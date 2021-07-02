Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini her gün yayınlarken listeye göre İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi
NO: 4323461
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah YEŞİLCE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4329333
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah DENGE, DÜZYOL, HARMANDERE, KORUİÇİ, MAHMUDİYE, NURSEL, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4317321
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4323469
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4323327
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah KIRÇİÇEĞİ, KÖYİÇİ, SUDE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NAMZET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: LATİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAZAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ARPACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BEREKETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAVUŞBAŞI GÖRELE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ELMAS ÇIKMAZI
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ