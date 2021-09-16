Bugün elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 16 Eylül Perşembe AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki pek çok ilçede 16 Eylül Perşembe günü belli bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik arıza kesinti listesi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

NO: 6880346



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, BAŞARAN, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, SARP, ÇİROZ, İNCEBEL sk bölgelerinde 16/09/2021 09:00:00 - 16/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6916441



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah YOSUN, ÇUKUR sk bölgelerinde 16/09/2021 13:00:00 - 16/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HÜZZAM MAKAMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DİLARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EBRAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SEMERKANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT AYDIN BOZKURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: AKMEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ÇOKGEZEN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ