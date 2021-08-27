Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 27 Ağustos Cuma
Giriş Tarihi: 27.8.2021 09:21

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 27 Ağustos Cuma

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 27 Ağustos Cuma

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. BEDAŞ listesine göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. Peki; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 27 Ağustos Cuma

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Güncel kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanırken planlı elektrik kesintisi saatleri de belli oldu. Bu başlık altından; elektrik arıza kesinti programına ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 27 AĞUSTOS 2021 CUMA

NO: 6461325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., 1494., 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 27/08/2021 02:00:00 - 27/08/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6461331

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/08/2021 04:30:00 - 27/08/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443721

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 27/08/2021 09:00:00 - 27/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6465029

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2234., VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 62. sk bölgelerinde 27/08/2021 10:00:00 - 27/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 27 Ağustos Cuma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA