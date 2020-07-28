28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi programı... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 28 Temmuz 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 28 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577424)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576541)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577450)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MAREŞAL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577443)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577288)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577253)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577251)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577252)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575382)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1604. sk / FATİH mah 1769., 1772., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1926., 1928., NAMIK KEMAL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575381)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577214)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2191., 2193., 2195., 2202., 2204., 2205., 2211., 2214., 2224., 2225., 2226., 2227., 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk / TURGUT REİS mah 432. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577186)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2175., 2177., 2179., 2181., 2183., 2184., 2185., 2186., 2187., 2188., 2189., 2190., KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 551., BARBAROS sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577183)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1572., 1573., 1574. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577158)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577165)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, EGEMENLİK, HASTANE, KARADENİZ, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, NAZLI, ÇAĞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577126)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 2., 20. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578728)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, DİBEKÇİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇAVDARCI, ÇEŞME MEYDANI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547838)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, DİBEKÇİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇAVDARCI, ÇEŞME MEYDANI sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547839)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574448)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah HOŞSEDA sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574105)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, YEŞİLYURT sk 14:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577444)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577446)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577449)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, PAPAĞAN, SAKA, ÖLÇÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572721)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADİL, ALYANAK, ARZUM, BUKET 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DİKMEN, ESİNEL, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GİYİM, HAKAN, HAN, KUDRET, MURAT 1, MÜRŞİT, NEHİR, RENGİGÜL, SEMA 1, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, YAVRU, YÖRÜK, YÜCE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, İSTİKBAL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572722)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 580., 584., 586., 587. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543411)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 610., 612., 614., 615., 616., 617., 623., 624., 625., 626., 628., 629., 630., 631., 632., ALBAYRAK, GAZİ, KARADENİZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 469., 470., 470/1., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480. ÇIKMAZ, 485., ADEM YAVUZ, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KARADENİZ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577185)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1., 901., 903., 903/1., 904., 905., 906., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 927., 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 930., 931., 932., 933., 935., 943., KEMER, ÇAĞLAYAN, ŞAHİNBEY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577181)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 797., 798. ÇIKMAZ, 799., 801., 803., 837., AKSEKİ, MEHMET AKİF İNAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577179)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 855. ÇIKMAZ, KIRIM, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLSER, KIRIM, KÖYİÇİ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577216)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572723)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1022., 1023., 1024., 1025., 1047., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575249)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., DOĞAN ARASLI, ISPARTAKULE sk / BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1134., 1135., AHMET ARİF sk / SÜLEYMANİYE mah 773., 774., 775., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1365., 1374., 1375., AHMET ARİF sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575250)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-207, G-42, G-425, G-45, G-46, G-47, G-50, G-55, G-56, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 476., 478., 480., 481., OZANLAR sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575697)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869., 884., 885., 886., 887., 930., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1018., 1019., 1020., 1022., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 888., 889., 890., 899., 903., 904., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576348)

- İSTANBUL ZAFER mah ADİLE NAŞİT BULVARI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576329)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 381., 387., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 374., 412., 414., MANDIRA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575279)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574803)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 09:30-11:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574785)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYŞEHİR, EBER, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, MANYAS, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , İBRAHİM HAKKI sk 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574800)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AK, ERTEKİN, MASLAK YOKUŞU sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575295)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AYTEN sk / RAMİ CUMA mah TOPÇULAR DEĞİRMENİ sk / TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578729)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, KATİP MUSLAHATTİN, NAMIK KEMAL, SİNEKLİ BAHÇE, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAKIRAĞA CAMİİ, ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575862)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN BAKKAL, BAYRAMPAŞA, ERHAN, GAZİ OSMAN PAŞA, GÖREN, POYRAZ, SAKIZ, SARAY, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, YENİ, ZÜBEYDE HANIM, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İKRAM sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577391)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BAYRAM, BAĞLANTI, BEDEN, BEYZADE, BOZDAĞ, BOZKIR, BİRAY, BİRİCİK, SULTAN SELİM sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575727)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AHSEN, AKYAYLA, ENGİN, KARABAĞ, TAŞKIRAN, YAHYA KEMAL sk 14:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576529)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, CAMİ ARKASI, DARGIN, DEVELİ, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KAĞITHANE, KINALIKUZU, KUBAN, KUYU, LİSE, MEDENİ, MEKTEP, MERMERCİLER, NİHAN, ONARIM, REHA, SADABAD, SEDA, TABYA, TOPATAN, UFUK, UĞUR, YEKTA, ÇOBANÇEŞME, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, CENDERE sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577337)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576994)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, BELGİN sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BAHTİYAR, CAMİ, LİMON, NEŞE, ONURCAN, RÜMEYSA, SEVİNÇ, UYGUN, YAYLA, YILDIZHAN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577332)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TUNA, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568461)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, MARTI, PENGUEN, SERÇE, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577062)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, ATATÜRK, KUŞLAR TEPESİ, LALE, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578540)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, ATATÜRK, LALE, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578533)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, İĞDE sk 23:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578474)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ÖZ GÜL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577267)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİNLER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578498)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KİRAZLI BAĞLAR sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578406)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578383)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577945)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577946)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk /SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 12:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577416)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574813)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114., 114/1., 116., 117., 118., 120., 121., 122., 123., 124., 75/2., BAĞ İÇİ, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / VELİEFENDİ mah 114., 293., 294., 295., 296., 75/13., 75/14., 75/2., SAHA YOLU sk / ÇIRPICI mah 304., 75/2., RÜSTEM BALKAN, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA, YEŞİLYOL G sk 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576448)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

11:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HÜRREM

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

ÇEKMEKÖY

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: POYRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TAYYİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ESİNTİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUYULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UHUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AŞİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK

KADIKÖY

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞERAFETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAŞANELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞERAFETTİN

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞERAFETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞERAFETTİN

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ULAŞTIRICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: YAMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: OZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI

10:15 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MAHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. KAZIM LAKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: YOĞURTÇUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: 18 MART

14:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KASRI ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: BAHTLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: GÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: ŞEHİT MEHMET EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAZICILAR

13:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HATTAT BAHATTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF.DR.HALUK TEZONAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: DİLARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BUKET

11:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MAHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MEHMET ŞENGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: KIRAÇ

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: TOKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: YAĞIZ

09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: İĞRİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DALYAN ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: KURUKAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: TUNAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: KUŞLU

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAŞAZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: NEVZAT BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEHİT İLKNUR KELEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SITMA PINAR

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KIRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KEFELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT AHMET GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SAHİL YOLU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BAĞIMSIZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SEHERYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAYIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FİRDEVS

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KIRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİHRİŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT AHMET GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜLNAME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SAHİL YOLU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BAĞIMSIZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ALASKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TUĞRABERK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEMİRBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KÖPRÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MERHABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NEVBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FULYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SEHERYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KIRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NAZDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: VEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: YURTBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİHRİŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FİDANLIK

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TAYLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ERKILIÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYONLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞIMSIZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TIRPAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: LEYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TİMURHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÖZDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SAHİL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HEDEF

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞIMSIZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ORHANTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÖZDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SAHİL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BEYAZ SEDEF

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATOŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NEDRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARACAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARTON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATMAGÜL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞIMSIZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MOR MENEKŞEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜLDAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SARI SÜMBÜL

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ALTINKUM

11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ARAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: GÖZNURU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ELHASIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ENCÜMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ESKİCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: CİHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DEDEPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: EMİR SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: HEMDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: GAİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: KINALIZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: HARMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DANYAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: YABANGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: İZAFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: OSMANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: KIRKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DERSAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ŞEHİT MEHMET GÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: MÜNASİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAŞ OCAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEKTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KOVANPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇAYIR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BÜLBÜL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SOKULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SEYMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: SÜMBÜL EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: ÜSTÜNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: KURNA-ÖMERLİ BAĞLANTI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: ŞEHİRYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: LALE ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: GENÇALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: AYVALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: NURDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: ÇİTLİYEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: MOR MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: BAŞYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: AKYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: CAM BÖCEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ANADOLU YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: TEKECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: SERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: EKŞİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KOZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ENLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: YEGANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: PINARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: DOĞRULUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BARAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: YAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: İSHAK PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: HAYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ENEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: AŞİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: CUMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA-ÖMERLİ BAĞLANTI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURTDOĞMUŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: İSTANBUL PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK

SANCAKTEPE

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER

SULTANBEYLİ

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK

TUZLA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DR. ALADDİN YAVAŞÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DRAMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: EROL SAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SEMAHAT ÖZDENSES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YANIKÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HORASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DALYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KINALIKUZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TANSEL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: FULYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BEHRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZDEMİR

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BANU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EŞREF

11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ULUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MAYIS GÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MİHRAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SOKULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAFTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞANTİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: COŞKULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İZZETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖMÜRKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KUBBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DİZDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NURTANESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KINALIBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İSTANBUL PARK

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SU

ÜMRANİYE

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEGANE

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ŞENOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: PEYAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIBRIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BAĞLARALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MALİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YENİÇERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUDRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YASEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ADİLESULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SÜVARİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EYÜP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEZİRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEVŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ZERDALİ

13:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAŞADAYI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞENEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ADİLESULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TOMURCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEVŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BAHADIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BERBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇUHADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: FÜZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİĞDEMLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BÜRÜMCÜK

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.