AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi: Bugün 29 Mart Pazartesi elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı. BEDAŞ listesine göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar gibi ilçelere belli bir süreliğine elektrik verilmeyecekken AYEDAŞ listesine göre; Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Maltepe gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Elektrikler ne zaman gelecek? Planlı elektrik kesinti programı 29 Mart Pazartesi!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 29 MART 2021 PAZARTESİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 63.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GÜNBEY

09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: VENÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZELBAHCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TÜRKELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BEŞER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KIRLANGIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YUSUFCUK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEVKİ ÖZENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAYRİ EĞMEZOĞLU

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NO: 3359387



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1715., 1719., 1720., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgelerinde 29/03/2021 00:01:00 - 29/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3359393



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 29/03/2021 03:30:00 - 29/03/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3364344



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1214., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., HÜRRİYET, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 29/03/2021 09:00:00 - 29/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3361955



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 660., 661., 663., 670., OSMAN GAZİ, TUNA sk bölgelerinde 29/03/2021 09:00:00 - 29/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3366316



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1618., 1619., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/03/2021 09:00:00 - 29/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3364772



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1105., 1106., 1107., 1108., CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 29/03/2021 12:10:00 - 29/03/2021 18:10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3364781



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1289. sk / KİRAZLI mah 1124., 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1532., 1572., 1578., 1579., 1580., 1581., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 29/03/2021 12:15:00 - 29/03/2021 18:15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361829



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk bölgelerinde 29/03/2021 09:00:00 - 29/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3361869



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, KAKTÜS, LEYLA, SARI ORKİDE sk bölgelerinde 29/03/2021 13:00:00 - 29/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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