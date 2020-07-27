İstanbul elektrik kesintisi listesi 27 Temmuz 2020: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 27 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ASİYE, ATAYURT, FATİH, GÜLAÇAN, PEYAMİ SAFA, ULUHAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ÖNER, ÖZIŞIK sk / YAVUZ SELİM mah AZERİ, BERRİN, ECLA, NARLIDERE sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575824)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576470)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576533)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576421)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576422)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576423)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KANARYA, MAHİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah ÇAM sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577343)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2064., 2067., 2070., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576262)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3., VEYSEL KARANİ sk / YAVUZ SELİM mah 1074. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577006)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2202., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2227., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577017)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2035., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2085., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 679., 680., 698., 699., 700., 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 705., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576265)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 17. sk / MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk 20:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577047)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1173., 1174., 1182., 1184., 1187., 1188., 1195., 1197., ZÜBEYDE HANIM sk 16:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577336)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., ZÜBEYDE HANIM sk 19:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577041)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1209., 1210., MERKEZ sk 15:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577333)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET KOPUZ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1548., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1561., 1562., BAĞCILAR ASFALTI, MEVLANA, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574182)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., MİTHATPAŞA 7. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574758)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574306)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah PELİT, ÇİÇEK sk 19:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574309)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575654)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1 sk 18:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577039)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 18., KOCATEPE sk 08:30-10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576468)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SOFULAR BOSTANI sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk 10:30-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576471)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 67., AYKUT, AYSUN, BİLGEHAN, BİROL, ELEKTRİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ KEMAL, GÜLSEREN, HAKAN, ORDU, VOLKAN, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577387)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BAŞ, KANARYA, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk 09:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574779)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576501)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜVERCİN 2, HUZUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573643)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADİL, ALYANAK, ARZUM, BUKET 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DİKMEN, ESİNEL, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GİYİM, HAKAN, HAN, KUDRET, MURAT 1, MÜRŞİT, NEHİR, RENGİGÜL, SEMA 1, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, YAVRU, YÖRÜK, YÜCE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, İSTİKBAL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572724)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKYURT, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BEŞTEPE, GÖZTEPE, KARAKAYA, KUBİLAY 1, KUŞKONMAZ 1, MEHMET AKİF ERSOY, SAYGI, ZÜMRÜT 4 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577346)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543409)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 688., 689., 693., 726., 730., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577014)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 210., 216., 217., 218., 219., 266., 267., 269., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1045., 1046., 1047., AŞIK VEYSEL, ÇİNÇİN DERE sk / TUNA mah 739., HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577012)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 418., 430., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / SULTANİYE mah 322. sk / YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 384., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 417., 423., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568390)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-59, G-590, G-62, G-63, G-64, G-66, G-76, G-79, G-80, G-81, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 470., 474., 476., 478., 479., 480., 481., 482., 484., 485., 486., OZANLAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568391)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1105., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1130., 1131., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1145., 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1152., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1196., 1197., 1198., 1199., 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1212., 1213., 1214., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1240., 1241., 1245., 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., AHMET ARİF, YAŞAR KEMAL sk / ÇINAR mah 1410., 1441., 1442., 1443., AHMET ARİF sk 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572423)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 5., ABDİ İPEKÇİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572716)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 17., 18., 8., DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk 13:30-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572717)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1860., 1861., 1902., 1908., 2039., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk 13:30-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572718)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 119., 182., 22., OKTAY RIFAT sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 34., 35., OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572719)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 378. sk / İNÖNÜ mah 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575795)
- İSTANBUL ESENYURT ilçe, YUNUS EMRE mah 378. sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575796)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3128. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577439)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, 1.NİLÜFER, 10.GÜL, 3.ZAMBAK, 5.SÜMBÜL, BİRLEŞİK, CUMHURİYET, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, KARLI, RUMELİ, ÇAMLICA, ÇAMLIK sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568454)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567876)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577233)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKSUN, ALTAN, CÖMERT, LEYLAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / ÇIRÇIR mah DİCLE, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573361)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKSEKİ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, ESKİ ALİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573544)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BÂLİPAŞA, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KOCASİNAN, KORKUTATA, SARI NASUH sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HÜSREVPAŞA, KEÇECİLER FIRINI, MEVLÜTÇÜ, ZEMBİLCİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573545)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KOPUZ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577388)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah BAHÇELİ, CEVAT AÇIKALIN, EZHER, EŞİTLER, KURUL, LEYLEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577125)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALİBEY, DRAM, KARDEŞLER, MEYAN, ÇAM sk 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574781)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AKABE, CİVELEK, NUR, PARK, VATAN sk 11:30-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575726)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 3.ORTA, KAYA sk / KANARYA mah ALAKARGA sk / SULTAN MURAT mah KAYA sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567792)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TUNA, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568459)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TUNA, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568460)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576260)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, PENGUEN, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577061)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK, LALE, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576255)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ÇAMLIKLAR sk 14:00-16:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576328)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, İĞDE sk 23:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578474)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FİDE, HİLAL, NEHİR, ÇAMLIBEL sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577258)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AYBARS, EFENDİ ÇIKMAZI, FATİHLER, GEÇİT, GÜZELCE ALİPAŞA , TAHİR, TEYYARE, TÜRKBOSTANI, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, ZEMBİL ÇIKMAZI, ŞEKER ÇIKMAZI sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577260)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah BAĞLAR, GÜVERCİN, GÜZEL, KABİLLER, MİS, POLİGON CAMİ, SARIYER, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, İLKBAHAR sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577491)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575272)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547835)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547837)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah GÜLBAHAR, ÜLKÜ sk / MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk 14:00-16:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576326)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574471)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MEVLANA, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575828)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 1625., 565/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575285)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MUZAFFER, SUNGUR, ŞEVKAT sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577386)
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ATAŞEHİR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ EMİRİ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.
BEYKOZ
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE YOLU
ÇEKMEKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜNDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYBARS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AHSEN
09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: POYRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TAYYİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ESİNTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUYULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UHUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AŞİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK
KADIKÖY
11:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: SELAHATTİN PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BİLGİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MÜNİR NURETTİN SELÇUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: CAVİT ÇITAK
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MEHMET ALİ KANTARCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: TEVFİKPAŞA
10:15 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR
13:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FUATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BİLGİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: GAZİ MEHMETÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MÜNİR NURETTİN SELÇUK
14:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: CEPHANELİK
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DR. ŞÜKRÜ KUNT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CEMİL AKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEHİT MELTEM ÖZKILIÇ
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KÜÇÜKBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KRİZANTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: HAVUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KARTALLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: PAMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YILDIZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZUHAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: TECER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: PLAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KRİZANTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞURLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KORE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BOLAYIR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DÖRT YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: EĞRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARANFİLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KARAAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KAHRAMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇİÇEKDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: 27 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: LİMAN ÇIKMAZI
ŞİLE
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUSAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BARIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SÜMBÜL
08:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SELÇUKLU
SULTANBEYLİ
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAZANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAMSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İKRAM
TUZLA
14:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: KİRAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: AKNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: DİLRUBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: BİHTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KANDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NURBANU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GEZGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ZİYADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKYÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜNEŞTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOHUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜLLE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALPAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SEVENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TAŞKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: GÖNEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AKÇAKESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HACIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CEYHUN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ERALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: YEDİGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ZİYANSIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
ÜMRANİYE
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ALPTUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ARICAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MECNUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AYKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇANDARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GENİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ILGAZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KOCA MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KOCA YUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: İLKNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİĞDEMLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PAŞAZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOTİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YENİ CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ZEYTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: İKLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUYULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BÜRÜMCÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARIÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAMOLUK
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MECNUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ETİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PAŞAZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: RAMAZANAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAİTBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AHİ EVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: FOSFOR
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BİLLUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TURAN EMEKSİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TURAN EMEKSİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MOLLA HÜSREV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MALKOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EYVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIDRELLEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HALİM
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TAMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AHSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BİRSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: HALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ONAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: OTAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SÜRGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AĞIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BAĞLARALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALTINBAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TİBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: İLKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAKİM HASAN DURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MİNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AHU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MAKBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YEŞİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AZRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SELSEBİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BALHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEZİRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SEVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOBRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ZERDALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ONAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AĞIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: OTAĞ
10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HACIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAKİM HASAN DURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MİNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MAKBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SOĞUKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: POLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞENEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AVCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEYLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YENİ FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SIRMAGENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEDESTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU
09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MEKTEPLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AHSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SEVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DOBRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BAHTINUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ADATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜLPEMBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAZLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇEŞNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TALEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇÖMLEK
ÜSKÜDAR
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: BOSTANİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SİLAHTARBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: MURATREİS
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERGÜN
15:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.