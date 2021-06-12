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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:42

? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile programı! 12 Haziran Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi programı! 12 Haziran Cumartesi

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayanlar “?” sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda, güncel AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul’un bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi programı 12 Haziran Cumartesi.

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesin listesi yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile programı 12 Haziran Cumartesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

09:00 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAKENT

09:00 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAKENT

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞEHİT OSMAN ERGÜR

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AYDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: PERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURGAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KUTLUAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALINTERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KEYAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4084424

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MANAV, MÜSLİM, YENİCE, ŞENER sk bölgelerinde 12/06/2021 09:00:00 - 12/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160370

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 12/06/2021 09:00:00 - 12/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160373

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 12/06/2021 11:00:00 - 12/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160374

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 12/06/2021 14:00:00 - 12/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi programı! 12 Haziran Cumartesi
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