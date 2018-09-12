Sur Yapı, Antalya projesinin % 50’sini tamamladı

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Yapı'nın Antayla Kepez- Santral bölgesinde 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği projesinde bir ve ikinci etapların inşaatı hızla devam ederken, bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Projenin ilk etabında yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 konutun 2019'da teslim edilmesi planlanıyor. Vatandaşlar projenin Turkuaz etabından 60 ay ve 0.98 vade ile 2 bin 200 TL'den başlayan taksitlerle evlerini alabiliyor. Sur Yapı
Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "450 bin metrekarenin üzerinde inşaat imalatı yaptık. Bir kıyas yapacak olursak İstanbul'da orta ölçekli 9 konut projesinin inşaatını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız anlamına gelir, bu çok iyi bir performans" diye konuştu.