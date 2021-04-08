AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı: 8 Nisan 2021 Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

Güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı. Liste; AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanmış olup listeye göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat aralığında elektrik verilmeyecek. BEDAŞ listesinde; Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar gibi ilçeler yer alırken AYEDAŞ listesinde; Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy gibi ilçeler yer alıyor. Bu kapsamda; elektrikler ne zaman gelecek?
NO: 3438266
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 08/04/2021 00:00:00 - 08/04/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3438277
İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk / SANAYİ mah sk bölgelerinde 08/04/2021 02:00:00 - 08/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3438278
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 08/04/2021 04:00:00 - 08/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3417344
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-63, G-64, G-76, G-80, G-81 sk bölgelerinde 08/04/2021 09:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3418939
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, KAMP, KİRAZ, MEKTEP, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ŞELALE sk bölgelerinde 08/04/2021 09:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3450348
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 70. sk bölgelerinde 08/04/2021 10:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3435325
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-12, G-662, G-677, G-678, G-868, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 08/04/2021 10:00:00 - 08/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NURETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜLENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ŞENOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BAYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YURTSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAİNAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ALPKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KARTAL
12:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YEŞİLBELDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YILDIZ NARİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TAVUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SÖĞÜTDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAKMAKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAĞNICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. ALİ NİHAT TARLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARGUVAN
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÖYCEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SOYLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLIYAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÖBEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BATTALGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: İMAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: AŞÇI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BABACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÖZCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: PINARBAŞI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SAYDAM ÇIKMAZI
13:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖNDER BALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HACER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT HASAN KAYA
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ