Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı yayınlandı! 17 Haziran 2021 Perşembe Elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:27

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile yayınlandı! 17 Haziran 2021 Perşembe ?

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı yayınlandı! 17 Haziran 2021 Perşembe Elektrikler ne zaman gelecek?

Sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar “?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı yayınlanırken İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu kapsamda; elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Haziran elektrik kesinti listesi.

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi belli oldu. Listeye göre; bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Maltepe, Arnavutköy gibi bazı ilçelerde belli bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; bu semtlerde ikamet edenler "?" sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 17 Haziran 2021 Perşembe.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞENOLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALİAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERELER

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VARDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MÜJDE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AHMET YATMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUHTAR HAYRİ NALBANTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4162735

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek yapılacaktır.

NO: 4162739

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, SÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 17/06/2021 12:00:00 - 17/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı yayınlandı! 17 Haziran 2021 Perşembe Elektrikler ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA