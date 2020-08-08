8 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi listesi! İstanbul'da elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 8 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 AĞUSTOS 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, DEVLET, EBER, GÜLAÇTI, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, YEŞİLAY, YONCA, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588846)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589873)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589884)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589885)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1008., 1011., 1012., 1013., 1014., 1052., 1053., MEHMET AKİF sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543430)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 980. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543428)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590232)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 674., 676., 677., 680., 704., İSTANBUL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589215)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah TEYYARECİ NURETTİN sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590315)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKMAZÇEŞME, BARBAROS, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, MUHTAR-I EVVEL, SALİHEFENDİ, SERENCEBEY YOKUŞU sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, KÖYİÇİ MEKTEP, LEŞGER, MAŞUKLAR YOKUŞU, SELAMLIK, İLHAN sk / YILDIZ mah ESKİYILDIZ, SADIKOĞLU, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583290)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, HÜSNÜ SAVMAN, RESSAM HAMDİ BEY, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, TÜRKÇEŞME sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583287)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590334)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, AYTEKİN, BUKLE, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KÜLHAN, MÜNEVVER, SULTAN FATİH, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ÖNER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577265)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, ERHAN, HAS, PİRİ REİS sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah HANIMELİ 1, HAS, KARAKUŞ, ÜNSAL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2577263)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah DUVARCI ADEM, MISIR BUĞDAYI, YENİ KAFA, ŞEHİT İLYAS sk / KOCATEPE mah BÜYÜK ŞİŞHANE, CAMBAZOĞLU, DUVARCI ADEM, KILBURNU, KÜÇÜK ŞİŞHANE, YENİ KAFA, ÇAYLAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KAYTANCI RASİM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589808)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, TARLABAŞI sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah BAHRİYE, EMİN CAMİİ, ÇATIK KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590344)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588829)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588819)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 70., 71. ÇIKMAZ, 72., 73., 77., DAVUTPAŞA, İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 111., 112., 113., 115., 116., 117., AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589208)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, KANARYA, PELİKAN, SIĞIRCIK sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581386)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 724., 725., 726., 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583234)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1061., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 905., 906., 907., 908., 909., 910., PAZARYOLU sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585548)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 905., 906., 907., 912., 913., 914., 915., 916., 918., 921., 922., 923., 925., 946., 953., BAHÇE YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585549)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MİMOZA, 10.GÜL, 4.DEFNE, CEBECİ, DİŞBUDAK, HARMANLAR, RUMELİ, SERA, TÜRKMEN, ÇAMLIK sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583905)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 2.KARTAL, 2.SÖĞÜT, 3.GÜRGEN, DOLUNAY, HİLAL, SALKIM, TÜRKMEN, ÇAM, ÇAMLIK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583906)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586299)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah MEMBA, OVA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588943)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589207)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, CEVİZLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, KANAT, KARADENİZ, LALEZAR, MENDERES, TAŞLIK, YAMAÇ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586253)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, MEHTER, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586443)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, GÜRBÜZ sk 11:30-13:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591333)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BEGONYA, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584384)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.ÜZÜMLÜ, DOSTLAR, HEKİM, TUNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583867)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585546)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585547)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, PENGUEN, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584001)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, ORTA CAMİİ, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584348)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585633)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2515., 2518., 2530., 2532., 2533., 254., OVAYENİCE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584085)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3386., 3391., 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3417., 3418., 3999., ZEBUR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590414)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590446)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah HALASKARGAZİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589685)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk / MEŞRUTİYET mah HALASKARGAZİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589689)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588805)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2977., 2978., 2979., 2980. sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586298)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 565/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589210)

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HÜRREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEĞENDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEKPARE

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BAYINDIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞENOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: YEMENİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: 30 AĞUSTOS

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: KUMLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: YEMENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: IŞIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 30 AĞUSTOS

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 30 AĞUSTOS

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SANAYİCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜVENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: HİÇ SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MERMER

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: EŞREFOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇORUH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GELİN DAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İMAMI AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: VANİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KÖLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BONCUK

TUZLA

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: DEMİRCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: MESİRE

ÜMRANİYE

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TOMURCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAVUKÇUYOLU

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞENEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ADİLESULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TOMURCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: HAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEVŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: NATOYOLU

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BALKİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.