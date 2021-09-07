Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 7 Eylül 2021 Salı

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından elektrik kesintisi yaşanacak ilçelere ve saatlerine ulaşabilirsiniz.
NO: 6739320
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 07/09/2021 10:00:00 - 07/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6687327
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 07/09/2021 19:00:00 - 07/09/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZİNDELER YURDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HACI ALİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DÖNENCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSNİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FEVZİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERKECAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇEŞMEBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYRILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KELLE İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MODA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MEHMET YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SEVDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT HULUSİ AYTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PANAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HAMAM
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: YAZLIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SAĞLIK EVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ÇİFTLİK İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TAŞKALDIRIM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MANGALDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BOZHANE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MESUT EMRE ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KIRKBAŞDİBİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TRABZON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FIRTINA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALACA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ZÜMRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KEMENÇE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ERBAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI
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