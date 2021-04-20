Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 20 Nisan 2021!

Sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladılar. Güncel olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi de yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte planlı elektrik kesinti programı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 20 NİSAN 2021 SALI

NO: 3496856



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3496862



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 01:30:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3496866



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KAŞMİR, SIHHİYE, SU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3501356



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, EDİP, EZEL, FİKRET, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAYYAR, VİLDAN, YAYLA, YÖN sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ANADOLUKAVAĞI

13:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HIZIR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HAVADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ALTIN ÇANAK

12:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: LALEZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: EFLATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU

09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TUĞRUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TEPEGÖZ

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YEŞİLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YEŞİLÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TEPEGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HASAN ALİ YÜCEL

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ