AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 27 Nisan 2021 Elektrikler ne zaman gelecek?

Güncel olarak yayınlanan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi belli oldu. Listeye göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde belli bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte 27 Nisan 2021 planlı elektrik kesinti listesi!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 27 NİSAN 2021 SALI

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HASANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: POSTACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RAUF DENKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TABİAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UĞUR ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: EKREMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENVERBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İRFANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÖKNARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖZTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SALİH OMURTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜNAY

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: YAŞAR ALBORAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HEKİMLER SİTESİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: YUŞA ÇIKMAZI

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NO: 3522362



İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3522356



İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3522363



İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3513082



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-221 sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3515465



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3512712



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DAMLA, ORMANLI, SEYLAP, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 3516768



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEŞRUTİYET, SANAYİ, SILA, İLERİ sk bölgelerinde 27/04/2021 13:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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