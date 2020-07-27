İstanbul elektrik kesintisi listesi 27 Temmuz 2020: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 27 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ASİYE, ATAYURT, FATİH, GÜLAÇAN, PEYAMİ SAFA, ULUHAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ÖNER, ÖZIŞIK sk / YAVUZ SELİM mah AZERİ, BERRİN, ECLA, NARLIDERE sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575824)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576470)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576533)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576421)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576422)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576423)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KANARYA, MAHİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah ÇAM sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577343)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2064., 2067., 2070., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576262)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3., VEYSEL KARANİ sk / YAVUZ SELİM mah 1074. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577006)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2202., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2227., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577017)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2035., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2085., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 679., 680., 698., 699., 700., 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 705., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576265)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 17. sk / MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk 20:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577047)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1173., 1174., 1182., 1184., 1187., 1188., 1195., 1197., ZÜBEYDE HANIM sk 16:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577336)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., ZÜBEYDE HANIM sk 19:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577041)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1209., 1210., MERKEZ sk 15:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577333)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET KOPUZ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1548., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1561., 1562., BAĞCILAR ASFALTI, MEVLANA, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574182)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., MİTHATPAŞA 7. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574758)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574306)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah PELİT, ÇİÇEK sk 19:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574309)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575654)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1 sk 18:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577039)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 18., KOCATEPE sk 08:30-10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576468)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SOFULAR BOSTANI sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk 10:30-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576471)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 67., AYKUT, AYSUN, BİLGEHAN, BİROL, ELEKTRİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ KEMAL, GÜLSEREN, HAKAN, ORDU, VOLKAN, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577387)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BAŞ, KANARYA, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk 09:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574779)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576501)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜVERCİN 2, HUZUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573643)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADİL, ALYANAK, ARZUM, BUKET 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DİKMEN, ESİNEL, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GİYİM, HAKAN, HAN, KUDRET, MURAT 1, MÜRŞİT, NEHİR, RENGİGÜL, SEMA 1, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, YAVRU, YÖRÜK, YÜCE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, İSTİKBAL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572724)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKYURT, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BEŞTEPE, GÖZTEPE, KARAKAYA, KUBİLAY 1, KUŞKONMAZ 1, MEHMET AKİF ERSOY, SAYGI, ZÜMRÜT 4 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577346)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543409)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 688., 689., 693., 726., 730., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577014)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 210., 216., 217., 218., 219., 266., 267., 269., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1045., 1046., 1047., AŞIK VEYSEL, ÇİNÇİN DERE sk / TUNA mah 739., HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577012)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 418., 430., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / SULTANİYE mah 322. sk / YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 384., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 417., 423., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568390)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-59, G-590, G-62, G-63, G-64, G-66, G-76, G-79, G-80, G-81, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 470., 474., 476., 478., 479., 480., 481., 482., 484., 485., 486., OZANLAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568391)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1105., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1130., 1131., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1145., 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1152., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1196., 1197., 1198., 1199., 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1212., 1213., 1214., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1240., 1241., 1245., 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., AHMET ARİF, YAŞAR KEMAL sk / ÇINAR mah 1410., 1441., 1442., 1443., AHMET ARİF sk 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572423)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 5., ABDİ İPEKÇİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572716)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 17., 18., 8., DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk 13:30-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572717)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1860., 1861., 1902., 1908., 2039., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk 13:30-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572718)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 119., 182., 22., OKTAY RIFAT sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 34., 35., OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572719)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 378. sk / İNÖNÜ mah 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575795)

- İSTANBUL ESENYURT ilçe, YUNUS EMRE mah 378. sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575796)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3128. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577439)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, 1.NİLÜFER, 10.GÜL, 3.ZAMBAK, 5.SÜMBÜL, BİRLEŞİK, CUMHURİYET, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, KARLI, RUMELİ, ÇAMLICA, ÇAMLIK sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568454)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567876)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577233)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKSUN, ALTAN, CÖMERT, LEYLAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / ÇIRÇIR mah DİCLE, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573361)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKSEKİ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, ESKİ ALİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573544)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BÂLİPAŞA, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KOCASİNAN, KORKUTATA, SARI NASUH sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HÜSREVPAŞA, KEÇECİLER FIRINI, MEVLÜTÇÜ, ZEMBİLCİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2573545)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KOPUZ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577388)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah BAHÇELİ, CEVAT AÇIKALIN, EZHER, EŞİTLER, KURUL, LEYLEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577125)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALİBEY, DRAM, KARDEŞLER, MEYAN, ÇAM sk 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574781)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AKABE, CİVELEK, NUR, PARK, VATAN sk 11:30-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575726)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 3.ORTA, KAYA sk / KANARYA mah ALAKARGA sk / SULTAN MURAT mah KAYA sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567792)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TUNA, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568459)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TUNA, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568460)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576260)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, PENGUEN, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577061)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK, LALE, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576255)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ÇAMLIKLAR sk 14:00-16:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576328)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, İĞDE sk 23:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578474)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FİDE, HİLAL, NEHİR, ÇAMLIBEL sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577258)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AYBARS, EFENDİ ÇIKMAZI, FATİHLER, GEÇİT, GÜZELCE ALİPAŞA , TAHİR, TEYYARE, TÜRKBOSTANI, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, ZEMBİL ÇIKMAZI, ŞEKER ÇIKMAZI sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577260)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah BAĞLAR, GÜVERCİN, GÜZEL, KABİLLER, MİS, POLİGON CAMİ, SARIYER, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, İLKBAHAR sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577491)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575272)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547835)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547837)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah GÜLBAHAR, ÜLKÜ sk / MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk 14:00-16:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576326)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574471)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MEVLANA, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575828)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 1625., 565/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575285)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MUZAFFER, SUNGUR, ŞEVKAT sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577386)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ EMİRİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: 3.

BEYKOZ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE YOLU

ÇEKMEKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜNDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYBARS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AHSEN

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: POYRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TAYYİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ESİNTİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUYULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UHUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AŞİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK

KADIKÖY

11:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: SELAHATTİN PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BİLGİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MÜNİR NURETTİN SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: CAVİT ÇITAK

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI

09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MEHMET ALİ KANTARCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: TEVFİKPAŞA

10:15 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR

13:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FUATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BİLGİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: GAZİ MEHMETÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MÜNİR NURETTİN SELÇUK

14:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: CEPHANELİK

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DR. ŞÜKRÜ KUNT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CEMİL AKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEHİT MELTEM ÖZKILIÇ

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KÜÇÜKBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KRİZANTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: HAVUZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KARTALLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: PAMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YILDIZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZUHAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: TECER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: PLAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KRİZANTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞURLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KORE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BOLAYIR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DÖRT YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: EĞRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARANFİLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KARAAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KAHRAMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇİÇEKDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: 27 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: LİMAN ÇIKMAZI

ŞİLE

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUSAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SÜMBÜL

08:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SELÇUKLU

SULTANBEYLİ

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAZANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAMSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İKRAM

TUZLA

14:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: KİRAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: AKNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: DİLRUBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: BİHTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KANDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NURBANU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GEZGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ZİYADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKYÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜNEŞTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOHUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜLLE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALPAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SEVENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TAŞKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HAKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: GÖNEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AKÇAKESE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HACIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CEYHUN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ERALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: YEDİGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ZİYANSIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARIKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

ÜMRANİYE

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ALPTUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ARICAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MECNUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AYKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇANDARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GENİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ILGAZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KOCA MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KOCA YUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: İLKNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİĞDEMLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PAŞAZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOTİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YENİ CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ZEYTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: İKLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUYULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BÜRÜMCÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARIÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAMOLUK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MECNUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ETİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PAŞAZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: RAMAZANAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAİTBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARIÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AHİ EVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: FOSFOR

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BAHADIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TURAN EMEKSİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TURAN EMEKSİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MOLLA HÜSREV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MALKOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EYVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIDRELLEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HALİM

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TAMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BİRSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: HALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAKBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ONAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: OTAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SÜRGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AĞIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BAĞLARALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALPER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALTINBAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TİBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: İLKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAKİM HASAN DURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MİNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AHU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MAKBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YEŞİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AZRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SELSEBİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BALHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEZİRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SEVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOBRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ZERDALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ONAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AĞIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: OTAĞ

10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HACIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAKİM HASAN DURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MİNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MAKBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SOĞUKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: POLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞENEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞİRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AVCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEYLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YENİ FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SIRMAGENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEDESTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MEKTEPLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SEVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DOBRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BAHTINUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ADATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜLPEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAZLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇEŞNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TALEBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇÖMLEK

ÜSKÜDAR

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: BOSTANİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SİLAHTARBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: MURATREİS

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERGÜN

15:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.