Altın Orman’da yeni bir yaşam başlıyor

GÜRTAŞ İnşaat'ın Bornova Altındağ'da yapımını sürdürdüğü Altın Orman
projesi yurtiçi ve yurtdışından yatırımcıların ilgisini görüyor.Toplam 9 etap olarak planlanan projede ilk etabın temel aşamasını geride bıraktıklarını söyleyen Altın Orman'ın Proje Satış Müdürü Tuna Uğurluel, daireleri 30 Ağustos 2020'de sahiplerine teslim edeceklerini belirtti. Bir doğa projesi olan ve kehdine ait özel bir koruluğu bulununan Altın Orman'ın yeni bir yaşam tarzı sunacağını dile getiren Uğurluel, "Altın Orman'ı doğa, çevre ve insan dostu bir proje olarak konumlandırdık. Aralık 2019'da tamamlanacak Uçan Yol projesinin yanında yer alan Altın Orman, çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri ve spor yapabilecekleri imkanlar sunuyor. Kendine ait korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarladık. Altın Orman'da, toplam bin 215 adet konut yer alacak" diye konuştu.