Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 19 Ekim 2021 Salı

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı için araştırmalar sürüyor. 19 Ekim Salı gününe ilişkin elektrik kesintisi bilgileri, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte elektrik kesintisi ilçeleri ve saatleri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 19 EKİM 2021 SALI

NO: 7809367



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 21., AHMET YESEVİ, ALTUN, DEĞİRMEN, ERTEKİN, GÜL, KARADENİZ, SADABAT sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7809378



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7809379



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS, YÜCELEN sk bölgelerinde 19/10/2021 11:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKYEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇOBAN YASTIĞI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CÜMLE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKÇAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CEBİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ILICA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BOĞAZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FELEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİLE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FATİH CAMİSİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MARKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CANKURTARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CAZİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SİCİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YALIN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YUMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇITA ÇIKMAZI

09:00 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KAYNARCA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CAMİ ARKASI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIRIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ETİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: CENAPLAR

13:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAHARİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ATILIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERCİYES ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEĞER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SERDİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KEFİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMZE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI

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