4 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Ağustos 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 4 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582107)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582116)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582123)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, BEYLER, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, KUTLUKHAN, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SÜMER, TERZİ, TILSIM, TINAZ, UTKU, UYUM, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583866)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585646)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585647)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585649)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 317., 333., 335., 336. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543421)
- İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ, KİRAZLI MAHALLESİ, 2002,2003,1575,1576,1587,1588,SOKAKLARI ARASI 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582338)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582334)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 227., 229., 231., GELİBOLU, HAMİDİYE sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583726)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HORASAN, PAPATYA sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2580305)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEVİZLİK, EMEK, GÜLHATMİ, IRMAK, KAMAN, OĞUZHAN, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586232)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, 2.MURAT, ACI BADEM, AKALIN, BADEM 1, BARBAROS, CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, DEREBOYU 1, DUMLU 1, ERENLER 1, ERGENEKON 1, HİLAL 1, HİZAL, KAAN 1, KASIRALTI, KAZIM KARABEKİR 4., SARAY, TAŞKALE, ULU , YAKUT 2, ZEKİ MÜREN, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIROVA, ÖZLEM 2, ŞEHİT YARBAY CESUR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586237)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, FEVZİ PAŞA, KUTLU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583125)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583127)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE, HÜSREV GEREDE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, DERYADİL, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, MURADİYE BAYIRI, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583242)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584076)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDIN 4, BUKET, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, UĞUR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İÇEL sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584081)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585634)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, CAMİ, KANARYA, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59. sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582320)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 378., 379., 380., 381., 382. sk / İNÖNÜ mah 369., 370., 372., 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583206)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH DOĞAN ARASLI CADDESİ, 19 MAYIS BULVASI, BAHÇEYOLU CADDESİ, 952., 953., 954., 955., 956., SULTANİYE MAHALLESİ DOĞAN ARASLI BULVARI 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583836)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585531)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584383)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567894)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah KARTOPU, NAR, NEHİR, İKİTELLİ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585528)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ADASU, DERE., DEREBOYU., KURŞUNLU, ORTAKÇI ÇIKMAZI, SARIYER, ÇİLEKLİ, İSTİNYE sk 01:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585469)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk / REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk / İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR sk 01:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585473)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, EMNİYET ÇIKMAZI, LAVANTA, SERHATTER, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584329)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584330)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALPER, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, ŞERİF sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, FEVZİ ÇAKMAK, HALAY, VEHBİ DURU, ŞERİF sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581082)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581351)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SANCAKTEPE mah MİLLET, ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, HÜSNÜ ALBAYRAK, KUZGUNCUK, LÜLE, MART, MUHTEREM, RÜSTEMBEY, ŞAH sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583835)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, MEHMET SİLİVRİLİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583822)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585630)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583241)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BARAKALAR, HACI EMİN EFENDİ, PROF. DR. ORHAN ERSEK, ŞAKAYIK sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583243)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, KADIRGALAR, MİM KEMAL ÖKE sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583240)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584398)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1403/2., 1405., 1405/1., 1409. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583308)
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KARTAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞAHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÇİÇEKSUYU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞEHİT TAMER KILIÇ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: IŞIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT SEMİH BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KUMRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TOKDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY SERKAN AKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: FUNDA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞEHİT TAMER KILIÇ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NEYZEN TEVFİK
TUZLA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: PAMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: YAZICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MUHTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SEVENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HANÇER
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEDRESE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MAKBULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SEVENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TURGAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: GÖNEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEDRESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HANÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KAŞMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: GÜLPERİ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CAFERAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HACIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İBRAHİM AĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SARIÇAM
ÜSKÜDAR
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BAHARİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: AHMET MUHTARPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: MİTHATPAŞA
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: YAZMACI EMİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ÇAYBAŞI
16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GAZİOSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: PELİN
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.