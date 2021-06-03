AYEDAŞ ve BEDAŞ ile güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı! Elektrikler ne zaman gelecek? 3 Haziran 2021 Perşembe

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini yayınladı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte elektrik kesinti listesi 3 Haziran 2021 Perşembe.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 HAZİRAN 2021

NO: 4022367



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/06/2021 01:00:00 - 03/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4013606



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 03/06/2021 09:00:00 - 03/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4025413



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ASİYE, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, TOPDEMİR, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 03/06/2021 09:00:00 - 03/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4044316



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KURTULUŞ, SÜLEYMANİYE, TOPUZ sk bölgelerinde 03/06/2021 10:00:00 - 03/06/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MÜRSELOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: HÜLYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: OSMANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÖKSÜZDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: RÜZGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: EMEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KARTAL

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DİLARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EBRAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MİHRACE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EMİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: AKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YENİBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BÜŞRA

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