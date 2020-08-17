17 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 17 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ŞEHMUZ sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600388)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602119)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, EVLİYA, FİKİR, HAMİT, NECİP FAZIL, SOYKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602308)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah FATİH, ÜRGÜP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602311)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI, TURGUT REİS sk 00:00-01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603702)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, ZAKKUM, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ŞEN, ŞUMNU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600389)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KANARYA, MAHİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah ÇAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600170)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601331)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603735)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601342)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 6., 7. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597536)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597543)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602743)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1294., 1323., 1324., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602742)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / ŞİRİNEVLER mah NAMIK KEMAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603911)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / ŞİRİNEVLER mah NAMIK KEMAL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603913)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603897)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHMET YOLAÇ, KORMAÇ, MURADIM, MİLAS, SERİ EVLER, UMUT, YENİ YOL, ÇAĞLAYAN, ÖMÜR, ÜLKÜ, İNCİRLİ sk / 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603898)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİNGÜL, GÜLBAHÇE, HÜDAVERDİ, HÜR, KARABAL, LEVENTLER, SARSILMAZ, TUNABOYLU, TÜRKİŞ, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ÇAMLIK ÇEŞME, İNCİRLİ sk 15:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603899)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AKGÖL, ALEV, AYBEK, BURÇAK, EREN, GÜLTEN, ORKUN, OSMANLI, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603859)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, SOY, İBRAHİMAĞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602270)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ATABEY, NAR, SOY, İBRAHİMAĞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602271)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ATEŞ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601175)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ÇIĞ, ŞEN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602201)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., EFLATUN, FİLİZ, KUBİLAY, SELVİ sk / TERAZİDERE mah AYVALI DERE 2., ORTA sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603773)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, ORKİDE sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, NİSBETİYE sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602193)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADAKENT, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ANKARA, ATATÜRK, CAHİT SITKI TARANCI, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, GAZİ, GÜLBAHÇE, GÜNEŞLİ, MEHMETÇİK, NİGAR, PALMİYE, PAPATYA, PINAR, RÜZGARLI, YEŞİL, ÇİFTLİK, ŞEHZADE sk / BÜYÜKŞEHİR mah ALİ KUŞÇU, ATATÜRK, CEYLAN, ENVER ADAKAN sk / CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, CUMHURİYET, GELİNCİK, HANIMELİ, SÖĞÜT, ÇANDARLI, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594956)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, AYASOFYA, BAĞLAR, CERRAHPAŞA, CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, DİVAN, FARABİ, GENÇLİK, HALİKARNAS, HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KAVAKLI, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, MESİRE, MUHAMMED CİNNAH, MUSTAFA KEMAL, OLİMPİYAT, OĞUZHAN, RAUF DENKTAŞ, SOKULLU, VAKIF, VEZİRLER, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / MARMARA mah 210., 212., AVRASYA, HÜRRİYET sk / SAHİL mah AKİDE, ALSANCAK, ANAFARTALAR, DÖRTYOL, II. BEYAZIT, KALYON, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KIZIL İMAM, KOCATEPE, KUŞKALE, MUSTAFA KEMAL, YAHYA ÇAVUŞ, YALI, YAY, ÇANAKKALE, İSTEK sk / YAKUPLU mah 2., 226., 228., 83., 85., 87., HÜRRİYET, OSMAN GAZİ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600363)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601343)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, CEYLAN, ENVER ADAKAN, GONCA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603736)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, YOLÇATI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600266)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, KADINCIK, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KÜÇÜK ODALAR, SERDAR ÖMERPAŞA, SOLAK, TATLI BADEM, TAYYARECİ RIZA, YAYA KÖPRÜSÜ, ŞİRKET sk / BÜLBÜL mah KAŞKAVAL, SERDAR ÖMERPAŞA sk / ÇUKUR mah KALYONCU KULLUĞU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600510)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah OKMEYDANI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, RUMELİ, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ FEHMİ, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601379)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah AYDEDE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, AZAK, BİLEZİKÇİ, DEMET, DEĞİRMEN, KAYTANCI RASİM, KAZASKADIN, KURTULUŞ, MARSIK, MEKKARECİ, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601381)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, KİVRİNTİLİ, ÖRTME ALTI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601364)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANAFARTALAR, GÜVEN, GÜZİN, KINALI, ONUR 3, OYA, SARAY 1, SAĞLIK, SERÇE 1, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE, ZÜHRE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600361)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 2. BAHÇE, 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, AKEL, D-100 KARAYOLU, GAZHANE, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, SAYDAĞ, ÇAĞDAŞ 1, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEHİT SERDAR ERDAL, ŞEVKİ ARI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600362)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ, BILDIRCIN, D-100 KARAYOLU, ERAY 1, GEÇİT, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, KAVAK 1, KEMER, PANTER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, UĞURLU 1, YAY, ÇAM 2, ÇEMBER, ÖLÇÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603389)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602340)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 722. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590343)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601221)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1114., 1117. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601222)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1173., 1174., 1175., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1192., 1194., 1195., 1196., BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 850., 851., 871., 872., 873., 877., 881., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1248., 1249., 1250., 1251., 1259., 1261., 1272., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603333)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603730)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ALTAN, CENGİZ TOPEL, ERSEN, HUZUR, KÖPRÜLÜ, MUSTAFA KEMAL, SAMYELİ, SELİMPAŞA, YALI, YAYLIM, ÖZEN, ŞEBNEM sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600442)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN, DEĞİRMEN, GÜRDİNÇ, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, SAKIZ AĞACI, TUNALIGİL sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602268)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602269)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.SELAM, 8.GÜL, BIÇAKÇI EYÜP, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER MEKTEBİ, ESMA SULTAN, HALİTPAŞA, KÜME, OLUKLUBAYIR, VESİLE ÇIKMAZI, YAĞMUR, ÇAVUŞBAĞI, ÜMMİSİNAN sk / İSLAMBEY mah DÜĞMECİLER, HALİTPAŞA sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602203)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, KAFESLİ ÇADIR, KURBAN, MÜSELLİM, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, SEMİH, TATLIKUYU, TAYYARECİ KEMAL, TİYATRO, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk / NİŞANCA mah HAVUZLU HAMAM sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, TİYATRO sk / ZEYREK mah HALİÇ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, YENİBAHAR sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582153)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / ŞEHSUVAR BEY mah CÖMERTLER, DÖNÜŞ, IŞIL, IŞIL ÇIKMAZI, IŞIN, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA MEYDANI, KUMLUK, ŞAİR SERMET sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582157)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, FASIL, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ÇAĞLAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590942)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590938)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CİHANŞAH, DEVA, VATAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601298)
- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ sk / İNÖNÜ mah 1.SARIGÜL, 2.KİRAZ, 2.MERİÇ, 2.SEVİM, 3.YAYLA, BİGA, CİHAN, DEMİRCAN, ERMİŞ, HAKAN, MAKSUT EFENDİ, OKAL, SARSILMAZ, SELİM, SEVİMLİ, SİNOP, TOLGA, YASSI, YILMAZ, YÜCE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584516)
- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 1235., KATİP, İPEK sk / İNÖNÜ mah 1.MUTLU, 1.ÜZÜM, 1235., 1302., 2.BARIŞ, HAKAN, HALKALI, HELVACI, KEKLİK, PLEVNE, SAKİN, SALKIM, SEVİMLİ, İSTİKLAL, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584517)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, HATBOYU, TARAK KUŞU, İSTASYON sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600496)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601467)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 215., 244., 6. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601465)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah PENGUEN, TAVUS KUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602296)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 2.AKASYA, 709., 710., AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MİNE, PELİN, ÇINAR, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603860)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SENA ÇIKMAZI, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ MENEKŞE, ÇAMLIK, ÇAMLIK. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603711)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah GÜLMEZ HASAN, HACET, MEKTEP, ÇOBAN KIZI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601133)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ARIKENT SİTESİ, ASMALI, BALAMİR, ILICA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603939)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , SARIYER, TARİH, TÜNEL, ÇAMLIBEL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603943)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, ILICA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603936)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597641)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA, SANATSEVER, SURDIŞI, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600304)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602054)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, KAZIM ORBAY, İYİNİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602142)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- UĞUR MUMCU mah 2107., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602177)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602176)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2336., 2345., 2347., N sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602162)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE sk / GAZİ mah 1374. sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., 1405., 1405/1., 1405/2., 1405/3., 1405/4., 1405/5., 1405/8., 1409., 1409/1., 1410., 1410/3., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602184)
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ATAŞEHİR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 97.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 141.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ULU ÖNDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: OLTU TAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 41.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 44.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 43.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 93.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 48.
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ODABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: GÜVERCİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİL ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ADEM YAVUZ BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ANNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: TONYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SARI MENEKŞE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 54.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 101.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: AYTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 6.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 4.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 15.
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82
ÇEKMEKÖY
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: POYRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TAYYİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ESİNTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUYULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: UHUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AŞİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK
KADIKÖY
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ŞİFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: YENİKAPI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SAADETTİN ÇIKMAZI
13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ
KARTAL
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞİROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKACIK D-100 KUZEY YANYOL
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GENÇ OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CİVANMERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEGAGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI
14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GENÇ OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK FERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CENAP ŞAHABETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MEHMET EMİN YURDAKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT ERDEM KAYAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MUHSİN ERTUĞRUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PİRSULTAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TECERDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MORSALKIM
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: REYHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELMADAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LAVANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜNEŞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜVENLİ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOPDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERZURUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALAMUTDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KAYAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERKILIÇ
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKACIK D-100 KUZEY YANYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: FERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MERMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RABİA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLDÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBIYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZÜMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUHSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEDA
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKACIK D-100 KUZEY YANYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MERMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENVAR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AĞRIDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BUZDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKMENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZİGANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAŞMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHŞENDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLENNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LEMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖLÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACASU
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İLKBAHAR
16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEGAGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT UĞUR SELÇUK KURBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PASİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK FERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KAŞGARLI MAHMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ORHAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ADİLE NAŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEBBOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AVNİ DİLLİGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: OKTAY RIFAT
MALTEPE
09:50 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ERAYKENT SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: MENEKŞELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇEŞME
ŞİLE
10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SEMAZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (YUMUŞAK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MORGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CELALEDDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YİĞİTALP
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEKERPARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KILIÇASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKADEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMZET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PAYAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAMAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAMDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YARPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSTİKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZANAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖYNÜKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HARMASUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İNEBOLU
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SAFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÜLGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEKERPARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KILIÇASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÖLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLENDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKADEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YONCALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMZET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PAYAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAMAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAMDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YARPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSTİKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZANAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÖYNÜKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HARMASUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İNEBOLU
TUZLA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZİVER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EŞREF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PAKSOY
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AĞSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YUDUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UÇAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜŞTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÜSTÜNDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ESLEM
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: İNANÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜMÜŞPALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÖKMEN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: RAUF ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AZAMET
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: İHTİŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: REÇİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KARÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HACI BAYRAM VELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MOLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GENÇ OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: EŞREF
ÜMRANİYE
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GENÇ FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜMÜŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: OKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALİ YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AYÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HALEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞEHZADE MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KURŞUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÇORLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: FABRİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ OSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GİRNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: LEFKOŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MAGOSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: NURCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İTO OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İBADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: TURGUTREİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DEREİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AFACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ATİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BATTALGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KISAKÜREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HERCAİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GÖKMEN
10:45 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: CÜDA GAZİ GÜLBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: MİHRİBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: DİSPANSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: GALATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GALATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SARRAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÖDÜL ÇIKMAZI
09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: MİHRİBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: GALATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AKYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ERASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ERGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BUCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GALATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÖDÜL ÇIKMAZI
10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ŞELALE
ÜSKÜDAR
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FERDİ ÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: NUHKUYUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MAREŞAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SERÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MÜTEVELLİ ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAKPAŞA
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÖKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MİLLİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GONCAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KUĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İZMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KUZEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KIVANÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: TAŞLIBAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SÜMBÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SILA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: PINARBAŞI
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.