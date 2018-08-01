Dap Yapı’dan peşinatsız 1 yıl kira garantili evler

DAP Yapı
, İstanbul
'daki Teras Kule ve İzmir
'deki Dap İzmir projeleri için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında şirket, tüketiciye peşinatsız, ara ödemesiz ve azalan taksitlerle ödeme planı sunuyor. Ayrıca iki projede bu kampanyaya ek olarak 1 yıl kira garantisi fırsatı da sağlanıyor. Yoğun talep nedeniyle yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Konut sahibi olmak isteyenler için sürpriz yapmaya devam ediyoruz. Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini geri çevirmemek, tüketicinin yükünü hafifletmek için yeni bir kampanya başlattık. Bu çerçevede peşinatsız, ara ödemesiz ve azalan taksitlerle ödeme fırsatı sunuyoruz" dedi. Dap Yapı, ayrıca Validebağ Konakları'nda ise kampanya kapsamı dışında yüzde 5 peşin, vade farksız senetle ödeme imkanı, peşinde yüzde 20 indirim+yüzde 10 KDV indirimi sunuyor. Validebağ özelinde yüzde 18 olan KDV, yüzde 8'e düştüğü için yüzde 10 KDV avantajını sınırlı süre devreye alındı. Örneğin liste fiyatı 1 milyon lira olan bir konutun KDV hariç liste fiyatı 847 bin 457 TL seviyesinde. Bu rakama kampanya kapsamında 152 bin 543 TL'ye denk gelen yüzde 18 KDV yerine 67 bin 796 TL değerinde yüzde 8 KDV ödenebiliyor. İndirim tutarı 85 bin lirayı bulunuyor.