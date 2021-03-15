AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Mart bugün elektrikler ne zaman gelecek?

Sabah saatleri itibarıyla elektrikleri olmayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Güncel olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ sitesinden arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi yayınlanıyor. Listeye göre; elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Mart planlı elektrik kesinti programı!
NO: 3278951
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SABAHATTİN ZAİM sk bölgelerinde 15/03/2021 00:01:00 - 15/03/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3278941
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CEMİYET, HÜRRİYET sk bölgelerinde 15/03/2021 00:01:00 - 15/03/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3274410
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA sk bölgelerinde 15/03/2021 12:00:00 - 15/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3280323
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYDIN SAYILI, GAMZELİ, GÖKÇEAĞAÇ, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, TAFLAN, ULUBATLI, YAHYA KEMAL, ÇARDAK, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah AKGÜN, ALADAĞ, ATASEVEN, AYDIN SAYILI, AYŞEN, BAYAR, BAĞDAT, DİLA, DİNÇTÜRK, GÖZCÜ, MAKUL, MEŞE TARLA, TANSU, URAL, YAHYA KEMAL, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah GÜRLÜKDERE, KAVUN sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 15/03/2021 09:00:00 - 15/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3281962
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 15/03/2021 10:00:00 - 15/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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09:30 - 14:30 saat aralığında
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09:30 - 14:30 saat aralığında
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09:30 - 14:30 saat aralığında
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09:30 - 14:30 saat aralığında
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