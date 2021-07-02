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Giriş Tarihi: 3.7.2021 01:18

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile güncel planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AYEDAŞ listesine göre; Beykoz, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini her gün yayınlarken listeye göre İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

NO: 4323461

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah YEŞİLCE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4329333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah DENGE, DÜZYOL, HARMANDERE, KORUİÇİ, MAHMUDİYE, NURSEL, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4317321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4323469

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4323327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah KIRÇİÇEĞİ, KÖYİÇİ, SUDE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NAMZET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: LATİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAZAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ARPACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BEREKETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAVUŞBAŞI GÖRELE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ELMAS ÇIKMAZI

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi
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