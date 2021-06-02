Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Güncel liste AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bilindiği üzere, planlı kesintiler bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle önceden hazırlanmış ve planlanmış program dahilinde yapılmaktadır. Bu kapsamda; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇAMLIBEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ALBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: MEHMETÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: BAHÇELER ÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: YASEMİN

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: BÜYÜK İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: GÜLDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ŞEHİT RECEP KOÇ

09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI

11:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MELİH CEVDET ANDAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SEVİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAMACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KÜÇÜK

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4021365



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/06/2021 01:00:00 - 02/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4013591



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 02/06/2021 09:00:00 - 02/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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