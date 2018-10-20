2.8 milyar TL’lik aslan gibi proje

Galatasaray
'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek konut projesinde satışlar başladı. 'Düşler Vadisi' adı verilen projede toplam 1.500 villa planlanıyor. İlk etapta 509 villada satışlara başladıklarını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz
, 2.8 milyarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. 45 yıllık inşaat tecrübelerini Riva'ya taşıdıklarını belirten Hakan Yılmaz, "Arazinin yapısına uygun bir şekilde konumlandırdığımız villaları yatay bir şekilde tasarladık. Projemizde birçok sosyal alan ve tesisin yanı sıra birer adet okul ve cami olacak. Proje bir milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, 207 bin metrekarelik kısmı orman alanı olacak. Villa fiyatları da 1 milyon 69 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor" diye konuştu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ise, "Aslantepe'ye geçildiğinde, Mecidiyeköy devletimize milyarlarca para kazandırırken, ekonomiye 5 milyar dolarlık değer sağladı" dedi.
Riva ve Florya arsalarından 1 milyar liralık gelir beklediklerini vurgulayan Mustafa Cengiz, projelerden sağlanan gelirin artmasıyla kulübün kazancının da artacağını dile getirdi. Florya arsasında projenin henüz başlayamadığını belirten Cengiz, yeni yerleşkeye taşınmada mevzuata takıldıklarını söyledi.