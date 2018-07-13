% 0.98 kampanyası temmuz sonuna uzadı

BABACAN Holding
, 15 Mayıs-30 Haziran arasında düzenlenen yüzde 20 indirim ve 0.98 faiz oranı kampanyasını temmuz boyunca devam ettirme kararı aldı. Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan, kredi faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kampanyayı bir ay daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Babacan şöyle konuştu: "Ulusal Kampanya sürecinin başladığı ilk günden itibaren kampanyaya en büyük desteklerden birini veren bir şirket olarak yatırımcılarımızın gözünde oluşturduğumuz güveni zirveye taşıdık. Kampanya sona ermesine rağmen, yatırımcılarımızdan gelen taleplere sessiz kalamadık. Bu nedenle onlara sunduğumuz avantajlı yatırım ayrıcalığını devam ettirme kararı aldık. Yatırımcılarımız, aldığımız bu karar neticesinde yüzde 0.98 faiz oranı ve yüzde 20 indirim ayrıcalığını bir ay daha yaşayabilecekler."