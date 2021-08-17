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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 17 Ağustos Salı elektrik kesinti listesi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 17.8.2021 07:55 Son Güncelleme: 17.8.2021 07:55

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 17 Ağustos Salı elektrik kesinti listesi yayınlandı!

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 17 Ağustos Salı elektrik kesinti listesi yayınlandı!

AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul’un bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu kapsamda; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranırken İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki planlı elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçelere ve saatlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanan elektrik kesinti listesine dahil olan ilçeleri öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelere ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 AĞUSTOS 2021 SALI

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKINALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: MOTİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: KIRLANGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SULTAN MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: SIRRI ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BULVAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: BUKLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DEKOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: DESEN

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ŞİLE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 15.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 9.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 13.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 10.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: YÜZAKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: NEDİM SİPAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BARBAROS

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 6326408

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, HACI, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KANUNİ, KOSOVA, KUŞAK, MARMARA, NADİR, NEVZAT, ORHANGAZİ, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, TİMUÇİN, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 17/08/2021 01:00:00 - 17/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6342316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, EGELİ, ELANUR, FAZIL, GAZANFER, GÜRSU, HACIBEY, KAYISI, NADİR, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SUSAM, TARİH, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 17/08/2021 02:00:00 - 17/08/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6342320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 17/08/2021 03:00:00 - 17/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6218369

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, ANI, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6344418

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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