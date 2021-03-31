AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 31 Mart 2021 Çarşamba: Elektrikler ne zaman gelecek?

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? 31 Mart elektrik kesinti listesi!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

NO: 3366338



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1855., 1856., 1857., 1858., 1860., 1866. sk bölgelerinde 31/03/2021 09:00:00 - 31/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3361951



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2037., 2040., 2043., 2050., 2051. sk bölgelerinde 31/03/2021 09:00:00 - 31/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3363382



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 31/03/2021 09:00:00 - 31/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3363376



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 31/03/2021 09:00:00 - 31/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3365709



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, BİHTER, CANBERK, ERGİN, HASAN TAHSİN, KIBRIS, PALANGA, TUTKU, VEDA sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BERKKAN, CANİK, ELÇİN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KIBRIS, KIZILAY, MAKBUL, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, YUMAK, YURDAER, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 911. sk bölgelerinde 31/03/2021 01:00:00 - 31/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3365721



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, GÖL, HASAN TAHSİN, KIBRIS, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL, ŞAKİR ÇEŞME sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, BAŞKALE, CANİK, DOĞANYOL, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, HALAY, HARZEMŞAH, HOŞSEDA, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, NAİM, ORHANGAZİ, SARAL, YURDAER, YURDAKUL sk bölgelerinde 31/03/2021 02:30:00 - 31/03/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3366709



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI, TURGUT REİS sk bölgelerinde 31/03/2021 03:00:00 - 31/03/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3365759



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, DEMİRAY, DİLBER, FATİH, GÜLNAME, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, KIBRIS, MİSAFİR, SERENGÜL, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER, ŞEREFLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/5. sk bölgelerinde 31/03/2021 03:30:00 - 31/03/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3361885



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, DAĞDELEN, ERTÜRK, GÜLİŞAN, PEKER, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk bölgelerinde 31/03/2021 09:00:00 - 31/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3361889



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDİL, BAKİ, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, GÖKTEPE, HASTÜRK, ILIMAN, MAVİGÖL, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, TUNCAY, TÜRKCAN, YÜCE sk bölgelerinde 31/03/2021 13:00:00 - 31/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 51.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 49.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 53.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KUŞBURNU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: TAKVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 55.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KESTANELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTOPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTINORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAMEŞE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 18 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YEZDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÖZYURT

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