHMET PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIBRIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KURUŞ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

09:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GONCA HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ANAFARTALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ANADOLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: FATİHBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: NERGİZ HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: YONCA

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AL ZAMBAK

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

BEYKOZ

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 39

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 83

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 84

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ŞEFTALİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SİMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ALTINÖZÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇEÇEN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: MECNUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DEM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAĞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: EKSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ULUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KEFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ARKADAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARDEŞLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PITRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ATATÜRK

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: CAMİ ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: AKBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BODRUM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİVİLİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ZÜLÜF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: GEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİLİMLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BAHÇIVAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YÜZYIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: KAYNARCA DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: NACİ AKMEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: YEŞİLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: REFAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: BAĞBAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KAYNARCA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SIRMAKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KALKANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: DERESEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CAMİ ARKASI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARTALYUVASI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIRIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEREBOYU_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ETİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAPRAKLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YÜZYIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EVLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: POYRAZ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ANADOLUFENERİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: CENAPLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: RİVA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: ŞUH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DOLAPDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KIŞLATARLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TURUPLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SİPAHİOĞLU

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 20

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 21

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 22

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 35

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 61

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 67

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 68

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 69

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 70

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 71

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 72

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 73

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 18

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

ÇEKMEKÖY

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BİRGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: SEVDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DENİZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ÜMRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ZENCEFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: BAŞARAN

KADIKÖY

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ÇARDAK

13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: CANAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NEVZEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAİLBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KALFAOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ARAYICIBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİRALAY NAZIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NAZMİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAKIZGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: NAİLBEY

13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SANİYE ERMUTLU

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ÇARDAK

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SANİYE ERMUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ÇARDAK

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME

KARTAL

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KEMAL PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ÇUHADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KAKTÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: MUHABBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: UMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: KEMAL PAŞA

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: VİŞNELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CAFERAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DEMETLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERMİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZÜMRÜTLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: VİŞNELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇAMOBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ŞAHİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: KAYISI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KORUMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: COŞKUNLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARAKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: PİRİ REİS

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FINDIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜRBÜZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEHİT SİNAN ÇİLİNGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMAN ÇIKMAZI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: MARTILAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DEMİRKURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SARI ÇİÇEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SARMAŞIKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARAYEMİŞ

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: GÖLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: KUKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: UYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YANYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: DİNGİN

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: EROL KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAHİL

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN

SANCAKTEPE

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: PAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MÜBACİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ÇELTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ENES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KANDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: POLATKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: RAMAZAN

ŞİLE

06:00 - 08:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YASEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: 7 EKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYVALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LEYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEŞE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NERGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZEYBEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZEMZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERSİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİRUZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TARÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PREVEZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: DİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERDİNÇ ÇIKMAZI

13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERECAN DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ŞAKAYIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEHMETÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: NİHAVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLHATMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜLFİDAN

TUZLA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PAPAZ ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ULUBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TEMİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HANDEGÜL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AHMET KILIÇ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHİT MURAT MATUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ZARİF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAYIKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FİKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KESKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TEVHİD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DOSTLAROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEKERPINAR

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BİLGİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAHTİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: CUMHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÜZÜMLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DAĞHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÇAĞATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: İNKİŞAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EDEBALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REZZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DAR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PAPAZ ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AHMET KILIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HÜRREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: LİMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ALPAY ÇELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BALIKÇILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: NİŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DOLMABAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KAVALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SAFFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SARI DOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MORLALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: GÜLCİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MAVİ LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MUMÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: GÖRKEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KARAGÜL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MAYIS GÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAFTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İZZETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖMÜRKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KATİP ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NURTANESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KINALIBAĞ

ÜMRANİYE

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ASLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KRİZANTEM

13:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CANBERK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ARINÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEYLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: MANİDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÇAYIRBAŞI

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞENEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KADİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAVUKÇUYOLU

10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KEMALETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: CELALETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KADİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BESTEKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ALEMDAĞ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MOLLA HÜSREV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MALKOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EYVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIDRELLEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HALİM

ÜSKÜDAR

15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NİZAMI CEDİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: AZİZİYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ESKİ ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHADIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ESKİ HÜSEYİN EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ÇİMENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ALİZE

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PAŞALİMANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: NACAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: FETHİPAŞA KORUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: PAŞALİMANI

11:15 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ŞEHİT CENGİZ HASBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ZEYTİNLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.