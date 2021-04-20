Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 20 Nisan 2021!

Sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladılar. Güncel olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi de yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte planlı elektrik kesinti programı!
NO: 3496856
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496862
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 01:30:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496866
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KAŞMİR, SIHHİYE, SU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501356
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, EDİP, EZEL, FİKRET, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAYYAR, VİLDAN, YAYLA, YÖN sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ANADOLUKAVAĞI
13:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HIZIR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HAVADAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ALTIN ÇANAK
12:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: LALEZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: EFLATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU
09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TUĞRUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜLDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TEPEGÖZ
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YEŞİLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YEŞİLÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TEPEGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HASAN ALİ YÜCEL
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ