Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi programı! 12 Haziran Cumartesi

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesin listesi yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi programı 12 Haziran Cumartesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

09:00 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAKENT

09:00 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAKENT

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞEHİT OSMAN ERGÜR

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AYDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: PERDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURGAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KUTLUAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALINTERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KEYAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4084424



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MANAV, MÜSLİM, YENİCE, ŞENER sk bölgelerinde 12/06/2021 09:00:00 - 12/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4160370



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 12/06/2021 09:00:00 - 12/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4160373



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 12/06/2021 11:00:00 - 12/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4160374



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 12/06/2021 14:00:00 - 12/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ