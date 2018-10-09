İstanbul’da kiralar altı ayda % 6 artacak

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un güncel verilerine göre İstanbul
genelinde ortalama kiralık konutlar 110 metrekare ve ortalama kira 1.750 TL. İlçelere göre kiralar 756 TL ile 3 bin 596 TL arasında değişiyor. Beşiktaş
, Sarıyer gibi ilçelerde konut tipine göre kiraların 10.000 TL'yi geçtiğini belirten Endeksa.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, söz konusu güncel kira değerlerinin önümüzdeki 6 ay içinde yüzde 6 artacağını öngördüklerini belirtiyor. 756 LİRAYA DA VAR
İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilçeler sırasıyla Arnavutköy, Esenyurt
, Silivri, Sultangazi ve Sultanbeyli. Ortalama değerlerle Arnavutköy'de kiralık konutlar 96 metrekarede 756, Esenyurt'ta 95 metrekarede 912, Silivri'de 115 metrekarede 976, Sultangazi'de 100 metrekarede 1.009, Sultanbeyli'de 99 metrekarede 1.101 TL seviyesinde seyrediyor. EYÜP'TE 2.500 LİRA
İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu ilçeler ise Eyüp
, Beykoz, Kadıköy
, Bakırköy ve Sarıyer olarak öne çıkıyor. Endeksa verilerine göre Eyüp'te kiralık konutlar ortalama 124 metrekare ortalama kira 2 bin 521 TL iken Beykoz'da 143 metrekare kira 2 bin 568, Kadıköy'de 130 metrekare kira 2 bin 696, Bakırköy'de 125 metrekare kira 2 bin 994 TL, Sarıyer'de ise 130 metrekare kira 3 bin 594 TL.