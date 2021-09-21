Bugün elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 21 Eylül 2021 Salı AYEDAŞ-BEDAŞ planlı elektrik kesintisi

Elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 21 Eylül Salı bugün Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar ise "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 21 EYLÜL 2021 SALI

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARDALYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: YUDUM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: AYDIN TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UĞRAK ÇIKMAZI

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 54

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 52

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 53

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 55

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 74

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 7016317



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 21/09/2021 09:00:00 - 21/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7008319



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKBABA, ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KENT, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 21/09/2021 10:00:00 - 21/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7016319



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, AYASOFYA, AYFER, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 21/09/2021 14:00:00 - 21/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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