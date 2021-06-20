AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi programı 20 Haziran Pazar: Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. BEDAŞ listesine göre; bugün Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi ilçelere belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek olup AYEDAŞ listesine göre ise Kadıköy, Kartal, Pendik gibi ilçelerde belirtilen süre zarfında elektrik olmayacak. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi programı 20 Haziran Pazar.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 20 HAZİRAN 2021 PAZAR

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAYIRBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: UĞUR

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4183452



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183607



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah NUSRET sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4183613



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 11:00:00 - 20/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4184346



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 14:00:00 - 20/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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