AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti programı 16 Mart 2021 Salı: Elektrikler ne zaman gelecek?

16 Mart bugün planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. BEDAŞ listesine göre; Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler gibi ilçelerde belli süreliğine elektrik olmayacak. AYEDAŞ listesine göre; Ataşehir, Beykoz, Kadıköy gibi ilçelerde planlı bakım, onarım ve arıza çalışmaları yapılacağından bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi!
NO: 3293353
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/03/2021 00:00:00 - 16/03/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3293359
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/03/2021 02:00:00 - 16/03/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3293360
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 16/03/2021 04:00:00 - 16/03/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3292347
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYDIN SAYILI, GAMZELİ, GÖKÇEAĞAÇ, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, TAFLAN, ULUBATLI, YAHYA KEMAL, ÇARDAK, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah AKGÜN, ALADAĞ, ATASEVEN, AYDIN SAYILI, AYŞEN, BAYAR, BAĞDAT, DİLA, DİNÇTÜRK, GÖZCÜ, MAKUL, MEŞE TARLA, TANSU, URAL, YAHYA KEMAL, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah GÜRLÜKDERE, KAVUN sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 16/03/2021 09:00:00 - 16/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3283396
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, AYVACI, BAŞARAN, DALBASTI, DALTABAN, DAMATAŞI, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞ, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIŞERİF, HAZİNE, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SEYİSOĞLU, SEZABEY, ÇAPARİ, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İSKECE, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk bölgelerinde 16/03/2021 00:30:00 - 16/03/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3278812
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-202, G-33, G-40, G-48, G-83, G-84, G-85, G-86, G-88, G-91 sk bölgelerinde 16/03/2021 09:00:00 - 16/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3278864
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, BALIKÇI, ITIR, KORU ÇIKMAZI, YOSUN, ÇUKUR, İSTEK sk bölgelerinde 16/03/2021 09:00:00 - 16/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3282085
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-694, G-720, G-721, G-722, G-728, G-730, G-735, G-751, G-821, G-839, G-858, G-874, G-876, G-886, G-911, G-916 sk bölgelerinde 16/03/2021 10:00:00 - 16/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3278457
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah SPOR, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 16/03/2021 13:00:00 - 16/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜVENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: DİLEK AĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: İKİZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: YİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MESUDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÖKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇOBANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: NUSRETBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: VERİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AHLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇEŞMECİ
09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 34.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 75.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 73.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 71.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 69.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 38.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 53.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 42.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SELÇUKLULAR
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: BOYACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: AHMETÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: CEMALBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: KARAGÖZSIRTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞABAHÇE - Sokak: REMZİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DİVANE ÇIKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: FASILA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BOZO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: AYNALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HAKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: FISTIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: TÜRKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: RAZI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DAYANIŞMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HİCRANİ
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HIZMA
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ŞAİR ZİHNİ
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: EFNAN ÇIKMAZI
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