Yabancıya konut satışında rekor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde ocak ayında satılan konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.8 azalırken yabancıya satışta ise rekor kırıldı. Yabancıya, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut satıldı. Böylece, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldı. Yabancıların İstanbul'dan konut alımı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artış kaydetti. Sektör yetkilileri bu yıl yabancılara 50 bin adet konut satılarak 15 milyar dolarlık hacme ulaşılacağı görüşünde.