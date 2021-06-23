AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! Bugün elektrikler ne zaman gelecek? 23 Haziran 2021 Çarşamba

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Güncel liste AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanmakta olup arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı biliniyor. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine bugün belli bir saat diliminde elektrik verilmeyecek. Peki; bu ilçeler hangileri ve saat kaçta başlayıp bitecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

NO: 4183527



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ÜLKE sk bölgelerinde 23/06/2021 09:00:00 - 23/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4189338



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah CEREN, DEMİR, METİN, SEFA, VENÜS, VEZİRTEPE, YAPRAK, YİĞİT sk / FATİH mah CEREN, KADIRGA, PALMİYE sk bölgelerinde 23/06/2021 09:00:00 - 23/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4189373



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, HİZMET, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 23/06/2021 09:00:00 - 23/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4188453



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah DİKMEN, EBEDİ, HEYBETLİ, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, MEHTER, RAHMET, İRFAN sk bölgelerinde 23/06/2021 11:00:00 - 23/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4188454



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah DİKMEN, HEYBETLİ, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, IŞIL, İFTİHAR, İHLAS, İMREN, İRFAN sk bölgelerinde 23/06/2021 14:00:00 - 23/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜNDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYBARS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AHSEN

09:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: NUR

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