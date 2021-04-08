AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı: 8 Nisan 2021 Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

Güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı. Liste; AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanmış olup listeye göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat aralığında elektrik verilmeyecek. BEDAŞ listesinde; Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar gibi ilçeler yer alırken AYEDAŞ listesinde; Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy gibi ilçeler yer alıyor. Bu kapsamda; elektrikler ne zaman gelecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE

NO: 3438266



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 08/04/2021 00:00:00 - 08/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3438277



İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk / SANAYİ mah sk bölgelerinde 08/04/2021 02:00:00 - 08/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3438278



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 08/04/2021 04:00:00 - 08/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417344



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-63, G-64, G-76, G-80, G-81 sk bölgelerinde 08/04/2021 09:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3418939



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, KAMP, KİRAZ, MEKTEP, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ŞELALE sk bölgelerinde 08/04/2021 09:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3450348



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 70. sk bölgelerinde 08/04/2021 10:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3435325



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-12, G-662, G-677, G-678, G-868, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 08/04/2021 10:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NURETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜLENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ŞENOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BAYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YURTSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAİNAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ALPKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KARTAL

12:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YEŞİLBELDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YILDIZ NARİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TAVUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SÖĞÜTDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAKMAKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAĞNICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. ALİ NİHAT TARLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARGUVAN

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÖYCEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SOYLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLIYAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÖBEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BATTALGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: İMAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: AŞÇI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BABACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÖZCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: PINARBAŞI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SAYDAM ÇIKMAZI

13:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖNDER BALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HACER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT HASAN KAYA

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ