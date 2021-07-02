Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini her gün yayınlarken listeye göre İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listesi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

NO: 4323461



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah YEŞİLCE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4329333



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah DENGE, DÜZYOL, HARMANDERE, KORUİÇİ, MAHMUDİYE, NURSEL, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4317321



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4323469



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4323327



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah KIRÇİÇEĞİ, KÖYİÇİ, SUDE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NAMZET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: LATİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAZAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ARPACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BEREKETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAVUŞBAŞI GÖRELE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ELMAS ÇIKMAZI

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ