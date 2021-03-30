BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listesi yayında! 30 Mart 2021 Salı elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden güncel elektrik kesinti programı yayınlandı. Listeye göre; bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Sabah saatlerinde evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar; elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Mart elektrik kesinti programı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 30 MART 2021 SALI

NO: 3366716



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 30/03/2021 00:30:00 - 30/03/2021 01:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3365691



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKKIZ, AKÇA, ALEV, AYDENİZ, BAYRAK, BEYKAN, DOLMABAHÇE, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MÜMİN, NİLSU, TANER, UYUM, YAVUZHAN, ÖZER, İZ, ŞİMAL sk bölgelerinde 30/03/2021 01:00:00 - 30/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3365706



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, SARIKIZ, SARVAN, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 30/03/2021 02:30:00 - 30/03/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3361870



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ATILGAN, BUĞDAY, PINARBAŞI, ÖZGE sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3361883



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 30/03/2021 13:00:00 - 30/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362016



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3362024



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3354778



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KOÇ, REŞİTPAŞA, ÜFTADE, İLİM sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3366509



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-695, G-696, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-706, G-708, G-746, G-747 sk bölgelerinde 30/03/2021 10:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3357848



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EĞİTİM sk bölgelerinde 30/03/2021 13:00:00 - 30/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 57.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 61.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 67.

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SARSILMAZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SENA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NURBANU SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KETEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SÜSLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KADİFE

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