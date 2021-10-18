Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 19 Ekim 2021 Salı

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı için araştırmalar sürüyor. 19 Ekim Salı gününe ilişkin elektrik kesintisi bilgileri, AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte elektrik kesintisi ilçeleri ve saatleri.
NO: 7809367
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 21., AHMET YESEVİ, ALTUN, DEĞİRMEN, ERTEKİN, GÜL, KARADENİZ, SADABAT sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7809378
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7809379
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS, YÜCELEN sk bölgelerinde 19/10/2021 11:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKYEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇOBAN YASTIĞI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CÜMLE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KELİME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AKÇAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CEBİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ILICA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: AF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BOĞAZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FELEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİLE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FATİH CAMİSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MARKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CANKURTARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CAZİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SİCİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TAHTAKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YALIN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YUMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇITA ÇIKMAZI
09:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KAYNARCA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CAMİ ARKASI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIRIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ETİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: CENAPLAR
13:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZEYBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAHARİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ATILIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERCİYES ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEĞER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SERDİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KEFİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMZE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI
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