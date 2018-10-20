Teknik Yapı’dan güçbirliği çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlayan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde başlayan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" programlarının avantajlarını tek bir çatı altında toplayan Teknik Yapı
, daire almak isteyenlere toplamda yüzde 25 avantaj sağlayan yeni bir satış programını devreye aldı. İKİ PROJE TEK ÇATI ALTINDA
"Ekonomiyi canlandırmak ve tüketiciye fayda sağlamak için iki bakanlığın özverili çalışması bize feyz verdi" diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı kapsamında hazırlanan yeni ödeme planıyla artı yüzde 10 seviyesinde ek indirim yapılacağını açıkladı. Durbakayım, her iki kampanyanın avantajlarını tek çatı altında toplayan yeni satış programı kapsamında yüzde 15 olan iki ara ödeme tutarının daha düşük olacağını da ifade etti. YÜZDE 25 KAZANÇ FIRSATI
Yeni ödeme programıyla daire almak isteyenlerin yüzde 25 daha fazla tasarruf yapacağını belirten Durbakayım, "500 bin liralık bir daireyi almak isteyenler 120 ay sonunda ödemiş olacakları 640 bin liralık tutarı, yeni başlattığımız uygulamada 72 ay sonunda 485 bin lira olarak ödeyecek ve yaklaşık 155 bin lira avantaj sağlamış olacak" diye konuştu.