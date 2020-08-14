İstanbul elektrik kesintisi programı 14 Ağustos 2020! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 14 Ağustos 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 14 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, TEVFİK, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594170)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, TEVFİK, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594171)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sk 04:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596521)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, METİN OKTAY, ÖZGÜLER sk 23:00-00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595080)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEHLÜL, ERSOY, ESTERGON, KUŞDİLİ, NURÇİN, SELMAN, TÖRE, ULUSOY, YUSUFELİ, ZÜLAL, İKİZLER, ŞAHİKA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596540)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596538)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, ATAMAN, BALIKÇI, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, FERAH ÇIKMAZI, FİSKE, GEMİ, GÖNÜL, GÜLDEN, ITIR, KARAMAN, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KÖŞK, RANA, RIHTIM, SEVGİ, SIRMA, TAVLA, TURNA, YOSUN, ZAFER, ÇUKUR, İSKELE, İSTEK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596600)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, AVİZE, CİVCİV, DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, GEMİCİ ÇIKMAZI, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KOPAN, KUZU, MIZRAK, MUZAFFER, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, TAVLA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, ZAFER, ZEYBEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596601)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAHİR, İSTİKLAL sk 10:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594968)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk / MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2416., 2417., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2436., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2457. sk 23:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2598893)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah RAUF ORBAY sk 00:00-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593034)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593035)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, PITRAK, SAHİL YOLU sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593036)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, ÖZFİLİZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592592)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, ATAKAN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592594)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BABİL, BUDİN, CEBECİ, DEMET, KISMET, MADEN, MURAT, NECATİ CUMALI, YAREN, ZEYTİNOĞLU, ÇİÇEKSUYU, İŞÇİLER, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / LEVENT mah KIVILCIM sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593550)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ATA, GÜNDOĞDU, NECATİ CUMALI, ZEYTİNOĞLU sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593549)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, AYASOFYA, BAĞLAR, CERRAHPAŞA, DİVAN, FARABİ, GENÇLİK, HALİKARNAS, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, MEHMET AKİF ERSOY, MESİRE, MUHAMMED CİNNAH, RAUF DENKTAŞ, SOKULLU, VAKIF, VEZİRLER, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN, ZAĞANOS PAŞA sk / MARMARA mah 210. sk / SAHİL mah AKİDE, ALSANCAK, ANAFARTALAR, DÖRTYOL, II. BEYAZIT, KALYON, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KIZIL İMAM, KOCATEPE, KUŞKALE, MUSTAFA KEMAL, YAHYA ÇAVUŞ, YALI, YAY, ÇANAKKALE, İSTEK sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591152)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596440)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah KASIMPAŞA MEDRESESİ, TABAKLAR LONCASI, TURŞUCU BAYRAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592546)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah PİYALEPAŞA, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÇINARLI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, AKSU, ASLAN, AYDIN 1, BAHADIR, BARÇIN, CEYLAN, DOĞAN, DÜZTAŞ, DİK, EFLATUN, ERDEM 1, EREN, GAZİLER, GÜMÜŞ, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, HAFİK, HARMAN, KANBER, KESER, KOÇ 1, MEKTEP, MİTHAT PAŞA, PİYALEPAŞA, SEYHAN, SEZER, SPOR, SİVAS, TUNA 1, ÇAKMAK, ÇAMÖZÜ, ÇINAR, ÖRNEK, ÖZLER, İMRANLI, ŞAHİN 1, ŞİMŞEK, ŞİRİN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2598869)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 775., 777., 778., 779., 780., 781., KARAOĞLANOĞLU, ULUBATLI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1018., 1019., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., HACI BAYRAM VELİ, KAZIM KARABEKİR, ULUBATLI, ÇİNÇİN DERE sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596446)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah TONGUÇ BABA sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596642)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, DUMANLI YOL, TAN, ÇAMLIK, İSTANBUL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596514)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah ATATÜRK, FERHATAĞA, HACI ÖMERPAŞA, HÜSAMBEY, KENDİR, KIRBACI, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582108)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah CEMAL YENER TOSYALI, ISLAH sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI sk / MERCAN mah MERCAN sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, REVANİ ÇELEBİ sk / ZEYREK mah HÜSAMBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582115)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 775., 779., 780., 784., VALİDESUYU sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592583)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, HASTANE, TURGUTREİS 2, YALAZ 1 sk / SOĞANLI mah CUMHURİYET 1, KEMAL SUNAL, SEZER, TEZER, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk / ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, HASTANE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2599049)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593743)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.SEVİM, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, İPEK sk / İNÖNÜ mah ERMİŞ, FERYAT, MASLAK ÇEŞME, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583875)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / YEŞİLOVA mah SAKARYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583877)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DEDE KORKUT, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇ OSMAN, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR, ATİLLA ALTIKAT, BAKİ, CAHİT ZARİFOĞLU, DURU, ERDEM BAYAZIT, FEDAKAR ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, HALUK SİPAHİOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KUTLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR KEMALETTİN, NECATİ COŞAN, NECLA KUNERALP, NURETTİN TOPÇU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SARIÇAM, YASEMİN, YAZAR, İSKENDER PAŞA, ŞAİR, ŞEHZADE sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MEVSİM, M 02:00-02:30 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593678)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk / İSTASYON mah KÖMÜRCÜ YOLU sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596066)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk / İSTASYON mah KÖMÜRCÜ YOLU sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594650)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.IHLAMUR, 1.KAYIN, 1.KESTANE, 1.LİMON, 1.MELTEM, 1.SARDUNYA, 1215., 4.İNCİ, ABAY, ARZU, BAYRAK, BERNA, CANSU, CEVİZ, DERYA, DOLUNAY, ELMALI, GÖK, GÖL, HAKİM, KARAAĞAÇ, KUŞÇU, OGÜN, OĞUZ, SARIÇAM, SÖĞÜT, UMUT, YALÇIN, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ŞENGÜL sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk 00:01-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596531)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596518)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.., SULTANOTU, VADİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592067)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah GÖÇMEN, KARABAYIR, UZUNÇINAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593701)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKINCILAR, ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZYILDIRIM, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592620)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜLBÜL, EMSAL ÇIKMAZI, PİYASA sk / MERKEZ mah BÜLBÜL, MESERBURNU sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592621)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596512)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, TİBET, İLTER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593135)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, SABRİ TUNALI, TİBET, İLTER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593145)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590927)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590926)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, İYİNİYET sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592584)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592585)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1306., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1299., 1300., GAZİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595061)
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09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 91.
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KADIKÖY
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KARTAL
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: CEVİZLİ D-100 GÜNEY YANYOL
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MALTEPE
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SULTANBEYLİ
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10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ
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Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.