AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı yayınlandı! 17 Haziran 2021 Perşembe Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi belli oldu. Listeye göre; bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Maltepe, Arnavutköy gibi bazı ilçelerde belli bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; bu semtlerde ikamet edenler "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı 17 Haziran 2021 Perşembe.
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞENOLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALİAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERELER
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VARDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MÜJDE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AHMET YATMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUHTAR HAYRİ NALBANTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NO: 4162735
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162739
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, SÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 17/06/2021 12:00:00 - 17/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ