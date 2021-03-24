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Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:52

AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi 24 Mart Çarşamba! Bugün ?

AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi 24 Mart Çarşamba! Bugün elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ bugünkü planlı elektrik kesinti listesini yayınladı. Listeye göre, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. BEDAŞ listesine göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar gibi ilçelerde planlı kesinti yaşanacakken AYEDAŞ listesine göre ise bugün herhangi planlı kesinti görünmüyor. Buna göre; ? Elektrik kesinti listesi 24 Mart Çarşamba!

Sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladılar. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel planlı kesinti listesini yayınladı. Listeye göre; bugün Anadolu Yakası'nda herhangi bir kesinti görünmüyor. Ancak BEDAŞ listesine göre; Avrupa Yakası'nda pek çok ilçede kesinti yaşanacak.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 24 MART 2021 ÇARŞAMBA

NO: 3336423

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2409., 2417. sk bölgelerinde 24/03/2021 00:01:00 - 24/03/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3336426

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 24/03/2021 02:00:00 - 24/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3336427

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 24/03/2021 04:00:00 - 24/03/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3337209

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1494., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 24/03/2021 09:00:00 - 24/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3337035

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2634., 2636., 2637. sk bölgelerinde 24/03/2021 09:00:00 - 24/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3336482

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 161. sk bölgelerinde 24/03/2021 09:00:00 - 24/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3334386

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 24/03/2021 10:00:00 - 24/03/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3340138

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 24/03/2021 11:00:00 - 24/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3344012

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1073., 1075., 1077., 1101., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1585., HÜRRİYET sk bölgelerinde 24/03/2021 12:30:00 - 24/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3334395

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187., 2190. sk bölgelerinde 24/03/2021 12:30:00 - 24/03/2021 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi 24 Mart Çarşamba! Bugün elektrikler ne zaman gelecek?
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