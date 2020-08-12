İstanbul elektrik kesintisi listesi 12 Ağustos 2020! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 12 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, TERCÜMAN, TOROS, YENİCE, ÇEŞMİNAZ, ŞENER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591883)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594139)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594156)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594157)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALO, DR SADIK AHMET, TOPRAK sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, ORHAN KEMAL, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582326)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589270)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581833)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581831)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, OTAĞ, URBAN, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590919)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, DOST, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, TALAT ARTEMEL, TEZ, UMUT sk / OSMANİYE mah TEZ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593020)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÜMRANİYE sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593022)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, TEZ, YILDIZ TEPE sk / OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593023)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590985)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah ŞEBBOY sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590986)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BAHARİSTAN, BAL, BAYKUŞ, BAĞDAT, BEGÜM, BEYHAN, BONCUK, BOSTAN, BÜLBÜL, DENİZ, DERVİŞ, DUYGU, EBRU, ELÇİ, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖKÇE, GÖZDE, GÜLNUR, GÜNEŞ, GÜRBÜZ, GÜZİN, HARPUT, HUZURLU, HÜRMÜZ, HİSAR, IŞIL, JALE, KALE, KANARYAM, KOCATEPE, KÜLTÜR, MELİSA, MODA, MORLALE, MUHABBET, MURAT, MİMAR, NALAN, NECATİBEY, OKAN, ONURLU, ORDU, PARLAK, PERÇEM, RÜZGAR, SAADET, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEBAT, SEHER, SEMRA, SERHAT, SERVET, SEÇİL, SÜNGER, SÜVARİ, SİNEM, TATAR, TAVŞANLI, TÜLİN, UFUK, ULUS, VENÜS, YAKAMOZ, YAĞMUR, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ÖZKAN, İHSAN, ŞARK, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah DUMLUPINAR, ÇINARLI sk / SAHİL mah AKTOPRAK sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592137)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.LALE, 4.KANARYA, FETHİYE, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590907)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HUZUR, KEREM, REYHAN, ZÜMRÜT sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590909)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593727)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, SEREN, TEKİN, UMUT, YASEMİN sk / EMNiYETTEPE mah KOCATEPE, YELKENCİ sk / GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 2.ESEN, 2.YILDIZ, 3.ATMACA, ANIL, ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, BAKİ, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, DİKMEN, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, FATİH SULTAN MEHMET, GÜZELTEPE, ILGAZ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, ORBAY, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, YENİ BAYIR, YILDIRIM MERDİVENİ, ÇİĞDEM, ÖZTÜRK, ÜÇTEPE, ŞEKER AHMET PAŞA sk / MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593688)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, SERİN ÇIKMAZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593769)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591859)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.SEVİM, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, İPEK sk / İNÖNÜ mah ERMİŞ, FERYAT, MASLAK ÇEŞME, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584397)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, BALIKÇIN, DİVRİĞİ KUŞU, MARTI, PENGUEN, SÜLÜN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592637)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594506)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594503)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KİLYOS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592063)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593686)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593687)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593693)
- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / PINAR mah sk / POLİGON mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / İSTİNYE mah sk 02:00-02:30 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593566)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., 2465., ATATÜRK, S, T sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591858)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 328. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592591)
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09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 63.
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09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 51.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 49.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KUŞBURNU
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 57.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 61.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 67.
BEYKOZ
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 39
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 83
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 84
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85
ÇEKMEKÖY
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: GÜLYAZI
KADIKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ŞEKERCİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: TÜRKAN
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENÇLİK
13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIVANÇ
KARTAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERKILIÇ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MÜRVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İĞDEAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORSÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İNCİRAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKDUMAN
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: HANIMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İĞDEAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORSÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KIRLANGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SÜSNARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İNCİRAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DUTAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜLKURUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BEŞİKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SELMA AKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEREÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YENİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MAHMUT KEMAL İNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BİLGEHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BİRSEN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: CEVİZLİ D-100 GÜNEY YANYOL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVİZLİ D-100 GÜNEY YANYOL
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: HANIMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YADİGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YALI
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEMİRKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ZENBİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAĞLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALAMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAHLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PAPİRÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SELMA AKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKDUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: EZEL
MALTEPE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: IRMAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: NARLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: NERGİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: ÇIĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: DÖRTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: KIRSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: MADENCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: GİZEM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: DAĞ LALESİ
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZABİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DERİNKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HALİM
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HATİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ARCAN
TUZLA
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BİRKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KOCAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: DORUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: RESSAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERCÜMENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ZÜLFİKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BİLGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FEYZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ALTINBAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DURMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İLHAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FUJİ YAMA
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ADANUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÖLGE
ÜMRANİYE
10:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: URAN
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.