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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:04

BEDAŞ ve AYEDAŞ yayında! 30 Mart 2021 Salı ?

BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listesi yayında! 30 Mart 2021 Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ ile güncel yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bazı ilçelere elektrik verilmeyecek. BEDAŞ listesine göre; Avcılar, Arnavutköy, Bahçelievler gibi ilçelerde belli bir süre elektrik olmayacakken AYEDAŞ listesine göre; Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelere bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Buna göre; ? 30 Mart 2021 Salı planlı elektrik kesinti programı!

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden güncel elektrik kesinti programı yayınlandı. Listeye göre; bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Sabah saatlerinde evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar; elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Mart elektrik kesinti programı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 30 MART 2021 SALI

NO: 3366716

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 30/03/2021 00:30:00 - 30/03/2021 01:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3365691

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKKIZ, AKÇA, ALEV, AYDENİZ, BAYRAK, BEYKAN, DOLMABAHÇE, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MÜMİN, NİLSU, TANER, UYUM, YAVUZHAN, ÖZER, İZ, ŞİMAL sk bölgelerinde 30/03/2021 01:00:00 - 30/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3365706

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, SARIKIZ, SARVAN, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 30/03/2021 02:30:00 - 30/03/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361870

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ATILGAN, BUĞDAY, PINARBAŞI, ÖZGE sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361883

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 30/03/2021 13:00:00 - 30/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362016

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362024

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3354778

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KOÇ, REŞİTPAŞA, ÜFTADE, İLİM sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366509

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-695, G-696, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-706, G-708, G-746, G-747 sk bölgelerinde 30/03/2021 10:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3357848

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EĞİTİM sk bölgelerinde 30/03/2021 13:00:00 - 30/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 57.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 61.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 67.

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇETİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SARSILMAZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SENA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZEYBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NURBANU SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KETEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SÜSLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KADİFE

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BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listesi yayında! 30 Mart 2021 Salı elektrikler ne zaman gelecek?
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