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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:13

AYEDAŞ ve BEDAŞ programı 20 Haziran Pazar: ?

AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi programı 20 Haziran Pazar: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Güncel ise AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanıyor. Hal böyle olunca; sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar “?” sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi programı yayınlandı. 20 Haziran 2021 Pazar elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı yayınlandı. BEDAŞ listesine göre; bugün Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi ilçelere belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek olup AYEDAŞ listesine göre ise Kadıköy, Kartal, Pendik gibi ilçelerde belirtilen süre zarfında elektrik olmayacak. Buna göre; ? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi programı 20 Haziran Pazar.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 20 HAZİRAN 2021 PAZAR

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAYIRBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: UĞUR

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4183452

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek yapılacaktır.

NO: 4183607

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah NUSRET sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183613

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 11:00:00 - 20/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184346

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 14:00:00 - 20/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi programı 20 Haziran Pazar: Elektrikler ne zaman gelecek?
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