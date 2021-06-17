AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı yayınlandı! 17 Haziran 2021 Perşembe Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi belli oldu. Listeye göre; bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Maltepe, Arnavutköy gibi bazı ilçelerde belli bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; bu semtlerde ikamet edenler "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti programı 17 Haziran 2021 Perşembe.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞENOLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALİAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERELER

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VARDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MÜJDE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AHMET YATMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUHTAR HAYRİ NALBANTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4162735



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk bölgelerinde 17/06/2021 09:00:00 - 17/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4162739



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, SÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 17/06/2021 12:00:00 - 17/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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