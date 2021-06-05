AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi yayınlandı! 5 Haziran 2021 Bugün elektrikler ne zaman gelecek?

Planlanan il ve ilçelerde; bakım, onarım ve arıza çalışmalarının yapıldığı elektrik kesinti listesi yayınlandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanan listeye göre; İstanbul'un bazı ilçelerine bugün belli süreliğine elektrik verilmeyecek. Sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti programı.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI

10:00 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: ÖZYURT

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4038337



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 05/06/2021 09:00:00 - 05/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ