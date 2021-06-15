"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Her gün AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlanırken BEDAŞ listesine göre bugün Avcılar, Bağcılar, Bakırköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Haziran 2021 Salı
NO: 4162453
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgelerinde 15/06/2021 00:05:00 - 15/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162454
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ ŞENLİKKÖY mah AKIN, AVCILAR, CAMİ GİRİŞİ, FLORYA, GÜVEN, TEZGEL, ÖZGÜR, ÜNİVERSİTE sk bölgelerinde 15/06/2021 02:30:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162455
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 15/06/2021 05:00:00 - 15/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4161538
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, SIRAEVLER sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160651
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, KOPAN, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN
09:30 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ALİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇEHRE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL
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