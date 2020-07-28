28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi programı... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 28 Temmuz 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 28 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577424)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576541)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577450)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MAREŞAL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577443)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577288)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577253)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577251)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577252)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575382)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1604. sk / FATİH mah 1769., 1772., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1926., 1928., NAMIK KEMAL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575381)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577214)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2191., 2193., 2195., 2202., 2204., 2205., 2211., 2214., 2224., 2225., 2226., 2227., 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk / TURGUT REİS mah 432. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577186)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2175., 2177., 2179., 2181., 2183., 2184., 2185., 2186., 2187., 2188., 2189., 2190., KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 551., BARBAROS sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577183)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1572., 1573., 1574. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577158)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577165)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, EGEMENLİK, HASTANE, KARADENİZ, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, NAZLI, ÇAĞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577126)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 2., 20. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578728)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, DİBEKÇİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇAVDARCI, ÇEŞME MEYDANI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547838)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, DİBEKÇİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇAVDARCI, ÇEŞME MEYDANI sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547839)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574448)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah HOŞSEDA sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574105)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, YEŞİLYURT sk 14:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577444)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577446)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577449)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, PAPAĞAN, SAKA, ÖLÇÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572721)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADİL, ALYANAK, ARZUM, BUKET 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DİKMEN, ESİNEL, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GİYİM, HAKAN, HAN, KUDRET, MURAT 1, MÜRŞİT, NEHİR, RENGİGÜL, SEMA 1, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, YAVRU, YÖRÜK, YÜCE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, İSTİKBAL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572722)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 580., 584., 586., 587. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543411)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 610., 612., 614., 615., 616., 617., 623., 624., 625., 626., 628., 629., 630., 631., 632., ALBAYRAK, GAZİ, KARADENİZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 469., 470., 470/1., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480. ÇIKMAZ, 485., ADEM YAVUZ, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KARADENİZ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577185)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1., 901., 903., 903/1., 904., 905., 906., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 927., 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 930., 931., 932., 933., 935., 943., KEMER, ÇAĞLAYAN, ŞAHİNBEY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577181)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 797., 798. ÇIKMAZ, 799., 801., 803., 837., AKSEKİ, MEHMET AKİF İNAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577179)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 855. ÇIKMAZ, KIRIM, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLSER, KIRIM, KÖYİÇİ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577216)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572723)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1022., 1023., 1024., 1025., 1047., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575249)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., DOĞAN ARASLI, ISPARTAKULE sk / BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1134., 1135., AHMET ARİF sk / SÜLEYMANİYE mah 773., 774., 775., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1365., 1374., 1375., AHMET ARİF sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575250)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-207, G-42, G-425, G-45, G-46, G-47, G-50, G-55, G-56, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 476., 478., 480., 481., OZANLAR sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575697)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869., 884., 885., 886., 887., 930., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1018., 1019., 1020., 1022., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 888., 889., 890., 899., 903., 904., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576348)
- İSTANBUL ZAFER mah ADİLE NAŞİT BULVARI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576329)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 381., 387., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 374., 412., 414., MANDIRA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575279)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574803)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 09:30-11:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574785)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYŞEHİR, EBER, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, MANYAS, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , İBRAHİM HAKKI sk 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574800)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AK, ERTEKİN, MASLAK YOKUŞU sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575295)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AYTEN sk / RAMİ CUMA mah TOPÇULAR DEĞİRMENİ sk / TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578729)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, KATİP MUSLAHATTİN, NAMIK KEMAL, SİNEKLİ BAHÇE, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAKIRAĞA CAMİİ, ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575862)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN BAKKAL, BAYRAMPAŞA, ERHAN, GAZİ OSMAN PAŞA, GÖREN, POYRAZ, SAKIZ, SARAY, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, YENİ, ZÜBEYDE HANIM, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İKRAM sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577391)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BAYRAM, BAĞLANTI, BEDEN, BEYZADE, BOZDAĞ, BOZKIR, BİRAY, BİRİCİK, SULTAN SELİM sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2575727)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AHSEN, AKYAYLA, ENGİN, KARABAĞ, TAŞKIRAN, YAHYA KEMAL sk 14:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576529)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, CAMİ ARKASI, DARGIN, DEVELİ, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KAĞITHANE, KINALIKUZU, KUBAN, KUYU, LİSE, MEDENİ, MEKTEP, MERMERCİLER, NİHAN, ONARIM, REHA, SADABAD, SEDA, TABYA, TOPATAN, UFUK, UĞUR, YEKTA, ÇOBANÇEŞME, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, CENDERE sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577337)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576994)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, BELGİN sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BAHTİYAR, CAMİ, LİMON, NEŞE, ONURCAN, RÜMEYSA, SEVİNÇ, UYGUN, YAYLA, YILDIZHAN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577332)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TUNA, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2568461)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, MARTI, PENGUEN, SERÇE, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577062)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, ATATÜRK, KUŞLAR TEPESİ, LALE, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578540)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, ATATÜRK, LALE, SÜMBÜL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578533)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, İĞDE sk 23:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578474)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ÖZ GÜL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577267)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİNLER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578498)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KİRAZLI BAĞLAR sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578406)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2578383)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577945)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577946)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk /SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 12:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577416)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574813)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114., 114/1., 116., 117., 118., 120., 121., 122., 123., 124., 75/2., BAĞ İÇİ, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / VELİEFENDİ mah 114., 293., 294., 295., 296., 75/13., 75/14., 75/2., SAHA YOLU sk / ÇIRPICI mah 304., 75/2., RÜSTEM BALKAN, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA, YEŞİLYOL G sk 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2576448)
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
11:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HÜRREM
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
ÇEKMEKÖY
09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: POYRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TAYYİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ESİNTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUYULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UHUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AŞİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK
KADIKÖY
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞERAFETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAŞANELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞERAFETTİN
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞERAFETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞERAFETTİN
09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ULAŞTIRICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: YAMAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: OZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
10:15 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. KAZIM LAKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: YOĞURTÇUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: 18 MART
14:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KASRI ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: BAHTLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: GÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: ŞEHİT MEHMET EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAZICILAR
13:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HATTAT BAHATTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF.DR.HALUK TEZONAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: DİLARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA
09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BUKET
11:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MEHMET ŞENGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: KIRAÇ
09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: TOKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞAKACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: HİLMİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: YAĞIZ
09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: İĞRİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DALYAN ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: KURUKAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: TUNAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: KUŞLU
09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAŞAZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: NEVZAT BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEHİT İLKNUR KELEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SITMA PINAR
KARTAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KIRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: RAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KEFELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT AHMET GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SAHİL YOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BAĞIMSIZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SEHERYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FİRDEVS
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KIRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİHRİŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT AHMET GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜLNAME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SAHİL YOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BAĞIMSIZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ALASKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TUĞRABERK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEMİRBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KÖPRÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MERHABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NEVBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FULYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SEHERYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KIRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NAZDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: VEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: YURTBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MİHRİŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FİDANLIK
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TAYLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ERKILIÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYONLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞIMSIZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TIRPAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TİMURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÖZDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SAHİL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HEDEF
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞIMSIZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ORHANTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÖZDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SAHİL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BEYAZ SEDEF
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NEDRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARACAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARTON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATMAGÜL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞIMSIZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MOR MENEKŞEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜLDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SARI SÜMBÜL
PENDİK
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ALTINKUM
11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ARAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: GÖZNURU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ELHASIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ENCÜMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ESKİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: CİHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DEDEPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: EMİR SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: HEMDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: GAİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: KINALIZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: HARMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DANYAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: YABANGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: İZAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: OSMANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: KIRKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: DERSAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: ŞEHİT MEHMET GÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: MÜNASİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAŞ OCAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEKTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KOVANPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇAYIR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BÜLBÜL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SOKULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: SÜMBÜL EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: ÜSTÜNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: KURNA-ÖMERLİ BAĞLANTI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: ŞEHİRYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: LALE ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: GENÇALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: AYVALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: NURDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: ÇİTLİYEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: MOR MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: BAŞYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: AKYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: CAM BÖCEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ANADOLU YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: TEKECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: SERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: EKŞİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KOZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ENLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: YEGANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: PINARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: DOĞRULUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BARAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: YAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: İSHAK PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: HAYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ENEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: AŞİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: CUMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA-ÖMERLİ BAĞLANTI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURTDOĞMUŞ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: İSTANBUL PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK
SANCAKTEPE
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER
SULTANBEYLİ
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK
TUZLA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DR. ALADDİN YAVAŞÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DRAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: EROL SAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SEMAHAT ÖZDENSES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YANIKÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HORASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DALYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KINALIKUZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TANSEL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: FULYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BEHRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZDEMİR
10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BANU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÖNCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EŞREF
11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ULUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MAYIS GÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MİHRAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SOKULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAFTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞANTİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: COŞKULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İZZETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖMÜRKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KUBBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DİZDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NURTANESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KINALIBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İSTANBUL PARK
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SU
ÜMRANİYE
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DOLMABAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEGANE
09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ŞENOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: PEYAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIBRIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BAĞLARALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MALİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YENİÇERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUDRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YASEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ADİLESULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SÜVARİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EYÜP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEZİRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEVŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ZERDALİ
13:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAŞADAYI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞENEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ADİLESULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TOMURCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEVŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BERBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BİLLUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇUHADAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: FÜZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİĞDEMLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: CEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: BÜRÜMCÜK
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.