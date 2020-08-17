17 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 17 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 AĞUSTOS 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ŞEHMUZ sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600388)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602119)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, EVLİYA, FİKİR, HAMİT, NECİP FAZIL, SOYKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602308)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah FATİH, ÜRGÜP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602311)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI, TURGUT REİS sk 00:00-01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603702)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, ZAKKUM, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ŞEN, ŞUMNU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600389)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KANARYA, MAHİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah ÇAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600170)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601331)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603735)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601342)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 6., 7. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597536)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597543)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602743)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1294., 1323., 1324., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602742)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / ŞİRİNEVLER mah NAMIK KEMAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603911)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / ŞİRİNEVLER mah NAMIK KEMAL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603913)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603897)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHMET YOLAÇ, KORMAÇ, MURADIM, MİLAS, SERİ EVLER, UMUT, YENİ YOL, ÇAĞLAYAN, ÖMÜR, ÜLKÜ, İNCİRLİ sk / 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603898)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİNGÜL, GÜLBAHÇE, HÜDAVERDİ, HÜR, KARABAL, LEVENTLER, SARSILMAZ, TUNABOYLU, TÜRKİŞ, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ÇAMLIK ÇEŞME, İNCİRLİ sk 15:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603899)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AKGÖL, ALEV, AYBEK, BURÇAK, EREN, GÜLTEN, ORKUN, OSMANLI, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603859)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, SOY, İBRAHİMAĞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602270)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ATABEY, NAR, SOY, İBRAHİMAĞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602271)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ATEŞ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601175)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ÇIĞ, ŞEN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602201)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., EFLATUN, FİLİZ, KUBİLAY, SELVİ sk / TERAZİDERE mah AYVALI DERE 2., ORTA sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603773)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, ORKİDE sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, NİSBETİYE sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602193)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADAKENT, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ANKARA, ATATÜRK, CAHİT SITKI TARANCI, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, GAZİ, GÜLBAHÇE, GÜNEŞLİ, MEHMETÇİK, NİGAR, PALMİYE, PAPATYA, PINAR, RÜZGARLI, YEŞİL, ÇİFTLİK, ŞEHZADE sk / BÜYÜKŞEHİR mah ALİ KUŞÇU, ATATÜRK, CEYLAN, ENVER ADAKAN sk / CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, CUMHURİYET, GELİNCİK, HANIMELİ, SÖĞÜT, ÇANDARLI, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594956)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, AYASOFYA, BAĞLAR, CERRAHPAŞA, CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, DİVAN, FARABİ, GENÇLİK, HALİKARNAS, HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KAVAKLI, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, MESİRE, MUHAMMED CİNNAH, MUSTAFA KEMAL, OLİMPİYAT, OĞUZHAN, RAUF DENKTAŞ, SOKULLU, VAKIF, VEZİRLER, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / MARMARA mah 210., 212., AVRASYA, HÜRRİYET sk / SAHİL mah AKİDE, ALSANCAK, ANAFARTALAR, DÖRTYOL, II. BEYAZIT, KALYON, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KIZIL İMAM, KOCATEPE, KUŞKALE, MUSTAFA KEMAL, YAHYA ÇAVUŞ, YALI, YAY, ÇANAKKALE, İSTEK sk / YAKUPLU mah 2., 226., 228., 83., 85., 87., HÜRRİYET, OSMAN GAZİ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600363)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601343)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, CEYLAN, ENVER ADAKAN, GONCA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603736)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, YOLÇATI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600266)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, KADINCIK, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KÜÇÜK ODALAR, SERDAR ÖMERPAŞA, SOLAK, TATLI BADEM, TAYYARECİ RIZA, YAYA KÖPRÜSÜ, ŞİRKET sk / BÜLBÜL mah KAŞKAVAL, SERDAR ÖMERPAŞA sk / ÇUKUR mah KALYONCU KULLUĞU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600510)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah OKMEYDANI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, RUMELİ, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ FEHMİ, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601379)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah AYDEDE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, AZAK, BİLEZİKÇİ, DEMET, DEĞİRMEN, KAYTANCI RASİM, KAZASKADIN, KURTULUŞ, MARSIK, MEKKARECİ, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601381)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, KİVRİNTİLİ, ÖRTME ALTI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601364)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANAFARTALAR, GÜVEN, GÜZİN, KINALI, ONUR 3, OYA, SARAY 1, SAĞLIK, SERÇE 1, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE, ZÜHRE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600361)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 2. BAHÇE, 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, AKEL, D-100 KARAYOLU, GAZHANE, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, SAYDAĞ, ÇAĞDAŞ 1, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEHİT SERDAR ERDAL, ŞEVKİ ARI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600362)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ, BILDIRCIN, D-100 KARAYOLU, ERAY 1, GEÇİT, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, KAVAK 1, KEMER, PANTER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, UĞURLU 1, YAY, ÇAM 2, ÇEMBER, ÖLÇÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603389)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602340)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 722. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590343)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601221)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1114., 1117. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601222)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1173., 1174., 1175., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1192., 1194., 1195., 1196., BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 850., 851., 871., 872., 873., 877., 881., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1248., 1249., 1250., 1251., 1259., 1261., 1272., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603333)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603730)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ALTAN, CENGİZ TOPEL, ERSEN, HUZUR, KÖPRÜLÜ, MUSTAFA KEMAL, SAMYELİ, SELİMPAŞA, YALI, YAYLIM, ÖZEN, ŞEBNEM sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600442)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN, DEĞİRMEN, GÜRDİNÇ, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, SAKIZ AĞACI, TUNALIGİL sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602268)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602269)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.SELAM, 8.GÜL, BIÇAKÇI EYÜP, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER MEKTEBİ, ESMA SULTAN, HALİTPAŞA, KÜME, OLUKLUBAYIR, VESİLE ÇIKMAZI, YAĞMUR, ÇAVUŞBAĞI, ÜMMİSİNAN sk / İSLAMBEY mah DÜĞMECİLER, HALİTPAŞA sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602203)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, KAFESLİ ÇADIR, KURBAN, MÜSELLİM, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, SEMİH, TATLIKUYU, TAYYARECİ KEMAL, TİYATRO, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk / NİŞANCA mah HAVUZLU HAMAM sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, TİYATRO sk / ZEYREK mah HALİÇ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, YENİBAHAR sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582153)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / ŞEHSUVAR BEY mah CÖMERTLER, DÖNÜŞ, IŞIL, IŞIL ÇIKMAZI, IŞIN, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA MEYDANI, KUMLUK, ŞAİR SERMET sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582157)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, FASIL, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ÇAĞLAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590942)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590938)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CİHANŞAH, DEVA, VATAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601298)

- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ sk / İNÖNÜ mah 1.SARIGÜL, 2.KİRAZ, 2.MERİÇ, 2.SEVİM, 3.YAYLA, BİGA, CİHAN, DEMİRCAN, ERMİŞ, HAKAN, MAKSUT EFENDİ, OKAL, SARSILMAZ, SELİM, SEVİMLİ, SİNOP, TOLGA, YASSI, YILMAZ, YÜCE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584516)

- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 1235., KATİP, İPEK sk / İNÖNÜ mah 1.MUTLU, 1.ÜZÜM, 1235., 1302., 2.BARIŞ, HAKAN, HALKALI, HELVACI, KEKLİK, PLEVNE, SAKİN, SALKIM, SEVİMLİ, İSTİKLAL, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584517)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, HATBOYU, TARAK KUŞU, İSTASYON sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600496)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601467)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 215., 244., 6. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601465)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah PENGUEN, TAVUS KUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602296)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 2.AKASYA, 709., 710., AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MİNE, PELİN, ÇINAR, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603860)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SENA ÇIKMAZI, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ MENEKŞE, ÇAMLIK, ÇAMLIK. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603711)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah GÜLMEZ HASAN, HACET, MEKTEP, ÇOBAN KIZI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601133)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ARIKENT SİTESİ, ASMALI, BALAMİR, ILICA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603939)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , SARIYER, TARİH, TÜNEL, ÇAMLIBEL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603943)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, ILICA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603936)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597641)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA, SANATSEVER, SURDIŞI, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600304)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602054)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, KAZIM ORBAY, İYİNİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602142)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- UĞUR MUMCU mah 2107., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602177)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602176)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2336., 2345., 2347., N sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602162)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE sk / GAZİ mah 1374. sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., 1405., 1405/1., 1405/2., 1405/3., 1405/4., 1405/5., 1405/8., 1409., 1409/1., 1410., 1410/3., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602184)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 97.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 141.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ULU ÖNDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: OLTU TAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 41.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 44.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 43.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 93.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 48.

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ODABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİL ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ADEM YAVUZ BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ANNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: TONYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SARI MENEKŞE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 54.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 101.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: AYTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 6.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 4.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 15.

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82

ÇEKMEKÖY

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: POYRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TAYYİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ESİNTİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUYULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UHUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AŞİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK

KADIKÖY

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ŞİFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: YENİKAPI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAADETTİN ÇIKMAZI

13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ

KARTAL

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞİROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKACIK D-100 KUZEY YANYOL

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GENÇ OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CİVANMERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEGAGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI

14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GENÇ OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK FERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CENAP ŞAHABETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MEHMET EMİN YURDAKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT ERDEM KAYAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MUHSİN ERTUĞRUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PİRSULTAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TECERDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MORSALKIM

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: REYHANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELMADAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LAVANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜNEŞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜVENLİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOPDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERZURUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALAMUTDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KAYAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERKILIÇ

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKACIK D-100 KUZEY YANYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FERMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MERMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RABİA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLDÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBIYIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZÜMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUHSİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEDA

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKACIK D-100 KUZEY YANYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MERMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENVAR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AĞRIDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BUZDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKMENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZİGANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAŞMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHŞENDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLENNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LEMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖLÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACASU

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İLKBAHAR

16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEGAGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT UĞUR SELÇUK KURBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PASİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK FERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KAŞGARLI MAHMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ORHAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ADİLE NAŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEBBOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AVNİ DİLLİGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: OKTAY RIFAT

MALTEPE

09:50 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ERAYKENT SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: MENEKŞELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇEŞME

ŞİLE

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (YUMUŞAK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MORGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CELALEDDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YİĞİTALP

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEKERPARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KILIÇASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKADEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMZET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PAYAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAMAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAMDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YARPUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSTİKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZANAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖYNÜKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HARMASUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İNEBOLU

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SAFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÜLGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEKERPARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KILIÇASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİRUZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÖLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLENDAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKADEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YONCALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMZET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PAYAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAMAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAMDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YARPUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSTİKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZANAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖYNÜKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HARMASUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İNEBOLU

TUZLA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZİVER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EŞREF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PAKSOY

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AĞSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YUDUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜŞTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÜSTÜNDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ESLEM

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: İNANÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜMÜŞPALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÖKMEN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: RAUF ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AZAMET

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: İHTİŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: REÇİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KARÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HACI BAYRAM VELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MOLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GENÇ OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EŞREF

ÜMRANİYE

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GENÇ FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜMÜŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: OKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALİ YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AYÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HALEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞEHZADE MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KURŞUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÇORLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: FABRİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ OSMANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GİRNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: LEFKOŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MAGOSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: NURCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İTO OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İBADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: TURGUTREİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DEREİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AFACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ATİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BATTALGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KISAKÜREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HERCAİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GÖKMEN

10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: CÜDA GAZİ GÜLBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: MİHRİBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: DİSPANSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: GALATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GALATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SARRAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÖDÜL ÇIKMAZI

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: MİHRİBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: GALATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ERASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ERGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BUCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GALATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÖDÜL ÇIKMAZI

10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ŞELALE

ÜSKÜDAR

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FERDİ ÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: NUHKUYUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MAREŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SERÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MÜTEVELLİ ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAKPAŞA

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÖKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MİLLİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GONCAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KUĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İZMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KUZEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KIVANÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: TAŞLIBAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SÜMBÜLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SILA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: PINARBAŞI

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.