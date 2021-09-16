Bugün elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 16 Eylül Perşembe AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki pek çok ilçede 16 Eylül Perşembe günü belli bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik arıza kesinti listesi bilgileri.
NO: 6880346
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, BAŞARAN, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, SARP, ÇİROZ, İNCEBEL sk bölgelerinde 16/09/2021 09:00:00 - 16/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6916441
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah YOSUN, ÇUKUR sk bölgelerinde 16/09/2021 13:00:00 - 16/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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10:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HÜZZAM MAKAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DİLARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EBRAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SEMERKANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT AYDIN BOZKURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: AKMEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ÇOKGEZEN
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