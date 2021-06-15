"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Her gün AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlanırken BEDAŞ listesine göre bugün Avcılar, Bağcılar, Bakırköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Haziran 2021 Salı

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 HAZİRAN 2021 SALI

NO: 4162453



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgelerinde 15/06/2021 00:05:00 - 15/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4162454



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ ŞENLİKKÖY mah AKIN, AVCILAR, CAMİ GİRİŞİ, FLORYA, GÜVEN, TEZGEL, ÖZGÜR, ÜNİVERSİTE sk bölgelerinde 15/06/2021 02:30:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4162455



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 15/06/2021 05:00:00 - 15/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161538



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, SIRAEVLER sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4160651



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, KOPAN, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN

09:30 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ALİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇEHRE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL

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