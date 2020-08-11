İstanbul elektrik kesintisi programı 11 Ağustos 2020! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 11 Ağustos 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 11 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, ALYILDIZ, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, HACER, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, ORUÇ, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YELPAZE, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇÖMLEK sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, YENİÇARŞI sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, HAVADAR, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591868)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ERGİN, GÜLZAR, KIBRIS, VEDA sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BADEMLİK, BAŞKALE, BERKKAN, CANİK, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, GÜLİBRİŞİM, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KIBRIS, KIZILAY, MAKBUL, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARAL, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, YUMAK, YURDAER, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591877)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593728)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk 03:00-05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592631)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KEMAL SUNAL, KÖŞK, RANA sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582325)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KADER, KUTLU, RAFETBABA, RÜZGAR, TUNCA, ÇİÇEK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592525)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ASRİ, ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, KADER, KILIÇ, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MUTLU, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, SUBOYU, UYGAR, YELPAZE, ZABİT, ÇIKMAZ, ÇİÇEK, İSKECE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592524)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589271)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CAMİ 1, MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18. sk 10:00-11:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590835)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8. sk 11:00-12:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590852)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSU, KOŞUYOLU sk 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594090)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, AKSU, TEYYARECİ SADIK, İSTANBUL sk 03:30-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594091)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594092)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKÇAM, BÜYÜKDERE, GÖKKUŞAĞI, GÜNEŞ, MEŞELİ, MUHTAR OYA ÇOLPAN AKYÜZ, SELVİLİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590980)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, IHLAMUR, MEŞELİ, SÖĞÜT, ZENCEFİL, İHSAN HİLMİ ALANTAR, ŞEBBOY sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590982)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, DENİZ AKTAŞ, HİSARKAYA, KOSOVA sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592097)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah Uğur mumcu cd, 1340., 1342. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593545)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk 00:01-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585463)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585470)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585480)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592059)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.DEMET, ARİFPAŞA, DÜŞ ÇIKMAZI, KARA SÜLEYMAN TEKKE, SARIÇİÇEK, VESİLE ÇIKMAZI, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK sk / RAMİ CUMA mah ARİF RIZA, ARİFPAŞA, ATAYOLU, EDEBİYE, SEDAT BORA sk / İSLAMBEY mah 1.BAYILDIM ÇIKMAZI, ARİFPAŞA, KANUN, KARA SÜLEYMAN TEKKE, TAHTAMİNARE BOSTANI, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592590)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590779)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHLAT, CEVİZLİ, HAVUZLU, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KUYULU, SOKULLU MEHMETPAŞA, SÜMBÜL, TEPE, TİKVEŞLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 5., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA, ŞEHİT GÖKHAN DOKUR sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590780)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592565)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584396)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1247., 222., 234., 235., 236., GÜVERCİN ÇIKMAZI sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592655)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 236. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592654)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, KARABATAK, İNCİR KUŞU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592636)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYDIN, BUDAK ÖZÜ, DENİZ., ERCİYES, RÜZGARGÜLÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592060)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah HANIMELİ, KARACAOVA, SERHATTER, İNÖNÜ sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592939)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah HAKKAK YÜMNİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592937)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ÇAMLIKLAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593703)
- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / BÜYÜKDERE mah sk / CUMHURİYET mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah sk / KEMER mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / MERKEZ mah sk / POLİGON mah sk / PTT EVLERİ mah sk / REŞİTPAŞA mah sk / TARABYA mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / ÇAYIRBAŞI mah sk 02:00-02:30 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593558)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah BOSTAN, TEŞVİKİYE sk / MEŞRUTİYET mah VALİ KONAĞI sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AKKAVAK, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, İPEK, ŞAKAYIK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593562)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593548)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374. sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., 1405., 1405/1., 1405/2., 1405/3., 1405/4., 1405/5., 1405/8., 1409., 1409/1., 1410., 1410/3., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592553)
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: CERRAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DAKİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KUŞADASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DERECİK ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: HAZAL
KADIKÖY
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK
13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL
KARTAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FECİR
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÜST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AYFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BERFİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇİZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: OKTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: İCLAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ORMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BEŞER
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALCIDERE
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALCIDERE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVİZLİ D-100 GÜNEY YANYOL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVİZLİ D-100 GÜNEY YANYOL
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DORUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALCIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YENİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALCIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AYYÜZLÜ
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FÜSUN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TUGAY YOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TUGAY YOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TUGAY YOLU
09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ERAYKENT SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: OĞUZHANLI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARDEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NEDRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARACAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TUGAY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARTON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATMAGÜL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TUGAY YOLU
SULTANBEYLİ
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ŞALGAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KURAN KURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ŞEHADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZABİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DERİNKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HALİM
TUZLA
10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: AYBİKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZTUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ZERAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KÖKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERCİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MİHRİCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: TAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YENİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DAĞÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KAYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KAZIM KARABEKİR
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: TOKSÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MAKBULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SARAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ENDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZGÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MUHABBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TURGAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CEYDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SİPAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NALBANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VİŞNE
ÜMRANİYE
10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: AYBİKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZTUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ZERAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KÖKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERCİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MİHRİCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: TAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YENİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DAĞÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KAYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KAZIM KARABEKİR
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: TOKSÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MAKBULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SARAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ENDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZGÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MUHABBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TURGAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CEYDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SİPAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NALBANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VİŞNE
ÜSKÜDAR
09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: İSMAİLPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ERDEM
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.