AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 27 Nisan 2021 Elektrikler ne zaman gelecek?

Güncel olarak yayınlanan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi belli oldu. Listeye göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde belli bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte 27 Nisan 2021 planlı elektrik kesinti listesi!
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HASANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAUF DENKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TABİAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UĞUR ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: EKREMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENVERBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İRFANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÖKNARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖZTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SALİH OMURTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜNAY
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: YAŞAR ALBORAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HEKİMLER SİTESİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: YUŞA ÇIKMAZI
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NO: 3522362
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3522356
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3522363
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3513082
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-221 sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3515465
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3512712
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DAMLA, ORMANLI, SEYLAP, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3516768
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEŞRUTİYET, SANAYİ, SILA, İLERİ sk bölgelerinde 27/04/2021 13:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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