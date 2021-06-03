AYEDAŞ ve BEDAŞ ile güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı! Elektrikler ne zaman gelecek? 3 Haziran 2021 Perşembe

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini yayınladı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte elektrik kesinti listesi 3 Haziran 2021 Perşembe.
NO: 4022367
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/06/2021 01:00:00 - 03/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4013606
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 03/06/2021 09:00:00 - 03/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4025413
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ASİYE, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, TOPDEMİR, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 03/06/2021 09:00:00 - 03/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4044316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KURTULUŞ, SÜLEYMANİYE, TOPUZ sk bölgelerinde 03/06/2021 10:00:00 - 03/06/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MÜRSELOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: HÜLYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: OSMANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÖKSÜZDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: RÜZGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: EMEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KARTAL
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DİLARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EBRAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MİHRACE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EMİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YENİBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BÜŞRA
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