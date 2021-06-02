Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Güncel liste AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bilindiği üzere, planlı kesintiler bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle önceden hazırlanmış ve planlanmış program dahilinde yapılmaktadır. Bu kapsamda; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı 2 Haziran 2021 Çarşamba
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇAMLIBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: 23 NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ALBAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: MEHMETÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: BAHÇELER ÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: YASEMİN
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: 23 NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: BÜYÜK İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: GÜLDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ŞEHİT RECEP KOÇ
09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI
11:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YASA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MELİH CEVDET ANDAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SEVİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAMACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KÜÇÜK
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NO: 4021365
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/06/2021 01:00:00 - 02/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4013591
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 02/06/2021 09:00:00 - 02/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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