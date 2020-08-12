İstanbul elektrik kesintisi listesi 12 Ağustos 2020! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 12 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, TERCÜMAN, TOROS, YENİCE, ÇEŞMİNAZ, ŞENER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591883)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594139)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594156)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594157)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALO, DR SADIK AHMET, TOPRAK sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, ORHAN KEMAL, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582326)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589270)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581833)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581831)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, OTAĞ, URBAN, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590919)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, DOST, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, TALAT ARTEMEL, TEZ, UMUT sk / OSMANİYE mah TEZ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593020)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÜMRANİYE sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593022)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, TEZ, YILDIZ TEPE sk / OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593023)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590985)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah ŞEBBOY sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590986)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BAHARİSTAN, BAL, BAYKUŞ, BAĞDAT, BEGÜM, BEYHAN, BONCUK, BOSTAN, BÜLBÜL, DENİZ, DERVİŞ, DUYGU, EBRU, ELÇİ, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖKÇE, GÖZDE, GÜLNUR, GÜNEŞ, GÜRBÜZ, GÜZİN, HARPUT, HUZURLU, HÜRMÜZ, HİSAR, IŞIL, JALE, KALE, KANARYAM, KOCATEPE, KÜLTÜR, MELİSA, MODA, MORLALE, MUHABBET, MURAT, MİMAR, NALAN, NECATİBEY, OKAN, ONURLU, ORDU, PARLAK, PERÇEM, RÜZGAR, SAADET, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEBAT, SEHER, SEMRA, SERHAT, SERVET, SEÇİL, SÜNGER, SÜVARİ, SİNEM, TATAR, TAVŞANLI, TÜLİN, UFUK, ULUS, VENÜS, YAKAMOZ, YAĞMUR, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ÖZKAN, İHSAN, ŞARK, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah DUMLUPINAR, ÇINARLI sk / SAHİL mah AKTOPRAK sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592137)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.LALE, 4.KANARYA, FETHİYE, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590907)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HUZUR, KEREM, REYHAN, ZÜMRÜT sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590909)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593727)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, SEREN, TEKİN, UMUT, YASEMİN sk / EMNiYETTEPE mah KOCATEPE, YELKENCİ sk / GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 2.ESEN, 2.YILDIZ, 3.ATMACA, ANIL, ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, BAKİ, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, DİKMEN, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, FATİH SULTAN MEHMET, GÜZELTEPE, ILGAZ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, ORBAY, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, YENİ BAYIR, YILDIRIM MERDİVENİ, ÇİĞDEM, ÖZTÜRK, ÜÇTEPE, ŞEKER AHMET PAŞA sk / MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593688)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, SERİN ÇIKMAZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593769)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591859)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.SEVİM, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, İPEK sk / İNÖNÜ mah ERMİŞ, FERYAT, MASLAK ÇEŞME, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584397)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, BALIKÇIN, DİVRİĞİ KUŞU, MARTI, PENGUEN, SÜLÜN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592637)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594506)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594503)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KİLYOS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592063)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593686)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593687)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593693)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / PINAR mah sk / POLİGON mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / İSTİNYE mah sk 02:00-02:30 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593566)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., 2465., ATATÜRK, S, T sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591858)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 328. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592591)

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 63.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GÜNBEY

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 51.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 49.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 53.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KUŞBURNU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: TAKVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 55.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 57.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 61.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 67.

BEYKOZ

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 39

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 83

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 84

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85

ÇEKMEKÖY

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: GÜLYAZI

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KATİP SALİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ŞEKERCİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: TÜRKAN

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENÇLİK

13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIVANÇ

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERKILIÇ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MÜRVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İĞDEAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORSÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İNCİRAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKDUMAN

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: HANIMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İĞDEAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORSÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KIRLANGIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SÜSNARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İNCİRAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DUTAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜLKURUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BEŞİKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SELMA AKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEREÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YENİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MAHMUT KEMAL İNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BİLGEHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BİRSEN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: CEVİZLİ D-100 GÜNEY YANYOL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVİZLİ D-100 GÜNEY YANYOL

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: HANIMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YADİGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YALI

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEMİRKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ZENBİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALAMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAHLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PAPİRÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SELMA AKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKDUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: EZEL

MALTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: IRMAKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: NARLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: NERGİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: ÇIĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: DÖRTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: KIRSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: MADENCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: GİZEM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: DAĞ LALESİ

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZABİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DERİNKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HALİM

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SANAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HATİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SÜMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ARCAN

TUZLA

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BİRKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KOCAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: DORUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: RESSAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERCÜMENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ZÜLFİKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BİLGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FEYZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ALTINBAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DURMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İLHAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞİNASİ DURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FUJİ YAMA

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BAHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ADANUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLENAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÖLGE

ÜMRANİYE

10:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: URAN

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.