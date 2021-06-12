Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi programı! 12 Haziran Cumartesi

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesin listesi yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi programı 12 Haziran Cumartesi.
09:00 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAKENT
09:00 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAKENT
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞEHİT OSMAN ERGÜR
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AYDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: PERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURGAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KUTLUAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALINTERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KEYAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES
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NO: 4084424
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MANAV, MÜSLİM, YENİCE, ŞENER sk bölgelerinde 12/06/2021 09:00:00 - 12/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160370
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 12/06/2021 09:00:00 - 12/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160373
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 12/06/2021 11:00:00 - 12/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160374
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 12/06/2021 14:00:00 - 12/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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